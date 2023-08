Aus der Sumo-Arena in die Altenpflege

Von: Felix Lill

Stolz und zufrieden im neuen Job: Hiromi Yamada mit einer 84-jährigen Klientin, bei der sein Bewegungsprogramm gut ankommt. © Felix Lill

Die traditionellen Ringer sind in Japan sehr angesehen, geraten aber nach dem Ende ihrer Laufbahn nicht selten in Geldnot. Vielen öffnet sich jetzt eine neue Perspektive

Hiromi Yamada mag nicht mehr so füllig sein wie früher: Sein Kampfgewicht betrug einst 165 Kilo, heute bringt er noch ungefähr die Hälfte auf die Waage. Aber die Figur, die er und sein jeweiliger Gegner vor jedem Kampf machten, beherrscht er trotzdem noch. Die Arme auf die Knie gestützt, das gesamte Körpergewicht von einer auf die andere Seite verlagern und dann das andere Bein hoch in die Luft heben. Als Sumo-Ringer machte er es so häufig, dass er jetzt dabei sprechen und die anderen korrigieren kann.

„Und die Arme heben!“, ruft Yamada zu den Hochbetagten, die ihm gegenüberstehen. Die zehn Seniorinnen und Senioren sehen aufmerksam zu, machen Figuren nach, die sie aus dem Fernsehen kennen, vorgeführt von einem Mann, den sie ebenso aus dem Fernsehen kennen. „Stützen Sie Ihre Hände auf die Knie!“, erklärt Yamada in einem lauten Flüsterton und macht alles selbst vor. „Jetzt verlagern Sie die rechte Körperseite weiter nach rechts, heben das linke Bein an!“ Eine Dame hat es als erste raus. „So!“, ruft Hiromi Yamada, zeigt zu ihr: „So muss es aussehen!“

Als Sumo-Ringer galt Yamada in den Augen der Fans dieses Sports fast als heilige Person

Die anderen lachen, klatschen, versuchen sie nachzumachen. „Die Bewegung kennen Sie doch!“, sagt Hiromi Yamada mit deutlicher Stimme in die Runde. „Wir Sumo-Ringer machen das vor jedem Duell. Erst danach geht immer der Kampf los!“ Nicht jede der Personen hier, von denen viele über 80 Jahre alt sind, scheint verstanden zu haben, dass ihre heutige Gymnastikeinheit aus Figuren des Sumo besteht, dem japanischen Traditionssport. Aber in diesem bunt eingerichteten Tagesraum, dessen Wände mit Sumo-Postern beklebt sind, machen alle eifrig mit. Die Stimmung ist fröhlich.

Für Hiromi Yamada könnte dieser Job frustrierend sein. Jeden Tag gibt er vor Senior:innen, die in einem Alters- oder Pflegeheim in der Nähe wohnen, den Vorturner. Vor einigen Jahren, als man ihn noch unter dem Namen Wakatoba kannte, trat Yamada dagegen regelmäßig in den wichtigsten Arenen Japans auf. Als Sumo-Ringer genoss Yamada hohes soziales Ansehen, galt in den Augen der Fans dieses Sports fast als heilige Person.

Ex-Ringer Keisuke Kamikawa gründete den Pflege-Betrieb Hanasaki: „Ich musste dringend ein Einkommen finden.“ © Felix Lill

Heute macht der 45-Jährige einen Job, den viele lieber meiden, denn in Yamadas Heimatland wird er mit den „3K“ zusammengefasst: kitanai, kitsui, kyuuryou ga yasui – die Tätigkeit sei also unrein, anstrengend und schlecht bezahlt. „Ich bin Tagespfleger für alte Menschen“, sagt Yamada und lächelt, als hätte er seine Bestimmung gefunden. Der Ex-Ringer sagt, er sei stolz drauf, diese Arbeit jeden Tag zu erledigen. „Wir sehen uns hier als Vorbilder. Unsere Arbeit wird doch gebraucht!“

Yamada spricht in der ersten Person Plural, weil er nicht alleine ist. Im ersten Stock eines kleinen Wohnhauses in Sumida, einem Bezirk im Nordosten von Tokio, arbeitet der kräftige Mann für den Pflegedienstleister Hanasaki, der vor allem auf Ex-Ringer zurückgreift. Eine Handvoll ehemaliger Sumotori, wie die Kämpfer auf Japanisch genannt werden, sorgt hier täglich für das Wohlergehen älterer Menschen. „Unser Unternehmen wächst, wir haben jetzt zwei Filialen“, sagt Hiromi Yamada. „Die Nachfrage ist riesig.“ Denn wer wolle nicht gerne von einem Sumo-Ringer gepflegt werden?

In Japan steht der Name „Hanasaki“ für eine Sensation. Sumo ist der Sport mit der am Abstand längsten Tradition im ostasiatischen Land, wird seit mehr als zwei Jahrtausenden betrieben und hat Ursprünge in der Religion Shinto. Den Ringern, die einst auch zum kaiserlichen Hofzeremoniell gehörten, bringt man in Japan großen Respekt entgegen. Und die größten Champions werden nach der aktiven Laufbahn Trainer in einem Stall oder Stars im Showgeschäft. Dass sich Ex-Ringer die Hände in der Pflege schmutzig machen, widerspricht dem Bild des altehrwürdigen Kämpfers.

„Trainer werden jedes Jahr nur ein paar wenige, die Plätze sind begrenzt“

„Für die meisten Ringer ist das Leben nicht so rosig“, sagt Keisuke Kamikawa. Der kräftige Mann sitzt in einem Büro neben dem Tagesraum, in dem Hiromi Yamada gerade die hochbetagten Klient:innen bespaßt. Kamikawa war selbst Sumo-Ringer, die Öffentlichkeit kannte ihn von 1993 bis 2011 unter seinem Kämpfernamen Wakatenro. Vor einigen Jahren gründete Kamikawa den Betrieb Hanasaki. „Ich musste dringend ein Einkommen finden“, erklärt er mit verschränkten Armen im Schneidersitz auf einem Kissen sitzend. „Sonst wäre ich nach meiner Karriere pleite gewesen.“

Tatsächlich sind viele Sumo-Ringer nach dem Ende der aktiven Laufbahn von finanziellen Problemen geplagt. Offizielle Statistiken gebe es nicht, sagt der 45-jährige Kamikawa, aber er schätze den Anteil derer, die nach einem altersbedingten Karriereende keine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben, auf rund die Hälfte. „Trainer werden jedes Jahr nur ein paar wenige, die Plätze sind begrenzt.“ Das musste auch Kamikawas Angestellter Hiromi Yamada erfahren. „Nach meiner Karriere hatte ich nicht vorgesorgt, wie die meisten“, erinnert er sich. „Und dann wusste ich zuerst nicht, was ich tun sollte.“

Die meisten Ex-Sportler versuchen sich dann in dem, was sie im von Verzicht und Disziplin geprägten Alltag junger Sumo-Ringer gelernt haben: Massieren oder Essen machen. Denn dies sind die Aufgaben der Novizen, wenn sie in einem sogenannten Stall anheuern, wo sie mit älteren Ringern wohnen, trainieren und für die ranghöheren Kollegen als Quasi-Diener fungieren. So erlangt jeder Sumo-Ringer während seiner athletischen Ausbildung Kenntnisse im Massieren sowie der Zubereitung des traditionellen Sumo-Gerichts „chanko nabe“, einem hochkalorischen Eintopf aus Gemüse, Reis und Hühnchen.

Kaum eine Gesellschaft altert demografisch derart schnell wie die japanische

„Aber vielen fehlt das kaufmännische Wissen, um später einen Massagesalon oder ein Restaurant zu führen“, sagt Keisuke Kamikawa. Denn für ein Leben in einem Sumo-Stall verlassen Jugendliche oft schon als 15-Jährige die Schule. Und für eine Karriere nach der Sportlerkarriere gebe es vom nationalen Sumo-Verband kaum Unterstützung. Keisuke Kamikawa habe sich von Freunden einige betriebswirtschaftliche Grundregeln beibringen lassen. So sei er auch auf den Gedanken gekommen, einen Betrieb in der Altenpflege zu gründen. Und das stellte sich als Boomgeschäft heraus.

Kaum eine Gesellschaft altert demografisch derart schnell wie die japanische. Angesichts einer hohen und weiter steigenden Lebenserwartung sowie einer niedrigen Geburtenrate sind schon heute drei von zehn Personen im Land älter als 65 Jahre. Die durchschnittliche Person in Japan wird heute 84,9 Jahre alt, die durchschnittliche Frau bringt aber nur ein Kind zur Welt (die Geburtenrate liegt bei 1,26). Die Bevölkerung altert und schrumpft. Da sich Japan noch weniger für Arbeitsmigration öffnet als die Länder Europas, mangelt es umso mehr an Pflegekräften. Umfragen ergeben immer wieder, dass Betriebe, die Pflege anbieten, kein Personal finden.

Unter dem Namen Wakatoba trat Yamada (li.) in den wichtigsten Arenen Japans auf. Hier kämpft er 2005 in Las Vegas. © AFP

Auch als Hiromi Yamada von der Geschäftsidee seines einstigen Sumo-Konkurrenten Hanasaki hörte, war er zuerst erstaunt. „Ich fand das mutig, überraschend, aber irgendwie interessant“, erinnert er sich. „Ich war nach meiner Karriere etwas orientierungslos und suchte nach einer neuen Herausforderung. Und als ich über einen gemeinsamen Bekannten auf Hanasaki aufmerksam wurde, dachte ich: Warum nicht?“ Seither gilt Yamada neben seinem Chef Kamikawa als das Vorbild des Sumo-Ringers, der jetzt nicht mehr Athlet, sondern sozialer Problemlöser ist.

Schließlich bietet ein Betrieb wie Hanasaki auf besondere Weise einen Ausweg für gleich zwei Probleme: Nicht nur ermöglicht er Ex-Sumo-Ringern, die ansonsten Schwierigkeiten bei der Jobsuche hätten, eine zweite Karriere in einer Branche, die dringend nach Menschen sucht. Außerdem sind für die Tätigkeiten, die es in der Tagespflege braucht, Ex-Sumo-Ringer meist gut geeignet: Denn nach der aktiven Karriere nehmen die meisten von ihnen, wie auch Hiromi Yamada, wieder deutlich an Körpermasse ab, werden damit beweglicher, bleiben aber kräftig.

„Wenn dich ein Sumo-Ringer anpackt, fühlst du dich gleich in Sicherheit“, sagt die 84-Jährige

Zudem braucht es keine lange Umschulung. „Wir leisten hier nicht die medizinische Pflege von Fachkräften“, erklärt der Angestellte Hiromi Yamada. „Wir sorgen dafür, dass sich die Klienten bewegen. Wir überprüfen natürlich auch ihren Puls und so weiter. Aber vor allem geht es hier um Betreuung.“ Und das kommt gut an, sagt die Klientin Frau Osashi. „Ich komme seit fünf Monaten nachmittags her und es macht uns allen hier jeden Tag riesigen Spaß“, erzählt die 84-Jährige mit leiser Stimme. „Wenn dich ein Sumo-Ringer anpackt, fühlst du dich gleich in Sicherheit.“

Keisuke Kamikawa und Hiromi Yamada, die während ihrer aktiven Karrieren nicht zu den erfolgreichsten Ringern gehörten, hatten nach ihrem Rücktritt keine Chance auf Ruhm im Showbusiness. Aber national bekannt sind sie heute trotzdem. Immer wieder werden sie als besonders originelle Pfleger für Interviews angefragt. Und jedes Mal ist die einhellige Meinung: Von diesen Typen bräuchte es im alternden Japan noch viel mehr.