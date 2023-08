Augen auf und durch

Das Plönlein in Rothenburg ob der Tauber kennt dank eines Comics in Japan fast jedes Kind. imago images

Klischee-Tourismus

Von Harald Biskup schließen

Loreley, Heidelberg, Schloss Neuschwanstein – und zum Abschluss Zürich und Paris: Reisende aus Japan und den USA erleben Europa im Zeitraffer – unser Autor war mit ihnen unterwegs.

Die ganz Mutigen trauen sich an Sauerbraten mit Blaukraut, wie Rotkohl in Bayern heißt. Am Nachbartisch versucht sich ein junges Paar an einer Schweinshaxe. „Did you enjoy it?“ fragt die Kellnerin im Dirndl eher beiläufig. Die beiden nicken lebhaft und lächeln freundlich, und doch sieht man ihnen an, dass sich ihnen trotz Speisekarte in ihrer Muttersprache nicht so richtig erschlossen hatte, was ihnen da serviert wurde. Es gibt offenkundig kein japanisches Äquivalent für Knödel.

Wenn große Gruppen kommen, ordert Reiseleiterin Ayumi Kitai entweder Hähnchenbrustfilet oder Zander. Das ist für japanische Gaumen weniger exotisch. Sie bestellt für alle. „Wir Japaner sind Herdentiere“, sagt sie, „und lieben das Rundum-Sorglos-Paket.“ Während des Essens mit ihren Schützlingen von „Miki 1“ hat sie ständig die Uhr im Blick. 40 Minuten müssen reichen. Kaum sind die Tische abgeräumt, ist „Miki 2“, eine Gruppe von Lehrkräften aus Osaka, im Anmarsch. Das bedeutet für die Bedienung: 18 mal Maultaschen mit gemischtem Salat und 18 mal stilles Wasser.

Neuerdings werden nach dem Corona-bedingten starken Rückgang der Besucherzahlen auch Backpacker und jüngere Individualreisende in Rothenburg ob der Tauber gesichtet. Die Mehrzahl der Gäste jedoch sind nach wie vor Gruppen von Mittfünfzigern oder auch älteren Semesters. Man sieht sie durch die Altstadt eilen, ihrem Guide diszipliniert folgend, das Smartphone stets zur Hand. Fast alles finden sie fotogen in dem 12 000-Seelen-Ort, den der deutsch-russische Schriftsteller Wladimir Kaminer mal „einen als Stadt getarnten Spielzeugladen“ genannt hat. 85 Prozent ihrer Gäste kommen aus Japan, erzählt Hildegard Grum-Deeg, die Chefin im „Rothenburger Hof“. Zum Frühstück bietet sie außer Semmeln und Cornflakes eine gehaltvolle Miso-Suppe an. Sie staunt immer, welches „irre Pensum“ sich die Leute auferlegen.

Fechtduell in vollem Wichs?

Ankunft in Frankfurt nach elfstündigem Flug, Transfer nach Rüdesheim, dort aufs Schiff, per Bus rauf zur Loreley. Auf halbem Weg legt der Busfahrer die CD mit dem urdeutschen Volkslied „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten?“ ein, und alle summen zur sonoren Stimme von Gunther Emmerlich mit. Dann überm Rheintal ausgiebige Foto-Session. Am späten Nachmittag erster kurzer Bummel in Rothenburg. Kirche St. Jakob mit dem Heilig-Blut-Altar von Tilman Riemenschneider, der schon mal mit Romy Schneider verwechselt wird – wegen der akustischen Ähnlichkeit.

Rothenburg ist für Reisende aus Japan und den USA (unangefochten auf Platz zwei) „der Inbegriff einer mittelalterlichen Stadt“, wie der Baedeker schon vor Jahren befand. Reisende aus China kommen zwar auch, aber sie zieht es eher nach Berlin, Hamburg oder München. Und nach Trier, weil dort das Geburtshaus von Karl Marx steht.

In Japan haben die Menschen bekanntlich wenig Urlaub und möchten daher in kürzester Zeit möglichst viel sehen und erleben. Deutschland im Sixpack. Rüdesheim, Loreley, Rothenburg, Heidelberg, und die bayerischen Königsschlösser stehen im Wortsinn für deutsche Leit-Kultur.

Beim Stadt-Marketing Heidelberg klingt es so: „In gewisser Weise bedienen wir Klischees, weil die große Mehrzahl der Besucher auf ein paar Ziele fokussiert sind, die sie für typisch halten.“ In Rothenburg ist das die Stadtmauer mit ihren 46 trutzigen Türmchen. Durch ein echtes Stadttor zu gehen statt durch ein fiktives in einem Erlebnispark zu Hause in Japan sei „einfach faszinierend“, weiß Johann Kempter, der frühere Chef der Stadtinformation. Deutschland als Puppenstuben-Idyll? Überhaupt nicht schlimm, findet Reisebegleiterin Kotomi Okino. „Wenn deutsche Touristen nach Japan kommen, fragen die auch als erstes nach Geishas.“

Heidelberg ist die Top-Destination für Reisende aus den USA. An einem Andenkenstand hat Steve, ein Bankangestellter aus Michigan, gerade einen Zinnbecher für seine Oma erstanden. Am meisten fasziniert den 25-Jährigen, dass hier schon seit 1386 eine Universität existiert. „Wow“, sagt er, „das war ziemlich lange vor Columbus.“ Stadtführerin Charlotte Frey: „Ich sage den Leuten, dass Heidelberg nicht nur schnuckelig ist, sondern ein herausragender Wissenschaftsstandort.“ Mit dem Hinweis auf Nobelpreisträger lasse sich „besonders bei Amis punkten“. Neulich zeigte sich ein Makler aus Texas mit Vorliebe für Heidelberger Studentenkneipen allen Ernstes enttäuscht, dass zum Pauschalprogramm kein Live-Auftritt mit sich duellierenden Studenten in vollem Wichs gehört.

„Stille Nacht“ im Sommer

Zurück in Rothenburg. Vor dem Aufbruch nach Füssen Richtung Königsschlösser ein Spaziergang zum Plönlein, einem pittoresken Fachwerk-Ensemble in der Altstadt. Fast jedes japanische Kind kennt das Plönlein als Vorlage für die fiktive deutsche Stadt Mühlenburg aus dem Manga „Tiny Snow Fairy Sugar“.

Unverzichtbar bei jedem Rothenburg-Aufenthalt ist für Reisegruppen aus Japan auch ein Besuch im Weihnachtswunderland von Käthe Wohlfahrt. Egal ob 36 Grad im Schatten oder klirrende Kälte: hier erstrahlen ganzjährig Christbäume im Lichterglanz, drehen sich Erzgebirgs-Pyramiden und stehen Nussknacker in Reih und Glied.

Es duftet nach Lebkuchen, und „Stille Nacht“ läuft in Endlosschleife. Die klimatisierte Wunderwelt ist perfekt auf das Nippon-Geschäft eingestellt, schon weil Seniorchef Harald Wohlfahrt mit einer Japanerin verheiratet ist. 2021 war das weltbekannte Familienunternehmen kurz vor der Pleite, die neue Firmenleitung unter den Geschwistern Tenka, Takuma, Fumiko und Aska Wohlfahrt konnte die Insolvenz aber erfolgreich abwenden.

Finale im Allgäu. In einem überfüllten Ausflugslokal in Hohenschwangau werden ungefragt Weißwürste mit Kraut serviert. Der Pendelbus zur 90 Meter hohen Marienbrücke, von wo aus man den besten Blick auf Neuschwanstein hat, wartet schon. Hier oben kann das Paradies nicht mehr weit sein. Wie bestellt steigen Nebelschwaden auf, und auf einmal tauchen die weißen Türme und Zinnen auf. Zum Greifen nahe ist die Burg des Märchenkönigs Ludwig II., die Yasushi und Yamashita Onaka bisher nur aus dem Internet kannten. Und als Puzzle.

Das junge Paar ist auf Hochzeitsreise und Neuschwanstein das Highlight ihres einwöchigen Honeymoon-Trips. Im Andenkenladen lächelt sie auf Fotos das japanische Kaiserpaar an. Ein Bierseidel braucht zu viel Platz im Koffer, deswegen wird’s ein Waschlappen mit dem Konterfei des Märchenkönigs. „Very sweet“, finden sie. Leichte Verbeugung nach Landessitte, dann geht es im Pulk zum Bus. Morgen Stippvisite in München, Zürich, Interlaken, Grindelwald. Rückflug nach Tokio. Von Paris aus, immerhin.