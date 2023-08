Auf Fliegen und Brechen

Leute der Woche

Von Boris Halva schließen

Warum will jemand unbedingt die mächtige Fontäne am Genfer See umarmen?

Wenn alles im Fluss ist am „Jet d’Eau“, dann schießt das Wasser der Fontäne mit rund 200 Kilometern pro Stunde aus der Pumpstation im Genfer See und spritzt 140 Meter hoch. Jemand hat mal ausgerechnet, dass etwa sieben Tonnen Wasser in der Luft sind, wenn die Pumpen laufen. Angesichts dieser Zahlen dürfte bei den meisten Menschen die Lust schwinden, sich dem mächtigen Wasserstrahl auch nur zu nähern. Aber es gibt eben immer Menschen, die anders sind, die gegen Strom schwimmen oder – wie der junge Mann , über den die Zeitung „20 Minutes“ dieser Tage berichtete – eben ganz nah dran sein wollen.

Berichten zufolge war der Mann am Montagabend in den Sicherheitsbereich um die Wasserfontäne in Genf eingedrungen und versuchte zunächst, seinen Kopf auf die Fontänendüse zu legen, woraufhin er nach hinten katapultiert wurde. Einmal Kopf waschen reichte wohl nicht, der Mann näherte sich dem Jet d‘Eau ein zweites Mal und „als er versuchte, seine Arme um den Wasserstrahl zu legen, wurde er durch den Wasserdruck mehrere Meter in die Luft geschleudert“. Er kam auf der Plattform am Fuß der Fontäne auf und stürzte in den See. Sicherheitskräfte fischten den Mann aus dem Wasser, der ins Krankenhaus gebracht wurde. „Sein Zustand blieb zunächst unklar“, hieß es in der Meldung. Nun, so ganz klar dürfte er auch vor der Umarmung nicht gewesen sein. Boris Halva