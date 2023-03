Video zeigt Gewalt gegen Klima-Aktivist:innen: Autofahrer verliert die Nerven

Von: Kai Hartwig

Die Klebe-Blockaden der Letzten Generation im Straßenverkehr sind umstritten. Ein aggressiver Autofahrer ging in Dresden auf einige Klimaktivist:innen los.

Dresden – Zahlreiche Aktivist:innen haben sich in Deutschland dem Kampf gegen den Klima-Wandel verschrieben. Sie fordern von der Bundesregierung, schärfere Maßnahmen als bisher zu ergreifen. Besonders im Fokus der Öffentlichkeit sind die Klebe-Aktionen der Gruppe Letzte Generation. Eine Journalistin lieferte kürzlich Einblicke hinter die Kulissen der Klimaaktivisten. Die Gruppe eckt immer wieder mit Autofahrer:innen an, die aufgrund der Blockaden von festgeklebten Aktivist:innen im Verkehr stecken bleiben.

Klebe-Blockade der Letzten Generation in Dresden – Autofahrer tritt auf Klimaaktivist:innen ein

In Dresden eskalierte am Montag (20. März) eine Klebe-Aktion der Klimaaktivist:innen. Ein Autofahrer wurde handgreiflich, als er mit seinem Wagen an einer Gruppe der Letzten Generation nicht vorbeikam. Ein Video, das auf dem Twitter-Kanal der Letzten Generation veröffentlicht wurde, zeigt den Vorfall. Wutentbrannt läuft ein Mann mit roter Jacke und schwarzem Basecap auf die Klimaaktivist:innen zu und schreit sie an. „Geh. Geh weg“, brüllt er einen festgeklebten Aktivisten an und tritt diesen mehrfach.

Im Hintergrund ist eine Stimme zu hören, ein Mann sagt zu dem aggressiven Autofahrer: „Hören Sie doch auf damit!“ Der wiederum behauptet, dass es seinem Mitfahrer gesundheitlich nicht gut gehe. „Der Mann bei mir ist krank“, sagt der emotional aufgeladene Mann in der roten Jacke und rempelt einen weiteren Klimaaktivisten an. Ob diese Behauptung der Wahrheit entspricht oder nicht, lässt sich nicht prüfen. Ebenso wenig, ob der Mann möglicherweise durch die Blockade der Klimaaktivist:innen daran gehindert wurde, den vermeintlich kranken Mitfahrer in ein Krankenhaus zu bringen.

Nach seiner Attacke und dem lautstarken Wutanfall entfernt der Mann in der roten Jacke sich ein paar Schritte von den Klimaaktivist:innen. Dann kommt er aber wieder zurück. Mit voller Wucht tritt der Autofahrer in ein Plakat der Protest-Gruppe, das von einer Frau und einem Mann festgehalten wird. Wäre sein Tritt nur ein kleines Stück weiter links gelandet, hätte der Mann auch die Hand der Frau erwischen und diese möglicherweise verletzen können.

Wie die Dresdner Polizei Merkur.de von IPPEN.MEDIA bestätigte, muss der Autofahrer wegen seiner Attacke auf die Klimaaktivist:innen mit Konsequenzen rechnen. „Wir ermitteln gegen Unbekannt“, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann habe sich nach der Attacke vom Ort des Geschehens entfernt, ehe die Polizei eintraf. Auch gegen die Klimaaktivist:innen hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und Nötigung eingeleitet.

Wutenbrannt ging ein Autofahrer auf Klimaaktivist:innen der Letzten Generation los. Die hatten sich in Dresden an einer Straße festgeklebt. © Screenshot / Twitter.com/AufstandLastGen

Immer wieder Auseinandersetzungen zischen Klimaaktivist:innen und Autofahrer:innen

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Deutschland in den letzten Wochen und Monaten. Immer wieder schlägt das Unverständnis einiger Bürger:innen über die Aktionen der Letzten Generation in physische Übergriffe um. Der grundsätzliche Kampf gegen den Klima-Wandel wird zwar positiv bewertet. Die Entscheidung der Letzten Generation, dabei auch zivilen Ungehorsam zu nutzen, dagegen nicht immer.

Und auch Aktionen der Letzten Generation, bei den Kunstwerke attackiert werden, sorgen immer wieder für Aufregung. Auch das schnelle Eingreifen der Polizei verhinderte kürzlich eine Straßenblockade. (kh)