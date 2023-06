Attacke auf Kinder in Annecy

Von: Stefan Brändle

Teilen

Mehrere Verletzte nach Messerangriff in Frankreich.

Es war ein sonniger Morgen, als der Horror über die hübsche Savoyerstadt Annecy hereinbrach. Ein junger Mann, laut Behördenquellen ein Geflüchteter aus Syrien, griff im Stadtpark mehrere Erwachsene und Kinder mit einem Messer an. Mehrere ungefähr dreijährige Jungen und Mädchen wurden teilweise in Kinderwagen attackiert. Ein Zweijähriger kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Auch seine Schwester wurde verletzt. Ein englisches Mädchen im Alter von drei Jahren und ein zweijähriger deutscher Junge wurden laut dem Fernsehsender „BFM“ gerettet. Ein 70-jähriger Mann wurde ebenfalls verletzt, dem Vernehmen nach auch durch eine Kugel.

In einem Privatvideo war zu sehen, wie der mutmaßliche Täter von zwei Männern auf der Parkwiese verfolgt wurde. Er versuchte die Verfolger abzuschütteln, rannte aber nicht davon. Die Polizei war nach vier Minuten zur Stelle und nahm den Mann fest. Der 31-Jährige soll vor zehn Jahren nach Europa gekommen sein und in Schweden nach mehrjährigem Aufenthalt 2022 den Status eines Flüchtlings erhalten haben. Er soll mit einer Schwedin verheiratet sein und mir ihr ein Kind haben.

Ungeklärt war vorerst das Tatmotiv. Bei der französischen Polizei war der Angreifer offenbar nicht als radikalisiert bekannt. „Wenn er ein Dschihadist war, warum war er dann nicht schon in den letzten zehn Jahren in Europa zur Tat geschritten?“, fragte eine TV-Kommentatorin. Dem Vernehmen nach soll der Mann ein christliches Kreuz auf der Brust getragen haben. In seinem Asyldossier gab er sich als Christ aus. Viele Kommentator:innen mutmaßten daher über eine psychische Erkrankung statt eines islamistisch motivierten Angriffs.

Der Tat folgte in Frankreich ein Aufschrei. „Sich an Kindern zu vergreifen, berührt etwas Unbeschreibbares“, twitterte Bildungsminister Pap Ndiaye. Präsident Emmanuel Macron sprach von einem Akt „absoluter Feigheit“. Premierministerin Elisabeth Borne und Innenminister Gérald Darmanin reisten noch am Donnerstag nach Annecy.

In Paris legte die Nationalversammlung nach Bekanntwerden der Tat eine Schweigeminute ein. Der Abgeordnete der Macron-Partei Renaissance in Annecy, Antoine Armand, sprach von einem „Angriff auf die Menschheit und unsere Seele“. Auch an politischen Kommentaren mangelte es nicht. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen äußerte „Entsetzen und Horror“. Der frühere Rechtskandidat bei den Präsidentschaftswahlen von 2022, Eric Zemmour, polemisierte: „Unsere Kinder sind in Todesgefahr, aber wir schauen weg. Bis wann?“ Nachdem die Konfession des Täters bekannt wurde, wurden die Wortmeldungen von rechts etwas rarer.