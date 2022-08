So viel verdienen die ARD-Intendantinnen und Intendanten

Von: Sophia Lother

In der Affäre Schlesinger rückt auch die ganze ARD verstärkt in den Mittelpunkt. Wie viel verdienen die Führungskräfte in den einzelnen Anstalten?

Frankfurt – Der Fall Schlesinger hat für massive Kritik gesorgt. Nachdem Patricia Schlesinger als Chefin des ARD-Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) wegen zahlreicher Vorwürfe der Vetternwirtschaft zurückgetreten war, hatte der RBB-Rundfunkrat Schlesinger als Intendantin abberufen.

Seitdem stehen besonders die Intendantinnen und Intendanten bei ARD und auch beim ZDF unter verschärfter Beobachtung. WDR-Intendant Tom Buhrow, der die Geschäfte an der ARD-Spitze übernommen hat, sagte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Wir überprüfen, ob überall in der ARD die Geschäftsstellen der Aufsicht adäquat ausgestattet sind.“ Angesichts der Summen, die in der Schlesinger-Affäre immer wieder ans Tageslicht kommen, stellt sich die Frage, wie viel verdienen Intendantinnen und Intendanten eigentlich bei der ARD?

ARD: Wie viel verdienen Intendantinnen und Intendanten bei den Öffentlich-Rechtlichen?

Ein Blick auf die Aufstellung auf der ARD-Website zeigt: Die Gehälter für Intendantinnen und Intendanten innerhalb der Rundfunkanstalten unterscheiden sich stark voneinander. Die ARD beantwortet die Frage, warum Intendantinnen und Intendanten sowie andere Führungskräfte höhere Gehälter, als die tariflich bezahlten Mitarbeitenden haben mit den Worten:

Aufgrund ihrer Funktion und Aufgaben werden die Mitglieder der Geschäftsleitungen (also die Intendantinnen und Intendanten und die Direktorinnen und Direktoren) sowie die Hauptabteilungsleiterinnen und -leiter außertariflich (AT) vergütet.

ARD-Intendantinnen und Intendanten: So hoch waren die Gehälter 2021

Landesrundfunkanstalt Intendant/in WDR 413.000 Euro SWR 361.000 Euro NDR 346.000 Euro BR 340.000 * Euro HR 305.000 Euro RBB 303.000 Euro MDR 295.000 Euro RB 281.000 Euro SR 245.000 * Euro * Das Gehalt der Programmdirektorin wurde auf 12 Monate hochgerechnet (unterjähriger Amtsantritt). Quelle: ARD

ARD-Intendantinnen und Intendanten: Wer entscheidet über die Vergütung?

Doch wer entscheidet, wie viel eine Intendantin oder ein Intendant bei der ARD verdient? Auch darüber klärt die ARD auf ihrer Webseite auf. Die Geschäftsleitung lege ihr jährliches Gehalt nicht selbst fest. „Über die Gehälter der Geschäftsleitung und auch der übrigen außertariflichen Angestellten entscheiden die Aufsichtsgremien der jeweiligen Rundfunkanstalt, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Allgemeinheit zusammensetzen“, heißt es dort. Auch über die Gehaltsstufen von Journalistinnen und Journalisten und Programmdirektorinnen und -Direktoren wird dort Auskunft gegeben. (slo)