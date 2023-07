Anlocken oder abstrafen?

Tourismus

Von Thomas Roser

Wie das kroatische Split mit dem Image der Partymetropole hadert.

Nicht nur in der Gastronomie in Kroatiens größter Ausgehmetropole Split klingeln in der anlaufenden Sommersaison die Kassen – auch die kommunale Polizei hat im Juni Strafzettel in Höhe von 30 000 Euro ausgestellt und an über die Stränge schlagende Feiernde verteilt: 300 Euro Strafe für das Trinken von Alkohol, Urinieren oder Schlafen auf öffentlichen Plätzen; 300 Euro für das Selfie auf einem illegal erklommenen Denkmal; 150 Euro kostet es, sich auf der Straße zu übergeben.

Vermehrte Klagen der Anwohner:innen und kursierende Aufnahmen von sich in den Altstadtgassen erleichternden, kopulierenden oder im Komaschlaf versunkenen Nachtschwärmer:innen haben den Stadtrat Ende Mai einen strengen Strafkatalog verabschieden lassen. Weitere Einnahmen winken der Stadt in dieser Woche: Das am nächsten Wochenende steigende Ultra-Europe-Festival wird erneut Zehntausende Fans voltstarker Elektro-Klänge in Kroatiens widersprüchliche Partymetropole locken. Kurz nach Kroatiens EU-Beitritt 2013 bescherte das erste Ultra-Europe-Festival dem altehrwürdigen Split das Image der coolen Partystadt im Südosten Europas. Auch jenseits des Festivals begannen junge Leute, nach Split zu pilgern, was den Tourismus und das Nachtleben in der von der Unesco als Weltkulturerbe geschützten Altstadt nachhaltig verändert hat. Seit 2010 ist die Bettenzahl der Privatunterkünfte in Split von 4400 auf über 22 000 geklettert.

Pizza plus Wodka-Flatrate

Die neuen Gäste brachten Geld in die Stadt. Doch ging die Metamorphose zur Party-Metropole mit keiner erkennbaren Strategie einher. Mehr Clubs, Kneipen und Schnellimbisse ziehen mehr nächtliches Leben in die Altstadt – und schüren so Konflikte. Die Bevölkerung im Zentrum schrumpft, und diejenigen, die noch in der Altstadt wohnen, sind vom Partylärm zunehmend genervt.

Widersprüchlich wirkt auch der Umgang der Kommune mit den umworbenen, aber auch gefürchteten Partygästen. Einerseits versuchen die Stadtväter, mit Strafen die Auswüchse des Partytourismus zu begrenzen. Gleichzeitig ködert die Gastronomie mit Saufen-bis-zum-Abwinken-Touren getreu der Devise: „Party hard or stay at home!“ Gratis-Pizza und hundert Minuten lang unbegrenzt Bier, Billig-Whiskey, Rum, Gin oder Wodka für schlappe 24 Euro lautet das Geschäftsmodell einiger Diskotheken, das vor allem bei Reisenden von den britischen Inseln begeisterten Anklang findet.

Doch wer seine Gäste abfüllt, sollte ihnen auch die Möglichkeit geben, sich zu entleeren. Als eines der zahlreichen Probleme mit dem Party-Tourismus in Split macht das Portal „total-croatia-news.com“ fehlende öffentliche Toiletten aus: „Urinieren im historischen Zentrum ist schrecklich. Aber die Leute müssen auch irgendwo pinkeln.“ Das Portal schlägt vor, die Kommune solle sich an den Organisatoren des Ultra-Europe-Festivals ein Beispiel nehmen und in Altstadtnähe in der Sommersaison mobile Party-Toiletten installieren: Die Kunststoffboxen seien zwar „nicht schön, aber sicher das geringere Übel“.