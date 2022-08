Amnesty International in der Kritik: Bericht soll „russisches Propagandainstrument“ sein

Von: Andreas Apetz

Amnesty International wirft der Ukraine vor, Zivilisten zu gefährden. Nun ist die Leiterin des Büros in Kiew zurückgetreten.

Kiew – Nach der Veröffentlichung eines kritischen Berichts über die ukrainische Armee ist die Leiterin des Ukraine-Büros von Amnesty International zurückgetreten. Ihren Rücktritt gab Oksana Pokaltschuk am späten Freitagnachmittag (5. August) im Internet bekannt. Sie zeigte sich entsetzt über die Anschuldigungen der Menschenrechtsorganisation und wirft dieser nun russische Propaganda vor.

Amnesty International: Leiterin des Ukraine-Büros zurückgetreten

In ihrem Bericht warf Amnesty International den ukrainischen Streitkräften den Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht vor. Dabei ging es um die Errichtung von Stützpunkten in der Nähe von Schulen, Krankenhäusern und Wohngebieten. „Dass sie sich in einer Verteidigungsposition befinden, entbindet das ukrainische Militär nicht von der Einhaltung des humanitären Völkerrechts“, erklärte Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International. Die Pressemitteilung löste in Kiew Empörung aus. Präsident Wolodymyr Selenskyj warf der Organisation vor, sie habe damit „Opfer und Angreifer gewissermaßen auf eine Stufe gestellt“.

Die Leiterin der ukrainischen Sektion der Menschenrechtsorganisation sagte, sie habe versucht, die Leitungsspitze von Amnesty International vor der Einseitigkeit des Berichts zu warnen. Sie sei jedoch ignoriert worden. Oksana Pokaltschuk sei vor der Veröffentlichung kontaktiert worden, habe aber nicht rechtzeitig bis zum 4. August mit einer Stellungnahme zu den Erkenntnissen des Berichts geantwortet, verteidigt sich Amnesty.

Ukraine-Krieg: Amnesty International steht „voll und ganz“ hinter den Untersuchungen

Pokaltschuk erklärte, es sei nicht ansatzweise genug Zeit gewesen, um auf den Bericht zu reagieren. Nun sei daraus eine Erklärung geworden, die zu einem „russischen Propagandainstrument“ wurde und wie die „Unterstützung der russischen Narrative“ klingt. „Wenn Sie nicht in einem Land leben, in das Besatzer einfallen, die es in Stücke reißen, verstehen Sie wahrscheinlich nicht, wie es ist, eine Armee von Verteidigern zu verurteilen“, erklärte Pokaltschuk. „Und es gibt keine Worte in irgendeiner Sprache, die dies jemandem vermitteln können, der diesen Schmerz nicht erlebt hat.“

Trotz aller Kritik hält Amnesty International weiterhin an dem Bericht fest. Generalsekretärin Agnès Callamard erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP, man stehe „voll und ganz“ zu den Untersuchungen und ihren Ergebnissen. Die Recherchen beruhen auf Beweisen, die im Rahmen umfangreicher Ermittlungen gesammelt worden seien. (aa/afp)