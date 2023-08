Altkleiderspenden: Schlechter Stoff

In großen Ballen kommen die Kleidungsstücke auf dem Gikomba-Markt in der Hauptstadt Nairobi an. © AFP

Second-Hand-Mode ist hierzulande beliebt, und auch in Kenia kauft man auf Märkten gerne sogenanntes „Mitumba“. Doch die schiere Menge an importierter, minderwertiger Altkleidung ist eine Belastung für die Menschen und die Umwelt. Ein Bericht von Autorin Lorna Likiza, die einst selbst Mitumba-Händlerin war

Unzählige aussortierte Kleidungsstücke in riesigen Ballen aufgestapelt - ein sonst vor den Menschen in Europa eher verstecktes Bild machte die Künstler:innengruppe The Nest Collective vor rund einem Jahr mit der Installation „Return to Sender“ auf der Documenta in Kassel sichtbar - und verwies damit auf ein immer größer werdendes Problem.

Einem Greenpeace-Bericht zufolge werden etwa 45 bis 60 Prozent der weltweit gespendeten Kleidung exportiert, häufig nach Afrika. Kenia gilt dabei als einer der größten Importeure von „Mitumba“ - dem Swahili-Begriff für Kleidung aus zweiter Hand. Allein im Jahr 2019 importierte das ostafrikanische Land rund 185 000 Tonnen Altkleidung, um die Nachfrage der kenianischen Bevölkerung zu decken. Der Gikomba-Markt in Nairobi ist dafür der zentrale Umschlagplatz, und fast alle, die im Mitumba-Geschäft tätig sind, kommen früher oder später hierhin, um ihren Bestand aufzufüllen.

Altkleiderspenden: Die Jagd nach Markenartikeln

Die Kenianer:innen schätzen Mitumba, weil die Kleidung als einzigartig, langlebig und erschwinglich gilt, im Vergleich zur Mode aus der heimischen Textilindustrie. So ist es zum Beispiel sehr gut möglich, eine nahezu perfekte Louis-Vuitton-Handtasche von einem Mitumba-Verkäufer für etwa 1,20 Kenia-Shilling (etwa acht Euro) zu erstehen, die sonst im Einzelhandel mehrere hundert Euro gekostet hätte.

Neben Markenartikeln ist vor allem gute Alltagskleidung sehr gefragt. © AFP

Aber nicht nur die Designermarken sind gefragt, sondern auch normale, funktionelle Alltagskleidung - und die gibt es in Hülle und Fülle. Schätzungsweise arbeiten derzeit rund zwei Millionen Kenianer:innen in der Mitumba-Industrie. Einst ein Job für Gelegenheitsarbeiter:innen und Ungelernte, hat sich die Branche inzwischen stark professionalisiert und für viele zu einem wichtigen Einkommenszweig entwickelt. Ein willkommener Nebenerwerb, um den oft schlecht bezahlten Hauptberuf vieler Kenianer:innen auszugleichen.

Eine gute Möglichkeit, sich etwas dazuzuverdienen

Emily Mbugua weiß das nur zu gut. Sie arbeitet eigentlich als Buchhalterin in Nairobi mit Schwerpunkt Immobilien. Im Juni 2022 startete sie online ihr Mitumba-Geschäft „Tees Collection“ und verkauft seither angesagte Hoodies als Zweitjob. „Die Pandemie hat mir gezeigt, dass ein Job nicht reicht, und so habe ich beschlossen, etwas nebenbei zu machen, um mein Einkommen aufzubessern“, sagt sie. Für Emily und andere Verkäufer:innen, die neu im Mitumba-Geschäft sind, ist es sinnvoller, zunächst online zu verkaufen, um die Kosten für Miete und zusätzliches Personal zu senken. Mbugua bezieht ihre Pullis vom Gikomba-Markt und geht damit, genau wie viele andere, ein gewisses Risiko ein.

„Wenn man einen Ballen kauft, weiß man nicht, was drin ist“, sagt Emily. Die Mitumba-Verkäufer:innen müssen dieses Risiko tragen. Sie hoffen, dass der Großteil der Kleidung, die sie kaufen, in gutem Zustand ist und der Rest ihnen keine großen Verluste einbringt. Aber was passiert mit dem Bestand, den sie nicht verkaufen können? Emily erzählt von den „Fagia“, was auf Swahili etwa „Fegen“ bedeutet – der Begriff umschreibt Leute, die die Ware zu einem günstigeren Preis von ihr kaufen, einschließlich der Kleidung mit Mängeln. Viele Mitumba-Händler:innen haben die berechtigte Angst, eine Menge Reste anzuhäufen, vor allem, wenn man wie Emily online verkauft.

Ein (über)produziertes Problem Laut einem Greenpeace-Bericht finden rund 80 Prozent der Umweltauswirkungen der Modeindustrie in Ländern des Globalen Südens statt. Dazu zählen die Folgen der Produktion, aber auch die Textilabfälle. Weniger als ein Prozent der entsorgten Altkleider werden demnach zu neuen Kleidungsstücken recyclet. Zwei Drittel der heutzutage hergestellten Kleidung werden aus synthetischen Plastikfasern produziert - und sind nicht recyclebar. Deutschland exportierte 2020 Altkleidung im geschätzten Wert von 258 Millionen Dollar. Der größte Exporteur weltweit waren im betreffenden Jahr die USA mit einem Nettohandelswert von etwa 585 Millionen Dollar. Zu den größten Importeuren zählen Ghana, Nigeria, Kenia und Tansania. Das Problem sei nicht nur die Menge der Altkleider, sondern auch das enorme Ausmaß der Überproduktion seitens der Modeindustrie, bemängelt die Umweltorganisation. Die Mehrzahl der Unternehmen veröffentlicht kaum Zahlen zu ihren Produktionsmengen. FR

Emilys Geschichte erinnert mich an meine eigenen Anfänge als Mitumba-Verkäuferin im Jahr 2011. Als Studentin an der Universität Nairobi, die ständig auf das wenige Taschengeld von meinen Eltern angewiesen war, verkaufte ich fünf Jahre lang immer wieder Mitumba an meine Mitbewohner:innen und später auch an Büroangestellte und Friseur:innen, die aufgrund der langen Arbeitszeiten keine Zeit hatten, Kleidung einzukaufen. Ich spezialisierte mich auf Second-Hand-BHs und Formwäsche, die bei meinen Kundinnen sehr beliebt waren. Später kamen Pullover und Oberteile für Frauen dazu. Statt vom Gikomba-Markt, bezog ich meine Ware regelmäßig vom Toi-Markt, einem weiteren großen Markt in Nairobi, auf dem unter anderem Second-Hand-Kleidung angeboten wurde.

Mein damaliges Einkommen reichte nicht aus, um einen ganzen Ballen zu kaufen, also freundete ich mich mit einigen Verkäufer:innen an, die mich anriefen, wenn sie neue Ware hatten. Dann ging ich hin und suchte mir die Teile aus, die ich verkaufen wollte.

Nur etablierte Verkäuferinnen und Verkäufer haben einen eigenen Stand. Andere verkaufen online. © AFP

Heute ginge das nicht mehr: Der Toi-Markt brannte in den frühen Morgenstunden des 11. Juni 2023 nieder und zerstörte Eigentum, das Millionen von Schillingen wert war. Dieser Fall war nicht der erste seiner Art. Auf den überfüllten und eng bebauten Märkten fehlt es häufig an geeigneten Zufahrtsstraßen für die Feuerwehr.

Menschen im globalen Norden glauben, sie tun etwas Gutes

Märkte wie die in Nairobi gibt es in vielen afrikanischen Metropolen. Auf dem Youtube-Kanal des Online-Magazins „Insider“ hat ein Video mit dem Titel „How 7.5 Million Pounds Of Donated Clothes End Up At A Market In Ghana Every Week-World Wide Waste“ mehr als eine Million Aufrufe. Gefilmt wurde es auf dem ghanaischen Kantamanto-Markt in Accra, auf dem jede Woche mehr als 15 Millionen Kleidungsstücke aus der ganzen Welt umgeschlagen werden. Viele dieser Teile wurden ursprünglich als Spenden abgegeben.

Wie ich durch das Video erfuhr, spenden gerade Menschen im globalen Norden gerne Kleidung für wohltätige Zwecke - doch die Qualität der gespendeten Kleidung wird immer minderwertiger. Was bei den Wohltätigkeitsorganisationen nicht verkauft werden kann, wird exportiert und landet in Sortieranlagen, zum Beispiel in Pakistan. Dort sortieren Menschen Artikel aus, die niemand kaufen will. Frauen-BHs werden als die wertvollsten Artikel herausgefiltert. Natürlich fallen dabei auch unbrauchbare Teile durch die Selektion und landen in den Ballen, die dann an die Häfen von Mombasa (Kenia) und Accra (Ghana) verschifft werden. Von dort landen sie per Lkw auf dem Gikomba-Markt in Nairobi und dem Kantamanto-Markt in Accra.

Viele verdienen sich mit dem Mitumba-Verkauf ein zweites Einkommen hinzu. © AFP

Was sich auf den Märkten nicht verkaufen lässt, gelangt als Abfall an die Strände von Accra oder in Old Fadama, einer großen Mülldeponie in der Stadt, wo er regelmäßig verbrannt wird. Im kenianischen Nairobi ist die riesige Dandora-Mülldeponie im Nordwesten der Stadt das bevorzugte Ziel für diese Art von Textilabfällen.

Die einheimische Textilindustrie leidet

Neben den USA und Europa drängt seit Jahren auch China als Lieferant von Altkleidern auf den afrikanischen Markt. Die rasant wachsenden Mengen hat auch die Politik als Problem erkannt. 2015 schlugen die ostafrikanischen Staatsoberhäupter in dem Bemühen, die lokale Textilindustrie wiederzubeleben, ein Verbot der Einfuhr von Altkleidern nach Kenia, Uganda, Tansania und Ruanda vor. Sie wollten Steuern auf diese Importe erhöhen und den Mitumba-Handel bis 2019 auslaufen lassen.

Eine Idee, die bei den Verkäufer:innen in Kenia nicht gut ankam - viele fürchteten die Arbeitslosigkeit. Dennoch wurden die Steuern erhöht, was die Ballen gebrauchter Kleidung erheblich verteuerte und sich letztlich auch auf die Preise auf dem Markt auswirkte. Heute kann manche Mitumba-Kleidung genauso teuer sein wie die in Geschäften verkaufte - vor allem, wenn es sich um „first camera“ (der Mitumba-Jargon für Kleidung in bestem Zustand und fast neu) handelt.

Um aus der Angebotsfülle herauszustechen, eignen sich Verkaufsnischen - etwa Turnschuhe. © AFP

Der lokalen Textilindustrie ist damit leider kaum geholfen. Laut kenianischen Medienberichten waren in den 1980er Jahren rund 500 000 Kenianer:innen in der Branche beschäftigt. 2015 waren es nur noch 20 000, viele Fabriken wurden geschlossen. Da sowohl Löhne als auch Arbeitsbedingungen in den bestehenden Textilindustrien des Landes sehr problematisch sind, gilt es als unwahrscheinlich, dass professionelle Mitumba-Verkäufer:innen sich stattdessen für eine Stelle in der Textilindustrie entscheiden würden. Dennoch lässt sich mit Mitumba mehr Geld verdienen.

Nicht zuletzt deshalb trotzen die Händler:innen weiterhin den bestehenden Widrigkeiten. Auch die häufigen Brände auf dem Gikomba- und dem Toi-Markt entmutigen sie nicht. Die Märkte werden schließlich wieder aufgebaut und das Geschäft wieder aufgenommen. Und auch der derzeitige kenianische Präsident, William Ruto, sowie andere führende Politiker Kenias unterstützen den Mitumba-Handel im Land.

Die Kleidermassen führen aber auch zu Restbestand – wohin damit? © AFP

Da der Westen sein Verlangen nach übermäßigem Kleiderkonsum noch dazu ständig anheizt und es im Land weiterhin eine Nachfrage nach Kleidung aus zweiter Hand gibt, bleibt unklar, ob wir Mitumba oder zumindest den daraus resultierenden Textilabfall vollständig loswerden können. Und da die Umwelt unter den Stapeln des Textilabfalls erstickt, haben Nichtregierungsorganisationen in Kenia, Ghana und anderen afrikanischen Ländern, die mit demselben Problem konfrontiert sind, damit begonnen, Verkäufer:innen und lokale Hersteller darüber aufzuklären, wie dieser Abfall recycelt werden kann. Ihre Bemühungen sind jedoch eine Herkulesaufgabe, wenn man sich die nicht enden wollenden Textilmengen anschaut, die täglich bei uns landen.