Fachleute warnen vor „Silber-Tsunami“ – große Belastung für das Gesundheitssystem

Von: Bettina Menzel

Teilen

Onkologen in den USA warnen vor einem drohenden „Silber-Tsunami“ älterer Krebspatienten, der die Gesundheitssysteme weltweit gefährdet. © Michael Gstettenbauer/imago/Symbolbild

Ein „Silber-Tsunami“ rollt auf die Gesundheitssysteme weltweit zu, die künftig zusätzlich Millionen älterer krebskranker Menschen versorgen müssen.

Alexandria (USA) – Die Überalterung der Gesellschaft stellt das Gesundheitssystem vor große Herausforderungen. Bald könnte ein „Silber-Tsunami“ älterer Krebspatient:innen auf Deutschland zurollen, warnt die amerikanische Gesellschaft für klinische Onkologie (ASCO) einem Bericht der britischen Zeitung The Guardian zufolge. Denn neben dem Rauchen ist das Altern der größte Risikofaktor einer Krebserkrankung. Etwa drei Viertel (73 Prozent) aller krebskranker Menschen in den USA wären laut nationalem Krebsinstitut im Jahr 2040 über 65 Jahre alt.

US-Fachleute rufen dazu auf, Gesundheitssystem auf Millionen älterer Krebspatient:innen vorzubereiten

Die Überalterung der Gesellschaft und die dadurch steigende Zahl von Krebsfällen stelle ein „ernsthaftes Problem für die öffentliche Gesundheit“ dar, heißt es in einem ASCO-Bericht. „Bis zum Jahr 2040 wird die weltweite Belastung voraussichtlich auf 27,5 Millionen neue Krebsfälle und 16,3 Millionen Krebstote ansteigen“, warnte die ASCO-Vizepräsidentin, Julie Gralow, auf der größten Krebskonferenz der Welt, der Jahrestagung der US-Onkologiegesellschaft Ende Mai bis Anfang Juni in Chicago. Das entspräche einem Plus von rund 60 Prozent im Vergleich zu 2018, als es Schätzungen der Internationalen Agentur für Krebsforschung (IARC) zufolge 17 Millionen neue Krebsfälle und 9,5 Millionen Todesfälle gab. Die IARC selbst rechnet bis 2040 sogar mit bis zu 37 Millionen neuen Krebsfällen.

Ganz so dramatisch fällt der Anstieg hierzulande offenbar nicht aus, meint ein Experte. „Für Deutschland erwarte ich bis 2040 einen rein demografisch bedingten Anstieg bei den Krebsneuerkrankungen um neun bis 15 Prozent gegenüber 2020“, sagte Volker Arndt vom Deutschen Krebsforschungszentrum zu Focus online. Die Überalterung sei in Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt schon weit fortgeschritten, zudem erwarten Demografen hierzulande kein Bevölkerungswachstum, erklärte Arndt die Hintergründe der Diskrepanz im globalen Vergleich. Die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter gestiegen und liegt heute bei 78,5 Jahren bei Männern beziehungsweise 83,4 Jahren bei Frauen.

Unabhängigkeit geht vor Heilung: Ältere an Krebs Erkrankte haben andere Bedürfnisse

Derzeit fehle es nicht nur an Fachkräften im Gesundheitsbereich, sondern auch an der passenden geriatrischen Ausbildung, die eine altersgerechte Versorgung ermöglicht, so der ASCO-Bericht weiter. Forschende sollten bei der Durchführung von klinischen Studien künftig ältere Patient:innen mehr berücksichtigen, um die Altersstruktur der Bevölkerung widerzuspiegeln. Angesichts der steigenden Zahl von Krebspatient:innen wies der Spezialist für geriatrische Onkologie, Andrew Chapman, auf andere Bedürfnisse älterer Krebspatient:innen hin und mahnte: „Ich glaube, wir sind weltweit nicht darauf vorbereitet“.

Ältere Patient:innen würden oft mehr Wert auf den Erhalt ihrer Unabhängigkeit legen, als auf eine Behandlung, so Chapman. Aktivitäten wie Autofahren, Zeit für Familie und Hobbys seien den älteren Krebserkrankten wichtig. „Wenn man jemandem eine Behandlung anbietet, die ihm das nimmt, will er sie vielleicht nicht. Das ist etwas ganz anderes als jemand, der 45 Jahre alt ist und noch 40 Jahre leben möchte“, sagte der Spezialist. Zudem würden diese Patient:innen multidisziplinäre Betreuung benötigen, da sie oftmals Begleiterscheinungen und andere Erkrankungen wie Herz-Kreislauf- oder Herzprobleme hätten.

Neben den Krebskranken wird sich auch die Zahl der weltweit an Diabetes erkrankten Menschen einer im Juni in der Fachzeitschrift Lancet veröffentlichten Studie zufolge bis zum Jahr 2050 voraussichtlich mehr als verdoppeln. Es gibt jedoch auch gute Nachrichten aus der Forschung: Wissenschaftler:innen gelang es mithilfe künstlicher Intelligenz Bauchspeicheldrüsenkrebs drei Jahre früher zu diagnostizieren.