14-Jährige nach Schulbesuch vermisst: Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Öffentlicher Aufruf

Von Felix Herz schließen

Eine 14-Jährige aus dem bayerischen Kaufbeuren kam nach der Schule nicht nach Hause – und wird nun vermisst. Die Polizei bittet öffentlich um Mithilfe bei der Suche.

Kaufbeuren – Die 14-jährige Laura Baar aus Kaufbeuren wird vermisst. In einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West teilten die Beamten am Freitag, 12. Mai, einen öffentlichen Suchaufruf. Die junge Frau könnte sich demnach in einer hilflosen Lage befinden.

14-Jährige aus Bayern vermisst: Polizei veröffentlicht Suchaufruf

Laut Angaben der Polizei aus Kempten kam die 14-Jährige am Donnerstag, 11. Mai, nach dem Schulbesuch in Kaufbeuren nicht nach Kempten zurück. „Bisherige Ermittlungen der Polizei lassen einen Aufenthalt im Raum Buchloe oder Augsburg vermuten“, heißt es in der veröffentlichten Fahndungsmitteilung. Die Beamten teilen außerdem mit, dass sich der Teenager in einer hilflosen Lage befinden und ärztliche Hilfe benötigen könnte.

Von der Polizei wird das junge Mädchen wie folgt beschrieben:

Name: Laura Baar

Alter: 14 Jahre alt

Aussehen: Ca. 168 Zentimeter groß, schlanke Statur, braune, glatte, nackenlange Haare

Kleidung: Sie trägt vermutlich ein rosa Kapuzensweatshirt, eine schwarz-weiß-gestreifte Hose und eine schwarze Winterjacke

Merkmale: Sie führt wohl einen rosa Rucksack mit sich

Wer hat die 14-Jährige aus Kempten gesehen? Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei bittet Personen, die etwas zum Aufenthaltsort des Teenagers wissen oder die junge Frau sehen, Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Die Telefonnummer der Polizeiinspektion Kempten (Allgäu) lautet (08 31) 99 09 0. (fhz)