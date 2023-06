Vermisstes Titanic-U-Boot: Bleibt den Touristen doch nur noch wenige Stunden Zeit?

Von: Moritz Bletzinger

Ein Titanic-Touristenboot ist spurlos verschwunden. Das Schiff sollte Urlauber zum Wrack des legendären Kreuzers bringen, als es plötzlich verloren ging.

Update vom 20. Juni, 09.47 Uhr: Die Suche nach dem verschwundenen U-Boot gestaltet sich mehr und mehr zu einem Wettlauf gegen die Zeit. „Stellen Sie sich mal das Riesen-Gebiet Atlantik vor, selbst wenn man weiß, dass sie zur Titanic wollten, so ein kleines Boot zu orten dürfte sehr sehr schwierig sein und wie man das retten will, wüsste ich so auf Anhieb auch nicht zu sagen“, sagte Jürgen Weber vom Verband Deutscher Ubootfahrer e.V. dem Sender RTL.

Je nachdem, wann das U-Boot untertauchte, könnte die Luft bereits heute Mittag (20. Juni) knapp werden. Wie die Bild-Zeitung berichtet, lässt sich nicht ausschließen, dass das U-Boot seine Expedition zur Titanic am Sonntag bereits um sechs Uhr begann - in diesem Fall würde die Luft nur bis heute um 13 Uhr ausreichen.

Das U-Boot Titan ist auf dem Weg zur untergegangenen Titanic verschollen. © Dirty Dozen Productions/dpa

Titanic-Touristenboot verschollen: Suche nach dem U-Boot ist „eine Herausforderung“

Update vom 20. Juni, 06.16 Uhr: Vor der Ostküste Nordamerikas suchen die Küstenwachen der USA und Kanadas nach einem kleinen U-Boot mit fünf Menschen an Bord, das zu einem Tauchgang zum Wrack der „Titanic“ gestartet war. Die US-Küstenwache teilte am Montag mit, sie habe eine umfassende Suche rund 1450 Kilometer östlich von Cape Cod im Atlantik eingeleitet. Die kanadische Küstenwache entsandte nach eigenen Angaben ein Flugzeug und ein Schiff in das Suchgebiet.

„Eine Suche in dem entlegenen Gebiet ist eine Herausforderung, aber wir schicken alles, was wir haben, um sicherzustellen, dass wir das Boot lokalisieren und die Menschen an Bord retten können“, sagte der Koordinator des Einsatzes, John Mauger, vor Journalisten in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts. Das von dem Unternehmen OceanGate Expeditions betriebene U-Boot hatte den Tauchgang am frühen Sonntagmorgen begonnen. Knapp zwei Stunden später brach der Kontakt zum Boot ab. Die US-Küstenwache wurde laut Mauger am Sonntagnachmittag darüber informiert.

U-Boot mit Titanic-Touristen verschwindet im Atlantik – Insassen läuft die Zeit davon

Update vom 19. Juni, 19.45 Uhr: Unter den Insassen des U-Boots war offenbar der britische Milliardär Hamish Harding. Er ist CEO von Action Aviation, einem weltweiten Vertrieb von Flugzeugen. Sein Stiefsohn schrieb auf Facebook: „Hamish Harding, mein Siefvater, ist in einem U-Boot verschwunden.“ Harding selbst hatte vor zwei Tagen über Facebook angekündigt, an der Titanic-Ausfahrt teilzunehmen.

Jetzt läuft die Suche nach ihm und den anderen Menschen an Bord. Das Unternehmen OceansGate, das die Mission organisiert, bekommt dabei Hilfe von Behörden und privaten Organisationen. „Wir sind zutiefst dankbar für die umfangreiche Unterstützung, die wir von verschiedenen Regierungsbehörden und Tiefsee-Unternehmen bekommen haben, beim Versuch, Kontakt mit dem U-Boot herzustellen“, sagt ein Sprecher.

Es fehlt noch immer jede Spur von der Tauchkapsel. Die Touristen sind mit dem Modell C-130 unterwegs. Es ist 6,7 Meter lang und darin ist Platz für fünf Personen. Das Boot bietet ihnen Luft für insgesamt 96 Stunden.

Erstmeldung vom 19. Juni, 15.55 Uhr: Kassel/Boston – Suchaktion vor der Küste von Neufundland: Ein U-Boot, in dem Touristen das Wrack der Titanic besichtigen wollten, wird vermisst. Die Küstenwache hat bereits eine großangelegte Rettungsmission begonnen, berichtet die BBC.

Touristen-U-Boot verschwindet auf Titanic-Trip: Wie viele Menschen sind an Bord?

Am Montag (19. Juni) verschwand das Touristenboot demnach kurz nach dem Abtauchen. Wie genau das U-Boot verloren gehen konnte und wie viele Menschen sich an Bord befinden, sei momentan noch unklar.

Kleine U-Boote bringen immer wieder Urlauber zu den Überresten des Kreuzfahrtschiffs, das 1912 vor der Ostküste der USA gesunken ist. Es liegt 3.800 Meter tief auf dem Grund des Atlantik. 1985 wurde das Wrack gefunden und ausführlich untersucht. Unter anderem ein Brief wurde dort gefunden und teuer versteigert. Die Titanic-Trips für Touristen kosten üblicherweise mehrere Zehntausend Dollar und dauern bis zu acht Stunden.

Titanic-Wrack liegt 600 Kilometer von der Küste entfernt

Die Titanic war das größte Passagierschiff ihrer Zeit. Sie sank etwa 600 Kilometer vor der Küste von Neufundland auf dem Weg von Southampton nach New York. Über 2.000 Menschen waren damals an Bord, etwa 1.500 starben, nachdem der Luxusliner einen Eisberg gerammt hatte und zerbrochen war. Das Wrack könnte derweil bald verschwunden sein, Bakterien lösen die Überreste langsam auf. (moe/dpa/afp)