Ahrtal: Schicksalstage eines Bürgermeisters

Von: Pitt von Bebenburg

Die zerstörte Nepomukbrücke in Rech vor wenigen Tagen - da stand die Figur des Schutzheiligen (Mitte) noch an gewohnter Stelle. © Pitt von Bebenburg

Der CDU-Politiker Dominik Gieler aus Altenahr verlor bei der Flut von 2021 seine Mutter. Jetzt arbeitet er am Aufbau seiner Gemeinde – und muss viele Widerstände überwinden.

Bevor Dominik Gieler Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenahr wurde, kümmerte er sich als Polizist in Bonn um Vermisstenfälle. In rund 90 Fällen wurden die vermissten Personen nur noch tot aufgefunden. Dann mussten Dominik Gieler und seine Kolleg:innen den Angehörigen die schlimme Botschaft übermitteln – natürlich persönlich.

Er selber hat die Nachricht vom Tod seiner Mutter Inge am Telefon erfahren. Die 67-Jährige lebte auf der einen Seite der Ahr, ihr Sohn mit seiner Frau und den beiden Kindern auf der anderen. Am Abend der Flut vor zwei Jahren war Dominik Gieler noch bei ihr gewesen. Keiner ahnte zu dieser Zeit, wie schlimm die Wassermassen diesmal wüten würden. Wenige Stunden später wurde das Elternhaus von Dominik Gieler weggerissen. Erst 14 Tage später wurde die Leiche seiner Mutter gefunden. Dann erhielt der Sohn den Anruf. Er hatte geahnt, dass Inge Gieler nicht mehr am Leben sein würde. Nun ging die letzte Hoffnung verloren.

„Sehr unglücklich“ fand der frühere Polizist das Verfahren, ihm die Nachricht am Telefon zu übermitteln. Der Bürgermeister, der seine Termine in Jeans und offenem weißen Hemd absolviert, sagt das fast nüchtern, wie er sich ohnehin nicht viel anmerken lässt von dem Schicksal, das ihn in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 getroffen hat. Der 37-jährige Gieler hat genug damit zu tun, die Schäden in seiner Gemeinde zu beseitigen, die auch zwei Jahre danach noch längst nicht bewältigt sind. Den Tod seiner Mutter hat er mit sich selbst ausgemacht. Er sei keiner, der Gefühle nach außen trage, sagt Dominik Gieler.

Die Verbandsgemeinde Altenahr umfasst eine große Fläche mit zwölf Gemeinden, die in 37 Ortsteile gegliedert sind. Das CDU-Mitglied Gieler war ehrenamtlicher Ortsbürgermeister in einer der Gemeinden, in Rech, ehe er als unabhängiger Kandidat zum hauptamtlichen Bürgermeister der Verbandsgemeinde gewählt wurde. Vor der Flut hatte Altenahr ungefähr 11 500 Einwohnerinnen und Einwohner. Heute sind es etwa 1000 Menschen weniger. Viele sind weggezogen, notgedrungen, insgesamt ungefähr 1500 Leute. Mittlerweile haben sich aber auch 500 Bürgerinnen und Bürger neu oder wieder angemeldet.

Die Nepomuk-Figur wurde am vorigen Freitag in Sicherheit gebracht. Nun sollen die Reste der 300 Jahre alten Brücke in Rech abgerissen werden. © dpa

Dominik Gieler und sein Pressesprecher Thorsten Trütgen haben das alte Rathaus von Altenahr als Treffpunkt vorgeschlagen, das ein gutes Stück über dem Flusslauf liegt und doch erheblich überflutet wurde. Von außen sieht das ehemalige Hotel aus dem Jahr 1900 mit seinem beigefarbenen Anstrich durchaus elegant aus – wenn man von der verrammelten Eingangstür absieht. Doch hier arbeitet niemand mehr, die 55 Bediensteten sind an Ausweich-Standorte verlegt worden, etwa in eine Leichtbauhalle. Wenn Gieler die Tür aufschließt, versteht man auch warum: Drinnen sieht es aus wie in einem Rohbau. Der Putz wurde abgeklopft. Es riecht nach Feuchtigkeit – und nach Öl. Wie an vielen anderen betroffenen Häusern hat auch hier das mitgeschwemmte Heizöl erheblichen Schaden angerichtet. Eine umfassende Sanierung ist fällig.

Es gibt viele Gründe, warum sie auch zwei Jahre nach der Flutnacht nicht begonnen hat, sehr zum Ärger des ruhigen Zeitgenossen Dominik Gieler. „Es ist zäh“, klagt der Bürgermeister, während er auf der Treppe im unwirtlichen Inneren des Rathauses steht. Da ist zum Beispiel der denkmalgeschützte Teil der Fassade. Er müsse, um das kulturelle Erbe zu wahren, nach der Sanierung praktisch originalgetreu wieder aufgebaut werden. „Derzeit laufen Gutachten“, berichtet Gieler. Es zeichne sich ab, dass alleine für diesen Fassadenteil Kosten von mehr als zwei Millionen Euro anfallen könnten. Gieler sagt in seiner nüchternen Art: „Da ist die Frage, ob das der Sache gerecht wird.“ Völlig klar, dass das aus seiner Sicht nicht der Fall ist.

Künftig wird eine Wärmepumpe das Rathaus heizen

Eine Ölheizung, wie sie bisher das Rathaus beheizt, ist nach den Erfahrungen mit der Flut künftig untersagt. Also will Gieler das Rathaus mit einer modernen Wärmepumpe beheizen. Doch die Behörde habe gefordert, dass er auch einen Kostenvoranschlag für eine Gasheizung vorlegen müsse. Gieler konnte es kaum glauben – während er diese Diskussionen führte, rang die Bundesregierung darum, Deutschland unabhängiger von Gaslieferungen zu machen. Letztlich aber wird eine Wärmepumpe das Rathaus heizen; ihr Einbau hat sich als wirtschaftlicher erwiesen.

Müsste sich Gieler nur um das Rathaus kümmern, wäre das gut zu bewältigen. Doch er stößt auf ähnliche Probleme bei der Wiederherstellung der vier zerstörten Schulen, der vier zerstörten Feuerwehrhäuser oder der zahlreichen Sportanlagen. Altenahr war mit insgesamt fünf Millionen Euro Schadenssumme versichert – doch allein der Aufbau der vier Schulen dürfte mehr als 50 Millionen Euro verschlingen. Also bemüht sich der Bürgermeister um Geld aus dem Wiederaufbaufonds, der von Bund und Ländern finanziert und vom Land Rheinland-Pfalz verwaltet wird.

Doch es gibt ein Problem, und das findet sich im Wörtchen „Wieder“ wieder, wie von vielen Verantwortlichen im Ahrtal zu hören ist. Gieler findet, der Aufbau müsse auch veränderte Rahmenbedingungen berücksichtigen und dürfe sich nicht darauf beschränken, die alten Gebäude genauso wieder zu errichten oder nur mit einem moderneren technischen Standard.

Bürgermeister Gieler baut Altenahr wieder auf. Im Hintergrund das innen zerstörte Rathaus. © Pitt von Bebenburg

Gieler hat sofort Beispiele parat: Drei Orte, die zur Verbandsgemeinde gehören, wollten ihre Sportanlagen an einem Standort zusammenlegen, erzählt er. Die neue Anlage solle einen modernen Kunstrasenplatz erhalten und eine Laufbahn um das Spielfeld. Die Behörde aber sage Nein, weil an genau diesem Standort vorher kein Kunstrasen und keine Laufbahn gewesen seien. Obwohl die Kosten für das Projekt nicht höher seien, als wenn in allen drei Orten Plätze nach altem Standard errichtet würden.

Oder dies: Die „Realschule plus“ im Ort Altenburg, die rheinland-pfälzische Variante der verbundenen Haupt- und Realschule, wird seit kurzem abgerissen und muss neu errichtet werden. Gieler hielte es für sinnvoll, sie barrierefrei zu bauen. Das allerdings hieße, einen Aufzug einzubauen – und das sei nach Ansicht der Behörde zu viele Neues und kein bloßer Wiederaufbau auf dem aktuellen Stand der Technik. „Der Wiederaufbau ist vollkommen unkompliziert, solange ich ihn eins zu eins mache“, berichtet Gieler von seinen Erfahrungen. „Auf der anderen Seite wollen wir aus der Flut lernen und nicht die gleichen Fehler machen.“

Zukunft der Region Der Wiederaufbau des Ahrtals sollte nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit dem geplanten Gebäudeenergiegesetz verknüpft werden, das den Einsatz fossiler Heizungen einschränkt. Es gehe nicht nur darum, „eins zu eins“ aufzubauen. Vielmehr wolle sie „ein ganz besonders vorbildliches Ahrtal“ erreichen, sagte Dreyer beim Besuch ihres Kabinetts in der Region. Die oppositionelle CDU wandte sich gegen diese Verknüpfung. Schließlich gehe es um ein Gesetz, das die Menschen verunsichert habe und dessen Inhalte noch immer ungewiss seien. Gordon Schnieder, Chef der CDU-Landtagsfraktion, beklagte, beim Wiederaufbau gebe es „hohe bürokratische Hürden, schleppende Bewilligungs- und Flurbereinigungsverfahren, nicht ausgezahlte Spenden und EU-Gelder, die offensichtlich der Bund zurückhält“. dpa/pit

Hinzu kämen der Aufwand und die Verzögerungen durch die Verpflichtung zu europaweiten Ausschreibungen bei allen Bauaufträgen jenseits einer Höhe von 215 000 Euro. „Für so ein Verfahren brauche ich, wenn es gut läuft, vier Monate“, schildert der Bürgermeister. „Das ist nicht mehr sachgemäß.“ Es gebe viele Ausschreibungen, auf die sich mit Sicherheit kein portugiesischer oder bulgarischer Handwerker bewerben werde.

Im Ahrtal ist die Bürokratie nicht nur eine Hürde für Kommunalpolitiker:innen wie Gieler. Tausende Bürgerinnen und Bürgern schlagen sich mit ähnlichen Schwierigkeiten herum. Dabei muss auch von den Behörden eine riesige Aufgabe bewältigt werden. Aus der Aufbauhilfe wurden nach Angaben des Innenministeriums in Mainz bisher Kosten für mehr als 3100 Gebäude genehmigt, insgesamt 500 Millionen Euro. Zusammen mit den gut 140 Millionen Euro für zerstörten Hausrat und Einrichtung in rund 11 000 Häusern sowie den 400 Millionen Euro für den Wiederaufbau von etwa 400 Unternehmen an der Ahr wurden also bereits mehr als eine Milliarde Euro an Zuwendungen gebilligt.

Noch ein Jahr nach der Katastrophe tappten viele Betroffene im Dunkeln über ihre Möglichkeiten, den Aufbau ihrer Immobilien zu finanzieren. Inzwischen gibt es in mehreren Orten Infopoints für Bürgerinnen und Bürger. Wenige Minuten Fußweg vom alten Rathaus in Altenahr befinden sich auf der anderen Seite der Ahr die Container, in denen Katharina Kläsgen und ihre Kolleg:innen Hilfe anbieten. Die Geschichtsstudentin Kläsgen kennt sich aus mit Anträgen für Fonds, mit Schadensgutachten, mit Verkehrswertgutachten.

Ein Infomobil sensibilisiert für besseren Schutz vor Hochwasser

Die junge Frau aus dem Ort Schuld, wo das Unglück vor zwei Jahren begann, hatte direkt danach aus eigener Initiative mit einem Mitstreiter ein Bürgerbüro in einem Zelt vor der Kirche aufgebaut und versucht, Ratsuchenden zu helfen. Sie hat seitdem viel gelernt über korrekte Antragstellungen – und zwei Jahre danach ist auch die Beratung strukturierter. Kläsgen hat einen Vertrag bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB). In Altenahr kann sie für Fachfragen zum Wiederaufbau an zwei Architekten verweisen, die im Container nebenan ihre Dienste anbieten.

Auch an anderen Orten gibt es Anlaufstellen. So macht etwa ein Infomobil des Vereins Hochwasser-Kompetenz Centrum immer wieder im Ahrtal Halt, um die Menschen für besseren Hochwasserschutz zu sensibilisieren. Dieses Projekt wird vom Bundesforschungsministerium unter dem Titel „Klima-Anpassung, Hochwasser und Resilienz“ gefördert (KAHR). Die Geografin Lina Fitz und der Architekt Hans-Theodor Arenz sind nach Mayschoß gekommen und warten auf Menschen, die sich dafür interessieren, wie ihr Gebäude mit Schotten und mobilen Deichen besser vor Hochwasser geschützt werden kann. Nebenbei erinnern sie die Menschen daran, dass sie stets einen Notfall-Rucksack für den Fall des Falles bereitstehen haben sollten – mit Trinkwasser, Streichhölzern und Dokumenten. Doch angesprochen werden Fitz und Arenz nicht nur wegen der Katastrophenvorsorge. „Es gibt Leute, die sehr sauer sind auf Gott und die Welt und die Bundesregierung“, erzählt Arenz. Die Menschen wollten ihr Herz ausschütten.

An den Brücken hatten Bäumen, Steine und andere Gegenstände das Wasser höher aufgestaut

Viele haben längst wieder gebaut, oft am alten Standort mit dem gleichen Hochwasserschutz, obwohl er unzureichend ist, wie sich 2021 gezeigt hat. Architekt Arenz warnt: „Der sinnvollste Rat wäre: Bau woanders.“ Das aber könnten sich viele Betroffene nicht leisten.

Neu gebaut wird jedoch eine Brücke in Gielers Heimatort Rech, der zu Altenahr gehört. Kaum ein Vorhaben beim Wiederaufbau war derart umstritten. Denkmalschützer:innen setzten sich dafür ein, die rund 300 Jahre alte, seit der Flut einsturzgefährdete Nepomukbrücke wieder aufzubauen. Sie warben dafür, das “(W)Ahrzeichen“ zu erhalten.

Doch Befürworter des Abrisses wie Ortsbürgermeister Thomas Hostert (parteilos) und Verbandsgemeinde-Bürgermeister Gieler setzten sich durch, der Gemeinderat beschloss den Abriss, der Landkreis stimmte zu. Ihr wichtigstes Argument: Die Katastrophe von 2021 wäre ohne derartige Brücken mit engen Bögen deutlich glimpflicher abgelaufen. Dort hatten sich Verklausungen gebildet, also Ansammlungen von Bäumen, Steinen und anderen Gegenständen, wodurch das Wasser höher aufgestaut wurde. „Man hätte sicher das eine oder andere Menschenleben retten können“, sagt Dominik Gieler. Kein Zweifel, er denkt an seine Mutter.

Kurz vor jener schrecklichen Nacht war er noch bei seiner Mutter

Auch ein Gutachten, das die Gemeinde in Auftrag gegeben hatte, kam zu dem Schluss, dass es zu gefährlich sei, die Brücke stehen zu lassen. Treibgut könne bei einem erneuten Hochwasser an der Brücke hängen bleiben und so die Ahr aufstauen. Wenige Tage vor dem zweiten Jahrestag ist nun die Nepomukfigur von der Brücke entfernt und in Sicherheit gebracht worden. Der Abriss der symbolträchtigen Brücke lässt nicht lange auf sich warten.

Es ist die Brücke, über die Dominik Gieler häufig gegangen ist, um zu seiner Mutter zu kommen. Auch kurz vor jener schrecklichen Nacht. Im Haus seiner Mutter hat er Dinge aus dem Keller geräumt und das Auto aus der Garage gefahren – nichts Ungewöhnliches eigentlich in einer Gegend, die Hochwasser gewöhnt war. Dass es diesmal allerdings die schlimmste Flutkatastrophe geben würde, konnte Dominik Gieler nicht wissen, als er sich zurück über die Nepomukbrücke auf den Heimweg machte. Danach hat er seine Mutter nicht mehr sprechen können. Aber Gielers Onkel erreichte sie. Ihre Worte wurden seitdem mehrfach zitiert, um die Dramatik dieser Nacht zu unterstreichen. „Das Haus bewegt sich, das Haus bewegt sich“, rief Inge Gieler. Dann wurde sie mit ihrem Haus weggeschwemmt.