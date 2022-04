Kabul: Anschlag auf Schule mit mehreren Toten

Von: Fee Halberstadt

Teilen

Vor einer Schule in Afghanistan explodierte eine Bombe. Es gibt mehrere Tote. Die genaue Anzahl der Opfer ist bislang unklar.

Kabul – Bei Explosionen an einer Schule in der Hauptstadt von Afghanistan* sind am Dienstag (19.04.2022) zahlreiche Menschen getötet worden. Wie viele Menschen dem Anschlag in Kabul zum Opfer gefallen sind, ist unklar. Verschiedene Berichte und Quellen sprechen jeweils von unterschiedlichen Opfer-Zahlen. Laut ersten Angaben der Taliban-geführten* Polizei wurden mindestens sechs Menschen getötet und elf weitere verwundet. In örtlichen Berichten war die Rede von bis zu 25 Toten, auch gab es Listen mit einer höheren Zahl von Verletzten.

Dem von den Islamisten geführten Innenministerium zufolge ereigneten sich die Detonationen an einer Mittelschule für Jungen im westlichen Stadtteil von Kabul Dashte Barchi. Zuletzt gab es mehrere Anschläge im Westen Kabuls, wo viele Angehörige der schiitischen Hasara leben. Einen Großteil der Angriffe beanspruchte die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) für sich. Bislang bekannte sich keine Gruppe zu dem aktuellen Anschlag am Dienstag (19.04.2022).

Afghanistan: Anschlag in Kabul - Anzahl der Toten bislang unklar

Die Taliban sperrten das Gelände ab und nahmen einigen Journalisten ihre Kameras ab, sodass es kaum möglich war, sich ein Bild des Geschehens zu machen. „Die Explosion passierte vor dem Tor, als die Schüler gerade aus der Schule kamen, ich sah viele Menschen vor meinen Augen fallen“, berichtete ein Lehrer der Schule der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Vor dem Krankenhaus warteten Dutzende Menschen auf Neuigkeiten zu verwundeten Angehörigen.

Bei einem Anschlag in Kabul sind mehrere Menschen getötet und weitere verletzt worden. © Ebrahim Noroozi/dpa

Die sunnitischen Extremisten betrachten Schiiten als Abtrünnige vom wahren Glauben, obwohl auch sie Muslime sind. Bei Bombenanschlägen nahe einer Schule ebenfalls in dem Stadtteil im Mai 2021* wurden mindestens 85 Zivilistinnen und Zivilisten – vor allem junge Mädchen – getötet und Dutzende weitere verletzt. (fh/dpa) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.