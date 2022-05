Affenpocken in Deutschland: Droht neue Pandemie? WHO spricht von Handlungsfenster

Von: Lucas Maier

Die Affenpocken-Fälle nehmen auch in Deutschland immer weiter zu. Jetzt hat sich auch die WHO zu Wort gemeldet. Eine Pandemie kann nicht ausgeschlossen werden.

Berlin – Affenpocken nehmen in Deutschland weiter zu. Der erste Fall war am 19. Mai in München bestätigt worden. Mittlerweile hat sich die Virus-Erkrankung über sechs Bundesländer ausgeweitet.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen steigt momentan täglich weiter an. Während vom Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag (30. Mai) noch 21 Fälle für Deutschland gelistet wurden, sind es einen Tag später, am Dienstag (31. Mai) bereits 33 bestätigte Fälle.

Affenpocken in Deutschland: Die Mehrheit der Fälle bisher nicht schwer Erkrankt

Genauere Informationen zu den Fällen von Affenpocken teilte das RKI nach Angaben der dpa bisher nicht mit. Die meisten Infizierten sollen jedoch nicht schwer erkrankt sein, so die Nachrichtenagentur. Während sich die Zahl der Fälle erhöht, blieb die Zahl der betroffenen Bundesländer unverändert, ein Überblick:

In diesen Bundesländern wurden bisher Fälle von Affenpocken bekannt:

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt

Doch nicht nur in Deutschland nehmen die Affenpocken-Fälle zu. Auch die britische Gesundheitsbehörde teilte am Montag (30. Mai) einen Anstieg mit. Demnach sind derzeit in Großbritannien schon 180 Fälle bekannt geworden, so die dpa.

Affenpocken in Deutschland

Erster bestätigter Fall: 19. Mai 2022

19. Mai 2022 Fälle am Montag (30. Mai): 21 Fälle in Deutschland

21 Fälle in Deutschland Fälle am Dienstag (31. Mai): 33 Fälle in Deutschland

33 Fälle in Deutschland Quelle: RKI

Affenpocken in Deutschland: WHO schließt Pandemie bisher nicht aus

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beschäftigt sich mit den Affenpocken. Die Frage, ob aus der momentanen Situation eine Pandemie entstehen wird, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden, so die WHO am Montag (30. Mai). Auszuschließen sei es jedoch nicht. „Wir wissen es nicht, aber wir glauben nicht“, so Rosamunde Lewis, technische Leiterin der WHO für Affenpocken. Aktuell gäbe es ein Zeitfenster, in welchem der Anstieg der Fälle gut eingedämmt werden könne, zitiert der amerikanische Sender CNBC die WHO.

Wir möchten nicht, dass die Menschen in Panik geraten oder Angst haben und denken, dass es wie Covid oder vielleicht noch schlimmer ist.

Derzeit wisse man noch wenig über den Affenpocken-Anstieg in den westlichen Staaten. Die Virus-Erkrankung sollte jedoch nicht mit dem Corona-Virus verwechselt werden, heißt es weiter. Die Risiken für die breite Öffentlichkeit würden gering bleiben, so die WHO laut CNBC. Ob die Fälle auch in Deutschland weiter zu nehmen, bleibt zunächst abzuwarten. (Lucas Maier)