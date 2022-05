Virus aus Nigeria in Europa: Mehrere Menschen an Affenpocken erkrankt – RKI warnt

Von: Tanja Koch

Bei einer Nigeria-Reise soll sich ein Mann aus England mit dem seltenen Affenpocken-Virus angesteckt haben – mittlerweile gibt es sieben Fälle in Europa. Das RKI warnt.

Update vom Mittwoch, 18. Mai, 10.30 Uhr: Nach mehreren Fällen von Affenpocken bei Menschen in Großbritannien warnt das Robert Koch-Institut (RKI) auch in Deutschland vor der Virusinfektion. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Vonseiten des RKI heißt es, dass angesichts der Fälle von Affenpocken in Großbritannien dieses Virus als mögliche Ursache für pockenähnliche Hautveränderungen in Betracht gezogen werden sollten, auch wenn die betroffene Person nicht in bestimmte Gebiete gereist ist. Insbesondere Männer, die Geschlechtsverkehr mit Männern hatten, sollten bei Hautveränderungen sofort zum Arzt gehen, so das RKI.

Die Zahl der erfassten Fälle in Großbritannien hat sich laut Angaben der britischen Gesundheitsbehörde UK Health Security Agency (UKHSA) auf sieben erhöht. Verbindungen zwischen Betroffenen seien nur teilweise bekannt. Es sei unklar, wo sich Betroffene angesteckt haben könnten. Bei vier jüngst gemeldeten Fällen handele es sich um Männer, die sexuellen Kontakt mit anderen Männern hatten. Sie sollen sich in London angesteckt haben.

Die erste Infektion, die Anfang Mai in Großbritannien bekannt geworden war, soll hingegen auf eine Ansteckung in Nigeria zurückgehen. Daraufhin hatten britische Experten betont, dass die Affenpocken nicht leicht von Mensch zu Mensch übertragen würden und dass das Risiko für die Allgemeinbevölkerung sehr gering sei.

Diese vom Robert Koch-Institut (RKI) zur Verfügung gestellte elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Affenpockenvirus. In Großbritannien sind sieben Fälle des Virus bekannt. (Archivbild) © Andrea Männel/RKI/dpa

Virus aus Nigeria in Europa: Mann an Affenpocken erkrankt – Wie gefährlich ist der Erreger?

Erstmeldung vom Montag, 09. Mai, 15.00 Uhr: London – Nachdem auch Corona mutmaßlich von Tieren auf den Menschen übergesprungen ist, können Meldungen über unbekannte Viren Beunruhigung auslösen. Doch im Fall einer neuen Affenpocken-Infektion in England besteht den Gesundheitsbehörden zufolge kein Grund zur Sorge.

Der mit dem seltenen Virus Infizierte habe sich mutmaßlich in Nigeria damit angesteckt und sei dann nach Großbritannien gereist, wie die britische Gesundheitsbehörde am Wochenende erklärte. Der Mann werde in London im Krankenhaus von Spezialisten behandelt und seine Kontaktpersonen würden als Vorsichtsmaßnahme kontaktiert.

Nach Coronavirus: Droht eine weitere Pandemie?

„Es ist wichtig, zu betonen, dass Affenpocken sich nicht leicht von Mensch zu Mensch verbreiten können und das Risiko für die Öffentlichkeit sehr gering ist“, sagte Colin Brown von der UK Health Security Agency einer Mitteilung zufolge. Möglich sei eine Übertragung zwischen Menschen nur bei engem Körperkontakt. Eine Ausbreitung der Affenpocken nach zwei Jahren Corona-Pandemie sei also unwahrscheinlich.

Nicht nur von Affen, sondern auch von Nagern kann das Affenpocken-Virus laut RKI übertragen werden. © Eugen Haag/Imago Images

Typische Symptome bei dem Virus seien etwa Fieber, Kopfschmerzen, geschwollene Lymphknoten sowie ein Ausschlag, der oft im Gesicht beginnt und sich dann auf andere Körperteile ausbreitet. Nach etwa einer Woche klingen die Beschwerden bei milden Verläufen üblicherweise ab. Vereinzelt seien aber auch schwere Fälle möglich. Bei Kindern unter 16 Jahren liege die Letalität bei zentralafrikanischen Virusvarianten bei bis zu 11 Prozent.

Typische Symptome einer Infektion mit Affenpocken:

Fieber

Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen

Geschwollene Lymphknoten

Schüttelfrost

Erschöpfung

Ausschlag

Robert-Koch-Institut: Erster Fall von Affenpocken-Virus beim Menschen schon 1970

Laut Robert Koch Institut (RKI) seien die Affenpocken 1970 in der Demokratischen Republik Kongo erstmals beim Menschen nachgewiesen worden – bei einem 9 Jahre alten Jungen. Anschließend habe es laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) Fälle in mehr als zehn Ländern des Kontinents gegeben. Vereinzelt hätten Reisende die Erreger nach etwa Israel, in die USA oder wie schon 2018 und jetzt erneut nach Großbritannien gebracht.

Die Erreger können von verschiedenen Tierarten übertragen werden und gehören damit wie auch das Coronavirus zu den Zoonosen. Laut RKI seien besonders Nager betroffen. Die Pocken des Menschen, die laut RKI schwerere Erkrankungen auslösen als die Affenpocken, gelten seit 1980 nach einer großen Impfkampagne weltweit als ausgerottet. Die Impfung schütze vor beiden Pockenarten, ist aufgrund der Nebenwirkung allerdings gegenwärtig nicht indiziert. (tk mit dpa)