Sizilien: Ätna spuckt kilometerhohe Aschewolke aus - Flughafen geschlossen

Naturereignis

Von Svenja Wallocha schließen

Erneut spuckt der Vulkan Ätna auf Sizilien Rauch. Auf Bildern ist eine kilometerhohe Aschewolke zu sehen. Der Flughafen Catania ist vorübergehend gesperrt.

Catania – Der Vulkan Ätna auf der italienischen Insel Sizilien kommt nicht zur Ruhe. Erst vor etwas mehr als eine Woche kam es zu einem spektakulären Ausbruch. Nun spuckte der höchste aktive Vulkan Europas erneut Lava und Asche. Das hat auch Auswirkungen für den Flugbetrieb der Region.

Die Aschewolke habe am Montagmittag (21.02.2022) eine Höhe von ungefähr zehn Kilometern erreicht, teilte das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania mit. Auch via Twitter informierte das Institut über den erneuten Vulkanausbruch. Der Vulkan brach demnach an seinem Südost-Krater aus. Auf Live-Aufnahmen war eine dichte schwarze Wolke zu sehen, die laut Vorhersage in Richtung Südosten trieb.

Vulkan Ätna auf Sizilien erneut ausgebrochen: Flughafen stellt Betrieb ein

Meldungen über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. Allerdings berichteten Anwohnerinnen und Anwohner sowohl auf der Plattform Telegram als auch gegenüber fr.de von örtlich herabregnender Asche und Staub, so die Deutsche Presse-Agentur (dpa). Der Flughafen in Catania im Süden des Ätna stellte vorübergehend den Betrieb ein. Kein Flug könne landen oder starten, schrieb der Airport auf Twitter.

Zuletzt bot der mehr als 3300 Meter hohe Vulkan Ätna am 10. Februar mit einem nächtlichen Ausbruch ein beeindruckendes Naturschauspiel mit hochschießender Lava. Drei Ströme glühenden Gesteins flossen einige Hundert Meter den Berg hinab. Eine Rauchsäule von rund 8000 Metern stieg in den Himmel.

Ätna: Zuletzt wieder mehr Vulkan-Aktivität – Spektakuläre Ausbrüche

Am Ätna war zuletzt wieder mehr Aktivität zu beobachten. INGV-Fachleute gehen davon aus, dass neues Magma begonnen hat, sich anzusammeln. Etwa dasselbe geschah demzufolge vor einem Jahr im Februar 2021, wobei damals mehr Magma im Ätna war. Im vergangenen Jahr war der Vulkan sehr aktiv gewesen. Regelmäßig kam es zu teils spektakulären Ausbrüchen. So brach der Vulkan bis Oktober in einer Serie von Eruptionen rund 50 Mal aus.

Name Ätna Ort Sizilien Provinz\t Catania Höhe 3.357 Meter

Was Forschende ebenfalls beschäftigt ist, dass der Vulkan Ätna seit geraumer Zeit in Bewegung ist. Der 3350 Meter hohe Vulkan auf einem rutschenden Hang bewegt sich Jahr für Jahr weiter auf das Meer zu. Ein Team der Universität für Ozeanforschung in Kiel untersuchte deshalb die Auswirkungen. (svw mit Material von dpa)