Rente, Steuer, Mindestlohn: Das ändert sich im April 2022

Von: Lucas Maier

Ab April 2022 stehen wieder wichtige Änderungen an. Einige Branchen dürfen auf mehr Geld hoffen – auch bei der Steuer winkt eine Erhöhung.

Berlin – Ob Gehalt oder Rente: Im April 2022 treten einige Änderungen in Kraft. Während sich Angestellte in einigen Branchen über einen höheren Mindestlohn freuen dürfen, warten an anderer Stelle auch Steuervergünstigungen.

Wir haben zusammengefasst, wo es ab April mehr Geld gibt und was bei der Steuer künftig beachtet werden sollte.

Mehr Geld ab April 2022: Umzugspauschale bei der Steuer wird erhöht – Das ändert sich künftig

Bei der Steuererklärung spielt die moderne Arbeitsrealität eine immer größere Rolle, heißt es in einem Bericht von BR24. Wer berufsbedingt umzieht, bekommt bei der Steuererklärung eine Umzugspauschale, das ist so weit erstmal nichts Neues. Ab April 2022 wird diese allerdings erhöht. Dabei darf sich nicht nur die Person, die für ihre Arbeit umzieht, freuen, auch die Kinder und Lebenspartner:in dürfen mit mehr Geld rechnen.

Das muss für eine Umzugspauschale gegeben sein:

Einsparung von mindestens einer Stunde Fahrzeit zur Arbeit (Hin- und Rückweg)

Kosten dürfen nicht vom Arbeitgeber übernommen worden sein

Steuerklärung muss nach dem 01. April 2022 erfolgen

(Quelle: BR24)

Die Umzugskostenpauschale steigt am 1. April für Singles von 870 auf 886 Euro. Auf jede weitere berechtigte Person, warten statt zuvor 580 jetzt 590 Euro, so BR24. Damit erhöht sich der Betrag bei der Person, die umzieht, um 16 Euro. Bei den berechtigten Personen erhöht sich die Pauschale um 10 Euro. Wenn Kinder nach dem Umzug Nachhilfe benötigen, wird diese ebenfalls stärker unterstützt, ab April 2022. Doppelt gezahlte Mieten können ebenfalls abgesetzt werden. Die Änderungen auf einen Blick:

Vor April 2022 Nach April 2022 Alleinstehende Person: 870 Euro Alleinstehende Person: 886 Euro Weitere berechtigte Person: 580 Euro Weitere berechtigte Person: 590 Euro Nachhilfe für Kinder: 1160 Euro Nachhilfe für Kinder: 1881 Euro Quelle: Vereinte Lohnsteuerhilfe e.V. /hna.de

Gehalt 2022: In diesen Branchen gibt es ab April mehr Geld

Doch nicht nur beim Umzug winkt mehr Geld ab April 2022. In einigen Branchen dürfen sich Angestellte über höhere Löhne freuen. Denn dort wird zum 1. April der Mindestlohn angehoben. Diese Jobs bekommen ab April 2022 mehr Geld:

Pfleger:innen

Beamt:innen

Zeitarbeiter:innen

Quelle: BR24

Über rund 1,8 Prozent mehr Geld dürfen sich Beamt:innen ab April freuen. Wie viel es im Einzelfall genau ist, kommt auf die jeweilige Berufs- und Besoldungsgruppe an.

Mindestlohn steigt in einigen Bereichen: Auch in der Leiharbeit verdient man ab April mehr Geld

Auf 10,88 Euro wird der Stundenlohn für Leiharbeitskräfte ab April 2022 angehoben. Bis Oktober 2022 wird auch hier der Mindestlohn auf 12 Euro angehoben werden. Vor April 2022 lag der Mindestlohn hier bei 10,45 Euro.

Mindestlohn in der Pflege (pro Stunde): Vor April/Ab April (2022) Pflegehilfskräfte: 12,00 Euro/12,55 Euro Qualifizierte Pflegehilfskräfte: 12,50 Euro/13,20 Euro Pflegefachkräfte: 15,00 Euro/ 15,40 Euro Quelle: Br24

Am 1. April werden zudem die Mindestlöhne in der Pflegebranche angehoben. Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums steigt der Stundenlohn für ungelernte Pflegekräfte von 12 Euro auf 12,55 Euro. Hilfskräfte mit einer mindestens einjährigen Ausbildung erhalten 13,20 Euro statt bisher 12,50 Euro. Für Pflegefachkräfte steigt der Mindeststundenlohn um 40 Cent auf 15,40 Euro.

Rente 2022: Ab April ändert sich das Verfahren für Selbständige

Selbstständig oder nicht? In einigen Berufsfeldern ist das weniger eindeutig, als beispielsweise bei Beamt:innen oder angestellten Pfleger:innen. Mit der Art der Beschäftigung (selbstständig oder angestellt) entscheidet sich nicht nur die Rente, sondern auch die Art der notwendigen Krankenversicherung.

Bisher wurde diese direkt bei der sogenannten Clearingstelle des Deutschen Rentenversicherungs Bundes (DRV) mit ermittelt. Ab April 2022 ändert sich das nun, wie BR24 berichtet. Die Krankenkassen selbst sind ab dem 1. April 2022 hierfür zuständig. (lm)