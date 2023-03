Innere Unruhe, Kaufrausch und Stimmungsschwankungen: Das sind die Anzeichen von ADHS

Von: Maibrit Schültken

Die Klischees zu ADHS sind allseits bekannt. Doch vor allem im Erwachsenenalter tritt die Krankheit verändert auf und bleibt meist unerkannt. Hier sind die häufigsten Symptome.

Frankfurt – Unkonzentriert, laut und hibbelig, das ist das verbreitete Bild von Betroffenen der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS. Oftmals wird sie schon im Kindesalter diagnostiziert, wenn erste Konzentrationsschwierigkeiten die schulischen Leistungen beeinträchtigen. Bekannte Betroffene wie Felix Lobrecht bemühen sich aktuell, das Bewusstsein für die Krankheit zu steigern und die Bevölkerung zu sensibilisieren – denn betroffen sind mehr Menschen, als man denkt.

Laut der Selbsthilfe ADHS Deutschland seien etwa fünf Prozent der drei bis 17-Jährigen in Deutschland erkrankt. Bei etwa 60 Prozent bleiben Symptome bis ins Erwachsenenalter erkennbar. Allerdings sei eine große Diskrepanz in der Diagnostizierung zwischen den Geschlechtern festzustellen. Bei Jungs werde die Diagnose viermal häufiger als bei Mädchen gestellt. Insgesamt würden in Deutschland zwei Millionen Betroffene ganz ohne ihr Wissen leben.

Angelina Boerger erklärte diese Tatsache im Spiegel-Podcast „Smarter Leben“ mit der Tatsache, dass ADHS-typische Verhaltensweisen, vor allem das Lautsein, gesellschaftlich eher Jungs zugebilligt werden würden. Mädchen, sagte sie, würden schon früh lernen, die Symptome zu „maskieren“, wodurch die Krankheit lange unentdeckt bleiben könnte. Boerger ist selbst betroffen, die Diagnose erhielt sie erst mit 29 Jahren. Seitdem betreibt sie als Autorin des Buches „Kirmes im Kopf“ Aufklärungsarbeit zum Thema.

Ausbleibende ADHS-Diagnose wegen mangelndem Wissen

Die häufigsten und wahrscheinlich auch bekanntesten Symptome sind ein Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität und Impulsivität. Hier entstand das Klischee des klassischen „Zappelphilipp“.

Allerdings fallen viele betroffene Erwachsene nicht unter die allgemein verbreiteten Beschreibungen von ADHS. Daher bleibt ADHS bei ihnen oft unerkannt. Angelina Boerger beklagte, dass viele Menschen zu wenig über die Krankheit wissen und daher nur bestimmte Verhaltensweisen damit assoziieren. ADHS sei aber vielmehr individuell ausgeprägt, schrieb auch ADHS Deutschland.

Oft unerkannt: Symptome von ADHS bei Erwachsenen

Im Erwachsenenalter zeichnet sich die Krankheit leicht verändert bei den Betroffenen ab. Zu den Symptomen gehören der Organisation zufolge:

Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwierigkeiten

Gefühl der inneren Unruhe und Getriebenheit (statt offen erkennbarer Hyperaktivität)

Nervöse Erscheinungen (z. B. Wippen mit den Füßen, Finger trommeln)

Ausgeprägter Rededrang

Häufiges Unterbrechen von Gesprächspartner:innen

Stimmungsschwankungen

Vorschnelle Entscheidungen

Überzogene Reaktionen (z. B. Wutausbrüche, Kaufrausch, Missachtung von Regeln)

„Zwischen Genie und Wahnsinn“: Leben mit ADHS

Astrid Neuy-Lobkowicz, Fachärztin für Psychotherapie und Psychosomatik, zeigte in einem Beitrag für ADHS Deutschland die Lebensbereiche auf, in denen sich die Erkrankung unter anderem manifestiert: Selbstorganisation, Zeit- und Finanzmanagement, Arbeitsorganisation und Teamfähigkeit. Viele Betroffene kämpfen damit, den Überblick über ihre Termine, Aufgaben oder ihr Geld zu behalten, sagte auch Angelina Boerger.

Trotz hoher Intelligenz steht die Krankheit den Betroffenen bei der Entfaltung ihres vollen Potenzials daher oft im Weg. Wenn aber eine extreme Affinität für ein Thema besteht, dann können sich auch ADHS-Patient:innen konzentrieren und bringen Höchstleistungen. Dabei geht es so weit, dass sie sich stundenlang auf nichts anderes mehr fokussieren. Neuy-Lobkowicz erklärte: „Wenn diese Menschen für sich die richtige berufliche Nische gefunden haben, sind sie häufig genial und unschlagbar in ihrem sprühenden Eifer und ihrem unermüdlichem Aktionismus.“ Ein Phänomen „zwischen Genie und Wahnsinn“, so beschrieb die Expertin ADHS. (Maibrit Schültken)

