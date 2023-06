Was das Abnehmen von überschüssigen Kilos mit dem Gehirn macht

Von: Sophia Lother

Teilen

Überschüssiges Fett reduzieren und dabei sogar dem Gehirn etwas Gutes tun? Eine Studie liefert nun erstaunliche Einblicke in die Konsequenzen von Gewichtsverlust.

Frankfurt – Was wir essen, beeinflusst nicht nur den Körper Hals-abwärts. Auch das Gehirn kann durch unsere Ernährung stark beeinflusst werden. Bereits zuvor ermittelten Studien, dass Risikobereitschaft und Denkvermögen abhängig von bestimmten Ernährungsgewohnheiten sein könnten.

Eine neue Studie zeigt nun einen weiteren Faktor im Gehirn, auf den die Ernährung einen Einfluss haben kann. In diesem Fall geht es doch weniger um die Ernährung mit bestimmten Lebensmitteln, sondern in gewisser Weise um das Gegenteil. Forschende aus Israel untersuchten, was das Abnehmen überschüssiger Kilos mit unserem Gehirn macht.

Welche Rolle spielt das Abnehmen beim Alter unseres Gehirns? (Symbolfoto) © Cavan Images/Imago

Abnehmen gut für das Gehirn? Studie liefert neue Einblicke

Die von der Non-Profit Organisation elife veröffentlichten und peer-reviewte Studie nahm 102 Versuchsteilnehmerinnen und Versuchsteilnehmer in den Fokus. Sie alle wurden in drei Gruppen unterteilt, von denen zwei die Mediterrane-Diät oder eine Abwandlung davon (grüne mediterrane Diät) und die Kontrollgruppe Richtlinien zur gesunden Ernährung aufgetragen bekamen. Insgesamt 18 Monate lang sollten sich die Probandinnen und Probanden an die Vorgaben der jeweiligen Diäten halten.

Gleichzeitig testeten die Forschenden ein Modell, mithilfe dessen sich das Alter des Gehirns bestimmen lassen soll. Dabei ermittelten sie dieses Alter in dem sie durch Magnetresonanztomographie (MRT) die funktionellen Konnektivität des Gehirns im Ruhezustand ermittelten. Hinter dieser funktionellen Konnektivität steckt, dass die Regionen im Gehirn kognitive Aufgaben nach Ansicht der Forschung nicht losgelöst voneinander bewältigen, sondern gemeinsam und vernetzt agieren.

Ernährung mit der mediterranen Diät: Geflügel und Fisch ersetzen Rind- und Lammfleisch inklusive 28 Gramm Walnüsse, mit 1500–1800 kcal/Tag für Männer, 1200–1400 kcal/Tag für Frauen

Geflügel und Fisch ersetzen Rind- und Lammfleisch inklusive 28 Gramm Walnüsse, mit 1500–1800 kcal/Tag für Männer, 1200–1400 kcal/Tag für Frauen Ernährung mit der grünen mediterranen Diät enthielt zudem: Grünen Tee und ein Smoothie aus Zwergwasserlinse

Wie hilft Abnehmen dem Gehirn?

Es zeigte sich: Schon ein Prozent Gewichtsverlust führte zu einer Verminderung des Gehirn-Alters um 8,9 Monate. Außerdem konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigen, worauf viele Ernährungs-Studien im Vorfeld bereits hinwiesen: Ein geringerer Verzehr von hochverarbeiteten Lebensmitteln, Süßigkeiten und süßen Getränken ist mit einem geringeren Gehirn-Alter verbunden. (slo)