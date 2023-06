Abkühlung mit Pflanzen: Mehr Grün in den Städten gegen Überhitzung

Von: Helmi Krappitz

Immer mehr Städte suchen nach Möglichkeiten, der Extremhitze entgegenzuwirken – und bepflanzen ungenutzte Flächen. Zur Abkühlung werden unter anderem Häuser begrünt.

Frankfurt am Main – Die Sommer werden immer heißer. Um die extreme Hitze durch die Klimakrise zu lindern, greifen Städte zu neuen Mitteln. Unter anderem: Die Begrünung von Fassaden, Dächern und Hinterhöfen. In Frankfurt wird das nicht nur gefördert, sondern auch gefordert. Neu- und Umbauten müssen nach der im Mai in Kraft getretenen Gestaltungssatzung „Freiraum und Klima“ nun begrünt werden. Nicht mehr erlaubt sind Schottergärten, deren Neuanlage auch landesgesetzlich verboten worden ist.

Begrünung: Frankfurt will Extremhitze in Städten verhindern

Die Mainmetropole verweist gerne auf den Hochbunker im Frankfurter Stadtteil Griesheim – der gilt als gutes Beispiel für die erfolgreiche Begrünung von Gebäuden. Außer, dass die Pflanzen von Zeit zu Zeit geschnitten werden müssen, machten sie keine Mühe, heißt es von den Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Architektinnen und Architekten aus Heidelberg, die auf den Bunker schicke Penthouse-Wohnungen aufgesetzt haben. Nicht ganz so grün sprießt es dagegen derzeit am neuen Hochhaus „Eden“ im Gallusviertel, das als eine der höchsten begrünten Wohnfassaden Europas beworben wird. Grund sind nach Angaben des Immobilienentwicklers zwischenzeitliche Probleme mit der Bewässerung.

Das Meer an Grün soll verhindern, dass sich die Stadt in Hitzesommern noch mehr aufheizt. Frankfurt hat schon die Fassade eines Müllheizkraftwerks mit Pflanzkästen bestückt. Im Blick hat die Mainmetropole unter anderem auch Bus-Wartehäuschen, Litfaßsäulen sowie Straßenbahngleise als Orte, auf denen es sprießen kann.

Das Hochhaus „Eden“ in Frankfurt am Main ist begrünt – das soll gegen die Hitze in der Stadt ankämpfen. © Schöning/Imago

Fassadenbegrünung: Kassel, Wiesbaden und Co. arbeiten an Begrünungssatzungen

Auch in anderen Städten ist Begrünung ein Thema. In Kassel sollen sich grüne Dächer und Fassaden positiv auf das Stadtklima und die Artenvielfalt auswirken. Schon bisher gebe es Festsetzungen zur Fassadenbegrünung und zum Ausschluss von Schottergärten im Rahmen von Bebauungsplänen. Ein Entwurf einer vergleichbaren Satzung liegt vor – mit dem Ziel einer „angemessene, ausreichende Begrünung und Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen sowie der baulichen Anlagen im Stadtgebiet“, teilte Stadtsprecher Michael Schwab mit.

In Darmstadt ist ebenfalls eine Begrünungssatzung in Arbeit. Nach rechtlichen Möglichkeiten soll sie Dach- und Fassadenbegrünung von Gebäuden sowie die Begrünung von Freibereichen vorschreiben. In Wiesbaden wird aktuell auch nach Möglichkeiten gesucht, eine entsprechende Satzung zur Gestaltung von Grünflächen, Grundstücksflächen sowie Dach- und Fassadenbegrünung zu erarbeiten, wie eine Sprecherin mitteilt. Auch in Gießen werden entsprechende Überlegungen diskutiert.

Abkühlung in Städten: Nabu fordert zur privaten Begrünung von Fassaden auf

Der Naturschutzbund (Nabu) Hessen ruft die Bürgerinnen und Bürger auf, auch abgesehen von politischen Vorgaben aktiv zu werden. Das Grün sorge über mehr Verdunstung für Abkühlung. „Wir haben in den letzten Jahren gesehen, wie heiß es in Hessen werden kann“, sagt Nabu-Sprecherin Kathrin Kaltwaßer. Bedenken, dass begrünte Fassaden Ungeziefer anlockten, das in die Wohnung komme, könne sie zerstreuen. Für Spinnen oder Insekten seien die Pflanzen interessant und nicht die Wohnungen. Zur Sicherheit könne man Fliegengitter an den Fenstern anbringen. Intakte Dächer und Fassaden erlitten durch Kletterpflanzen auch keinen Schaden. (hk/dpa)