Fällt jetzt die Maskenpflicht? Neue Corona-Regeln ab 20. März im Frühling geplant

„Idealer Kompromiss“

Von Judith Braun schließen

Obwohl die Corona-Infektionszahlen weiter ansteigen, sollen im Frühling Lockerungen kommen. Die Bundesregierung hat eine Kompromisslösung erarbeitet.

Berlin – Obwohl die Corona-Infektionszahlen in Deutschland derzeit wieder steigen, sollen ab 20. März mehrere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie bundesweit fallen. Am Montag (Stand: 14. März) meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) erneut einen Höchstwert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 1.543 und somit höher als am Vortag (1.526,8) und in der Vorwoche (1.259,2).

Bereits am Sonntag (14. März) teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD) über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, dass Deutschland nun „die höchste Inzidenz in Europa" aufweist. Dennoch soll im Frühling weiter gelockert und gleichzeitig die Pandemie bekämpft werden. Dafür habe Lauterbach zusammen mit Justizminister Marco Buschmann (44, FDP) nun einen „idealen Kompromiss" aus Corona-Schutzmaßnahmen und Lockerungen erarbeitet. Dieser beruht auf zwei wichtigen Säulen, wie 24vita.de verriet.

