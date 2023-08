Kreatur mit 20 Armen: Neue Tiefsee-Spezies in der Antarktis entdeckt

Von: Victoria Krumbeck

Ein Forschungsteam hat in der Antarktis eine neue Art entdeckt. Es handelt sich um ein Wesen mit 20 „Armen“, das auf den zweiten Blick an eine Frucht erinnert.

Bremen – Immer wieder werden Meldungen über vom Aussterben bedrohte Arten geteilt. Umso erfreulicher, wenn neue Arten gefunden werden. Den Wissenschaftler:innen ist es gelungen, eine neue Art des Federsterns zu entdecken. Dabei handelt es sich um ein Meereswesen. Bekannte Arten des Federsterns schwammen Tauchern bereits vor die Linse. Die neue Art wurde in der Antarktis gefunden. Benannt ist der Federstern nach einer Erdbeere, da sein Körper trotz der 20 „Arme“ wie die Frucht aussieht.

Neue Art entdeckt: Meereswesen mit 20 „Armen“ erinnert an Erdbeere

Der neu entdeckte Erdbeerfederstern kann bis zu 20 Zentimeter lang werden, wie Greg Rouse, Professor für Meeresbiologie an der University of California in San Diego Businessinsider erzählte. Zusammen mit Emily McLaughlin und Nerid Wilson veröffentlichte er die Ergebnisse über Federsterne im Juli 2023 in der Zeitschrift Inenchant Systematics. Während einer Forschungsfahrt in der Nähe der Antarktis zogen sie das Wesen aus dem Wasser. Das Team war zwischen 2008 und 2017 auf mehreren Expeditionen am Südpolarmeer unterwegs, wie der Miami Herald berichtete.

Die Forschenden entnahmen die Cirren des Erdbeerfedersterns. Zu erkennen ist der Körper, der einer Erdbeere ähnelt. © Screenshot Twitter/@PiltoverMisfit

Auf den ersten Blick scheint das Tier keine Parallelen mit einer Erdbeere aufzuweisen. Achtet man auf den genoppten Körper, fällt die Ähnlichkeit schon deutlicher auf. Form und Größe scheinen tatsächlich einer Erdbeere zu gleichen. Der Körber wurde jedoch erst sichtbar, nachdem die Forschenden ein paar der tentakelartigen Fäden entfernt hatten. Die Wissenschaftler bezeichneten diese als Cirren. „Wir haben ein paar Cirren entfernt, damit man die Teile sehen kann, an denen sie befestigt sind, und das sieht aus wie eine Erdbeere“, erklärte Rouse.

Forschungsteam findet neue Art im Atlantik – Federstern nach Erdbeere benannt

Der Erdbeerfederstern besitzt am Ende der Cirren kleine Krallen, mit denen sie sich am Meeresboden festhalten könnten, fügte der Forscher hinzu. Die „Arme“ sind die längeren Teile des Tieres. Sie sind normalerweise ausgebreitet und helfen dem Tier, sich zu bewegen. Sie zeichnen das Tier besonders aus, denn „die meisten Federsterne haben zehn Arme“, so Rouse. Es wurde in einer Tiefe von 65 bis 1.170 Metern gefunden.

Forscher entdeckten den Erdbeerfederstern in der Antarktis. Das Meereswesen zeichnet seinen Körper und 20 „Arme“ aus. © Screenshot Twitter/@HeidiBriones

Der Promachocrinus fragarius, so der offizielle Name der neu gefundenen Kreatur, ist nicht die einzige Art, die das Forschungsteam fand. Das Team aus US-amerikanischen und australischen Wissenschaftlern konnten bei der Suche entlang des Südpolarmeeres insgesamt vier neue Arten finden. Alle könnten zur Gruppe der antarktischen Federsterne gehören, wie Businessinsider schrieb.

Auch in anderen Teilen der Welt finden Forscher neue Arten. In Asien entdeckten Wissenschaftler ein unbekanntes Säugetier. (vk)