Zeitenwende für Gerechtigkeit

Die Inflation zeigt, dass der Markt nur noch wenig regelt. © Sven Hoppe/dpa

Den sozial- und klimagerechten Umbau schaffen wir nur mit einer Stärkung der öffentlichen Hand, schreibt der Co-Vorsitzende der Linkspartei, Martin Schirdewan. Der Gastbeitrag.

Die Inflation zeigt, dass der Markt nur noch wenig regelt. Aber die Bundesregierung schaut zu. Zwar hat sie nach einigem Druck mit Entlastungen reagiert. Doch sie lässt wesentliche Gründe für die Teuerung – Ungleichheit und Marktmacht von Konzernen – außen vor. Das Ergebnis: Erstmals seit langem sind Reichtum und Armut gleichzeitig gewachsen. Mehr als jedes fünfte Kind lebt bereits in Armut, Lebensmittelpreise werden für Familien zur Bedrohung.

Aber die Koalition tut so, als ließe sich das Jahrhundertprojekt „klimagerechter Umbau“ aus der Portokasse bezahlen und über den Markt regeln. Reiche können weiter mit Privatjets unser Klima verpesten, aber Menschen mit weniger Geld haben Angst, ihre Heizung nicht mehr zahlen zu können. Inzwischen erwägt fast jedes fünfte mittelständische Unternehmen, Arbeitsplätze aufgrund hoher Energiepreise abzubauen. Rechte und Konservative nutzen die Krise, um Stimmung gegen Klimaschutz an sich zu machen.

Höchste Zeit für einen Politikwechsel. Der Ampel-Fokus auf Marktlösungen und Preissteuerung ist unsozial. Der Wärmepumpenstreit zeigt: Mit der Privatisierung der gesellschaftlichen Herausforderung kann der Umbau nicht gelingen. Auf den CO2-Preis zu setzen, ist die falsche Richtung. Es reicht auch nicht, nachträglich mit etwas Förderung abzumildern, wie das SPD und Grüne wollen. Es braucht einen Paradigmenwechsel. Da Klimaschutz und sozialer Zusammenhalt für die ganze Gesellschaft wichtig sind, müssen sie auch in öffentlicher Regie organisiert werden.

Möglich ist das. Denn Geld ist genug da. 81 Prozent der Vermögenszuwächse seit 2020 entfielen auf ein Prozent der Bevölkerung – und nicht einmal 20 Prozent auf den Rest. Dank dieser Gierflation verfügen die fünf reichsten Familien inzwischen über mehr Vermögen als die gesamte untere Hälfte. Die Wissenschaftler vom Club of Rome sagen, unsere Welt sei nur zu retten, wenn Reiche und Konzerne endlich ihre Rechnung zahlten. Sie haben recht.

Aber wenn Wirtschaftsminister Habeck sagt, alle müssten „ihren Anteil leisten“, ignoriert er die himmelschreiende Ungleichheit. Finanzminister und Bundeskanzler fordern unterdessen Milliardenkürzungen in allen Bereichen (außer bei der Rüstung). Nicht ausgeschlossen, dass diese Bundesregierung in der Sackgasse noch aufs Gas tritt. Denn die Ampel scheut den Konflikt mit Superreichen und Konzernen. Durchgreifen? Das traut sich die Regierung – siehe den „Asylkompromiss“ zur Inhaftierung Geflüchteter an den EU-Grenzen – nur gegen Menschen ohne starke Lobby.

Wir brauchen eine Zeitenwende für Gerechtigkeit, um den Umbau zu meistern. Diese Zeitenwende beginnt mit Umsteuern durch eine echte Übergewinnsteuer und eine Vermögensteuer. Denn die Vermögenskonzentration ist nicht nur ungerecht, sie ist auch wirtschaftlich schädlich und behindert Zukunftsinvestitionen. Zudem müssen Mieterinnen und Mieter, Normalverdienerinnen und Normalverdiener dringend geschützt werden: Erst die Abschaffung der Modernisierungsumlage und eine nach Einkommen gestaffelte Förderung bis zu 95 Prozent würden die Angst vor der Wärmewende nehmen.

Gleichzeitig müssen wir die „Schuldenbremse“ genannte Investitionsblockade überwinden. Für die epochalen Herausforderungen des Klimaschutzes, vergleichbar nur mit industrieller Revolution und Elektrifizierung, reichen Bordmittel nicht. Um Industrie, Energieversorgung und Verkehr klimagerecht umzubauen, braucht es das größte Investitionsprogramm der Republikgeschichte. Nur mit massiven öffentlichen Investitionen schaffen wir Verlässlichkeit im Wandel.

Angesichts der Krisen braucht unsere Wirtschaft zudem ein starkes öffentliches Rückgrat. Konkret: einen mutigen Ausbau öffentlichen Eigentums, mit einem Bundesfonds für Rekommunalisierung. Die Preise der erneuerbaren Energien sinken, wenn man sie ohne Profitinteressen ausbaut. Wärmenetze in öffentlicher Hand machen die Wärmewende zu einem Projekt des sozialen Aufbruchs. Es braucht eine umfassende staatliche Steuerung von Wärmenetzen und Sanierungsprogrammen, um kollektive Lösungen auf Quartiers- und Siedlungsebene zu ermöglichen. Und statt im Kulturkampf Auto- gegen Fahrradfahrende in Stellung zu bringen, braucht es endlich eine bundesweite Ausbauoffensive für den ÖPNV.

Demokratie lebt von einer Politik, die Hoffnung auf eine bessere, gemeinsame Zukunft macht. Wir brauchen daher jetzt Umverteilung auf allen Ebenen: von Markt zu Staat, von privat zu öffentlich, von oben nach unten, von individuellen Ansätzen zu kollektiven Lösungen. Wir sollten den Mut haben, mehr Sozialismus zu wagen.

Martin Schirdewan ist Co-Vorsitzender der Partei Die Linke und Co-Vorsitzender der Fraktion The Left im Europaparlament.