Willkommen in Ostdeutschland

Fachkräfte werden dringend benötigt. Nicht nur die Sprache erweist sich als Hürde. Notwendig ist auch ein offenes Miteinander, schreibt der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby.

Deutschland, Ostdeutschland und Sachsen-Anhalt sind attraktive Standorte für internationale, produktionsstarke Unternehmen. Mit Blick auf zukunftsträchtige Wirtschaftszweige wie die Wasserstoff-, Halbleiter- oder Impfstoffproduktion sind diese Ansiedlungen für jede Region ein Gewinn. Derzeit sehen sich zahlreiche Unternehmen allerdings mit akutem Fachkräftemangel konfrontiert.

Besonders für Ostdeutschland ist das ein drängendes Problem. Abwanderung und geringere Geburtenrate nach dem Umbruch 1989/1990 sind demographisch spürbar. Allein in Sachsen-Anhalt werden bis 2035 laut Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit 320 000 Menschen im erwerbsfähigen Alter gebraucht.

Die Folgen offener Stellen in Betrieben und öffentlichem Dienst spüren wir bereits heute. Für krisenfeste soziale Sicherungssysteme gilt es, dem Fachkräftemangel rechtzeitig zu begegnen. Wie können wir Deutschland für Zuwanderung attraktiver machen? Und wie kann auch der Osten davon profitieren? Politik steht in der Verantwortung, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um vorhandene Potenziale im In- und Ausland zu mobilisieren.

Im Inland sind dafür langfristig Qualifizierung und Weiterbildung zu ermöglichen. Mit dem neuen Aus- und Weiterbildungsgesetz werden Berufsorientierungspraktika gefördert. Wer in einer strukturschwachen Region lebt und keinen Ausbildungsplatz findet, hat zukünftig Anspruch auf eine Ausbildungsgarantie. Mit dem Qualifizierungsgeld kommt eine neue Fördermöglichkeit für Beschäftigte, die vom Strukturwandel betroffen sind.

Aber: Am heimischen Arbeitsmarkt allein kann der Bedarf an Arbeitskräften nicht gedeckt werden. Die Unternehmen hoffen zurecht auf Unterstützung von der Politik, um ausländische Fachkräfte anzuwerben. Umso wichtiger ist die Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes, das in der vorigen Woche vom Bundestag beschlossen wurde. Zukünftig können Menschen über eine Chancenkarte nach Deutschland einreisen und vor Ort nach einer Beschäftigung suchen.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Deutschland konkurriert mit zahlreichen anderen – vor allem englischsprachigen – Ländern um gut qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland und belegt auf der internationalen Beliebtheitsskala längst nicht den ersten Platz.

Die Herausforderungen der deutschen Sprache sind ein Faktor. Aber auch die teils feindselige Stimmung und mangelbehaftete Willkommenskultur in Deutschland werden international wahrgenommen. Der aktuelle Verfassungsschutzbericht benennt erneut Rechtsextremismus als größte extremistische Bedrohung für unsere Demokratie. Viele Fachkräfte wandern wieder ab, weil sie sich nicht willkommen und gut integriert gefühlt haben. Nicht zuletzt sorgen die starke Arbeitsbelastung und die mangelnde Digitalisierung in den Ausländerbehörden landesweit für einen Eindruck der Überforderung.

Auch ostdeutsche Spezifika müssen wir klar benennen. Geboren und aufgewachsen im Senegal, kam ich zum Studium in die damalige DDR. Ich habe seitdem viele positive Erfahrungen gemacht, erlebe aber bis heute auch regelmäßig Hass und Hetze. Allein drei Angriffe auf mein Bürgerbüro in Halle stehen seit 2015 zu Buche. Darum sage ich: Rassismus, rechtsextreme Strukturen sowie Diskriminierung und Gewalt dürfen nicht verschwiegen werden. Es gilt, mit politischer Bildung und Dialog – und, wo nötig, durch robuste innere Sicherheitspolitik – jeden Tag für ein offenes Miteinander einzustehen.

Fest steht aber auch: Ostdeutschland ist weltoffen. Längst sind die Universitäts- und Hochschulstandorte international ausgerichtet. Eine vielfältig engagierte Zivilgesellschaft erleichtert das Ankommen in Deutschland. Ich wünsche mir, dass alle politisch Verantwortlichen hierzu klare Signale aussenden: Es kommen nicht nur Arbeitskräfte, es kommen Menschen mit ihren Familien, die hier heimisch werden wollen.

Als passionierter Kleingärtner weiß ich: Integration und Willkommenskultur müssen auch in der Freizeit stattfinden, wo es zu Kontakten und Begegnungen kommt. Zur besseren Verständigung haben wir in Halle das Bundeskleingartengesetz in verschiedene Sprachen übersetzt. Zudem gibt es bereits zivilgesellschaftliche Initiativen, beispielsweise das Projekt „Weltoffenheit übern Gartenzaun“, die ein Ankommen erleichtern. Flächendeckende Willkommenszentren können das gezielt ergänzen.

Karamba Diaby ist seit 2013 Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Halle. Er ist Vorsitzender der Parlamentariergruppe Westafrika sowie Mitglied im Fraktionsvorstand der SPD.