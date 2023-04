Wegner muss sich beweisen

Von: Martin Benninghoff

Der künftige Berliner Regierungschef Wegner hat mit seiner Koalition aus CDU und SPD ein Programm vorgelegt, dem die große Linie für die Hauptstadt fehlt.

Mit 135 Seiten ist der Entwurf des Berliner Koalitionsvertrags im Vergleich beispielsweise zum Frankfurter relativ schmal ausgefallen. Das liegt daran, dass nur CDU und SPD ihre Handschrift verewigen und nicht drei Parteien. Das hat Vorteile für ein pragmatisches Arbeitsprogramm, sonderlich ambitioniert wirkt es aber nicht. Die Botschaft ist, frei nach Helmut Schmidt: Wer Visionen hat, geht zum Arzt. Berlin soll jetzt erst einmal funktionieren.

Es ist ja nicht schlecht, mit der dringend notwendigen Verwaltungsreform in den Vertrag einzusteigen. Die Aufgabenverteilung in der Verwaltung muss neu geregelt, die Digitalisierung beschleunigt werden. Zudem lässt hoffen, dass die wahrscheinliche Koalition ein unbefristetes 29-Euro-Ticket im Nahverkehr anbieten und Strecken ausbauen will.

Aber Berlin ist mehr als die Summe solcher Pragmatismen. Die Stadt lebt von ihrer Internationalität und dem schrulligen Metropolen-Charisma. Weltoffenheit ist hier keine hohle Phrase, sondern DNA der Stadtgesellschaft. Als Regierungschef dieses besonderen Ortes müsste sich Kai Wegner, der für rechtskonservative Sprüche bekannt war, deshalb erst beweisen. Immerhin ist der Entwurf erkennbar bemüht, die ausgrenzenden Wahlkampf-Töne seiner CDU nicht zu wiederholen.

