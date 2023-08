Was mir Kraft gibt für den Kampf ums Klima

Vorbereitet für die kommenden politischen Kämpfe: Fridays for future. Foto: Silas Stein/dpa © dpa

Der Sommerkongress von Fridays for future hat den Zusammenhalt gestärkt. Auch wenn sich manchmal die Angst Bahn bricht, dass wir es nicht schaffen, die großen Aufgaben zu bewältigen. Ein Offener Brief von Cora Völker.

ich sitze gerade im Zug nach Hause und habe schon lange nicht mehr so viele Emotionen gleichzeitig gespürt. Der „Fridays for Future“-Sommerkongress ist vorbei, das Adrenalin langsam verflogen, und jetzt kommen die ganzen Gefühle und Gedanken: Hoffnung, Angst, Erschöpfung.

In den letzten Tagen haben wir uns mit Hunderten jungen Menschen in Lüneburg getroffen, um über Klima, Politik und Strategien zu reden, uns zu vernetzen und auszutauschen. Die fünf Tage waren vollgepackt mit Workshops, Vorträgen und Begegnungen. Ich habe Menschen getroffen, die erst 13 oder 14 Jahre alt sind und mir mit ihrem Mut und ihrem Tatendrang neue Hoffnung gegeben haben. Solche Momente des Zusammenkommens sind unfassbar wichtig und kraftgebend nach vier Jahren Aktivismus, um neue Energie zu bekommen und nicht in Resignation zu verfallen.

Der Kongress hat mir Zuversicht gegeben, aber in den Gesprächen kam auch die Angst durch. Die Angst, dass wir nicht mehr so große Massen auf die Straßen bringen werden. Die Angst, dass wir es nicht schaffen, die Politiker:innen an ihre Aufgaben zu erinnern. Die Angst, dass wir scheitern. Die Angst, dass wir aufgeben.

Kurz vor dem Kongress habe ich ein Foto wieder- gefunden, das mich bei meinem ersten „Fridays for Future“-Plenum zeigt. Damals war ich selbst erst 13 oder 14. Seitdem hat sich vieles verändert: in der Gesellschaft, in der Klimabewegung, aber auch in mir selbst. Wir haben viel erreicht: den Kohleausstieg, das Klimaschutzgesetz, die Ausrufung des Klima- Notstandes im EU-Parlament. An der Klimakrise kommt heute niemand mehr vorbei. Wir haben in den letzten Jahren demonstriert, informiert, endlose Gespräche geführt und unermüdlich gekämpft.

Trotzdem zweifle ich auch manchmal. Ich frage mich, ob Aktivismus überhaupt etwas bringt oder ob nicht sowieso alles schon viel zu spät ist. Manchmal würde ich am liebsten den Kopf in den Sand stecken, aufgeben und das Handeln anderen überlassen.

Aber jetzt ist nicht die Zeit zum Aufgeben, ganz im Gegenteil. Jetzt ist die Zeit, in der wir alle zusammen noch etwas verändern können und müssen.

Der Sommerkongress hat uns wieder neue Kraft gegeben. Wir haben nicht aufgegeben und sind vier Jahre nach dem ersten Sommerkongress immer noch da, anderer Ort, alte und neue Freundschaften, gleiches Ziel.