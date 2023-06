Ein unbefristeter Bahnstreik hätte nur Verliererinnen und Verlierer

Von: Andreas Niesmann

Der Tarifkonflikt bei der Bahn wird noch extremer ausgetragen als sonst. Es droht ein unbefristeter Streik – als gäbe es nicht schon genug Kummer für Reisende. Jetzt muss eine Schlichtung gelingen. Der Leitartikel.

Nordrhein-Westfalen ist an diesem Donnerstag als erstes Bundesland in die großen Ferien gestartet, die anderen Länder ziehen in den kommenden Wochen nach. Viele Kinder fiebern den freien Tagen entgegen – besonders, wenn ein Familienurlaub ansteht. Eltern hingegen dürften mit gemischten Gefühlen auf ihre Reisepläne blicken, zumindest wenn sie – ganz im Sinne von Klima- und Umweltschutz – mit der Bahn in den Urlaub fahren wollen. Mit kleinen Kindern kann man das in diesen Tagen guten Gewissens nicht mehr machen.

Das liegt weniger an den Verspätungen – die drohen auf Flughäfen auch, und wer das Auto nimmt, steht schnell im Stau. Ein paar Stunden später am Urlaubsort anzukommen, muss man schon in Kauf nehmen, wenn man wegen schulpflichtiger Kinder nur in der Hauptferienzeit verreisen kann.

Das Risiko bei der Bahn aber ist inzwischen ungleich größer. Es kann sein, dass ein Zug verspätet abfährt, es kann sein, dass er gar nicht abfährt, es kann sein, dass er ohne den Wagen mit den reservierten Plätzen abfährt, und es kann sein, dass er ohne ausreichende Klimatisierung abfährt – was wiederum wahlweise mit dem Risiko eines Hitzschlags oder dem einer Räumung am nächsten Zwischenhalt einhergeht. Es ist schon vorgekommen, dass Familien mit kleinen Kindern trotz reservierter Sitzplätze an Unterwegsbahnhöfen aus überfüllten Zügen geworfen worden sind, weil es drinnen angeblich zu warm war.

Wer dann auf den ebenfalls überfüllten Folgezug verwiesen wird, für den es selbstverständlich keine Reservierungsmöglichkeiten mehr gibt, hat ein veritables Problem. Den Satz „wäre ich doch nur zu Hause geblieben“ hört man auf Deutschlands Bahnsteigen derzeit öfter.

Die Probleme mit der Bahn sind nicht neu, aber in diesem Sommer sind sie extremer als sonst. Beides gilt auch für den sich immer weiter zuspitzenden Tarifkonflikt zwischen DB-Konzern und der Eisenbahnergewerkschaft EVG. Seit Februar ringen Gewerkschaften und Bahnvorstand miteinander. Die Verhandlungen dauerten Stunden, Tage, am Ende Wochen und blieben trotz zwischenzeitlicher Annäherung letztlich ohne Erfolg. Vorläufiger Höhe- oder besser Tiefpunkt: Es droht ein Streik. Unbefristet. Zur Hauptreisezeit. Trotz aller bereits bestehender Probleme.

Eine unbegrenzte Arbeitsniederlegung wäre der Super-GAU für den Nah- und Fernverkehr in Deutschland. Sie muss mit allen Mitteln vermieden werden. Auch wenn das jetzt immer schwerer wird und inzwischen klar ist, dass die Tarifparteien allein keine Lösung mehr finden.

Drei Dinge müssen jetzt geschehen: Erstens müssen erfahrene Schlichter die Sache übernehmen. Bodo Ramelow und Matthias Platzeck haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Bewegung in festgefahrene Verhandlungen bringen können.

Zweitens muss Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sich einschalten und den Druck auf Bahnpersonalchef Martin Seiler erhöhen – aber auch dessen finanzielle Handlungsspielräume vergrößern. Auf die Hilfe seines Parteichefs, Bundesfinanzminister Christian Lindner, sollte Wissing angesichts der angespannten Haushaltslage besser nicht bauen. Weitere Mittel für die Bahn können nur aus seinem eigenen Etat kommen.

Und drittens muss auch die EVG einsehen, dass ihre Forderungen zwar berechtigt sein mögen, dass sich für einen Kompromiss aber beide Seiten bewegen müssen. Bei einem Arbeitskampf ohne Rücksicht auf Verluste könnte sich die öffentliche Meinung sonst schnell gegen die Arbeitnehmervertreter:innen wenden.

Ein unbefristeter Bahnstreik hätte nur Verliererinnen und Verlierer: Konzern, Mitarbeitende, Reisende, das Klima. Allen, die trotzdem mit der Eskalation liebäugeln, sei folgender Rat gegeben: Wagt es besser nicht!