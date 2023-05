Versöhnung bleibt aus

Von: Tatjana Coerschulte

Die Urteile des Internationalen Gerichtshofs zum Bosnien-Krieg alleine reichen nicht, um den Konflikt im dem Balkan-Land zu lösen

Auch wenn der Internationale Gerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag nun die vorerst letzten Urteile zum Bosnien-Krieg gesprochen hat, beendet ist die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen damit nicht. Zum einen laufen auf nationaler Ebene, vor bosnischen Gerichten, noch Hunderte Verfahren gegen Einzeltäter:innen und niedrigere Ränge der militärischen und paramilitärischen Hierarchie. Zum anderen sind Urteile und Strafen zwar als juristische Klärung sehr wichtig, aber sie stellen noch keine Versöhnung dar.

Dazu bedarf es – das hat sich auch nach 1945 in Westeuropa und der Bundesrepublik gezeigt –, dass eine Gesellschaft sich der Auseinandersetzung mit den schmerzhaften Erfahrungen über kurz oder lang stellt. Solche Prozesse finden in Bosnien und Herzegowina aber nur vereinzelt statt. Zu viele Akteur:innen sind daran interessiert, den hochfragmentierten politischen und gesellschaftlichen Zustand aufrechtzuerhalten. 30 Jahre nach dem Krieg ist das Land von Versöhnung weit entfernt und, so bitter das ist, von einem echten inneren Neuanfang erst recht.