Transparenz muss sein

Unbürokratische Förderung wie bei der Initiative „museum4punkt0“ sind das, was die Kulturszene braucht. Allerdings müssen die Kriterien nachvollziehbar sein, kommentiert Lisa Berins.

Eigentlich ist es genau das, was man der Kulturlandschaft wünscht: unbürokratisch verteiltes Bundesgeld zur Kulturförderung und dazu noch eine mutige Investition in ein zukunftsweisendes Programm, wie es das „museum4punkt0“ gewesen ist. Es war eine Art Pilotprojekt, das von 2017 bis Ende Juni 2023 mit insgesamt 30 Millionen Euro ausgestattet war. Davon sollte erforscht und erprobt werden, wie digitale Technologien in Museen eingesetzt werden können. Die Idee war wegweisend: Unter der Leitung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wurden Prototypen entwickelt, die von allen deutschen Museen kostenlos genutzt werden können.

Die teilnehmenden Museen nutzten die Gelegenheit, um sich auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Die arbeitsintensive Antragsstellung für Fördergelder fiel weg, es gab keine offiziellen Ausschreibungen: Die Museen wurden angesprochen oder sollten sich ab 2020 durch eigenes Engagement einbringen.

Im Sinne von Bürokratieabbau ist das wünschenswert – allerdings darf dies nicht auf Kosten der Transparenz gehen. Die Kriterien, warum welches Museum „mitmachen“ darf, müssen ebenso nachvollziehbar sein wie die Auswahlprozedur, die Zuteilung der Gelder und die Entscheidungsfindung. Für diese Transparenz muss der Bund sorgen. In Zeiten stärker werdender rechter Kräfte wird das wichtiger denn je.

