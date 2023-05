Spiel mit dem Feuer

Andreas Schwarzkopf

Im Schuldenstreit in den USA steht viel auf dem Spiel und alle müssen hoffen, dass es so wie meist gut ausgeht und Washington zahlungsfähig bleibt.

Die Warnung von Finanzministerin Janet Yellen vor einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der USA kann nicht ernst genug genommen werden. Denn wenn der Schuldenstreit zwischen Präsident Joe Biden und dem Kongress nicht rasch beigelegt wird, könnte das mächtigste Land der Welt Anfang Juni seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen – mit dramatischen Folgen für die größte Volkswirtschaft des Globus, aber auch für die Weltwirtschaft.

So weit muss es nicht kommen. Schließlich haben die politischen Akteure der Vereinigten Staaten in derartigen Auseinandersetzungen bisher so gut wie immer eine Lösung gefunden. Doch diesmal wollen die Republikaner besonders hart bleiben. Das könnte auf Kosten eines besseren Klimaschutzes oder einer künftig besseren Krankenversicherung für Millionen Menschen gehen. Man darf also gespannt sein, ob Biden und seine Demokraten Kurs halten und was sie den Republikanern am Ende im Detail doch anbieten müssen, um das Große und Ganze zu retten.

Für die Republikaner gibt es also in diesem Machtkampf neben kleinen Geländegewinnen im Grunde nicht viel zu erreichen. Verzichten werden sie deshalb aber nicht auf das Theater, das vor allem ihre Fans bei Laune halten wird. Bericht S. 13