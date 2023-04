Soziale Rechte durchsetzen

Kommentar

Von Pitt v. Bebenburg schließen

Ausbeutung ist in der Transportbranche an der Tagesordnung. Damit muss Schluss sein.

Der Angriff gegen die streikenden Lastwagenfahrer in Gräfenhausen wirft ein grelles Schlaglicht auf eine Branche, in der Ausbeutung an der Tagesordnung ist. Die Aktion zeigt überdeutlich, mit welchen brutalen Methoden Unternehmen im europäischen Güterfernverkehr ihre Gewinninteressen durchsetzen wollen – ohne Rücksicht auf Verluste. Lohndrückerei und unerträgliche Arbeitszeiten sind Alltag. All dies ist seit langem bekannt. Doch ähnlich wie es nach dem Tönnies-Skandal endlich schärfere Gesetze für die Fleischbranche gab, müssen die Ereignisse von Gräfenhausen Konsequenzen für die Lastwagen-Branche haben. Schärfere Gesetze werden dabei nichts nützen, solange sie nicht konsequent durchgesetzt werden. Der Zoll ist nicht gut genug ausgestattet, um so viel zu kontrollieren, wie es nötig wäre. Es reicht nicht, wenn die Polizei die Fahrzeiten von Fahrern überprüft; auch ihre gerechte Entlohnung muss von den zuständigen Stellen gewährleistet werden.

Dazu gehört, dass die Lastwagenfahrer überhaupt wissen, welche Rechte sie haben, und auch den Rechtsbeistand bekommen, um sie durchzusetzen. In der Schweiz und Italien haben Fahrer ihren Streik aufgegeben, weil sie nicht so gute Unterstützung erhalten haben, wie sie das DGB-Projekt „Faire Mobilität“ in Gräfenhausen bietet. Die Gewerkschaften leisten unabdingbare Arbeit – für Menschen, die in der Regel keine Gewerkschaftsmitglieder sind. Der Staat ist gefragt, die Finanzierung zu sichern und Betroffene nicht alleinezulassen. Das ist nötig, wenn Europa ein sozialer Kontinent sein soll.