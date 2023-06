Schutz der Natur: Zeit für einen neuen Ansatz

Die Ruhr bei Wickede hat’s gut – sie wurde schon 2013 renaturiert. © IMAGO/Jochen Tack

Wohlstand und Freiheit brauchen ein starkes Renaturierungsgesetz – europäisch und national. Ein Gastbeitrag von Anton Hofreiter und Jan-Niclas Gesenhues

In nie dagewesenem Tempo verschwinden Arten und Lebensräume. Der klassische Naturschutz reicht nicht aus, um unsere Natur und damit uns Menschen zu retten. Zeit für einen neuen Ansatz.

Es ist unübersehbar: Die Vielfalt der Tiere und Pflanzen hat drastisch abgenommen. Selbst die Bestände von Allerweltsvögeln wie dem Sperling sind rückgängig, manche Arten – etwa Schmetterlinge und Wildbienen – verschwinden ganz aus Deutschland. Die Natur wird stiller, leerer. Das ist nicht nur ein Verlust für Augen und Ohren, sondern dokumentiert, dass wir unsere natürliche Umwelt und damit eine unwiederbringliche Lebensgrundlage verlieren. Damit ist auch die Existenz des Menschen bedroht. Es liegt auf der Hand – ohne Bestäuber fehlen Lebensmittel, ohne intakte Böden kein sauberes Wasser und keine produktive Landwirtschaft. Ohne artenreiche, stabile Wälder geht den Forstwirten und Forstwirtinnen die Ernte aus. Der Weltklimarat lässt keinen Zweifel offen: Wenn wir nicht 30 bis 50 Prozent unserer Ökosysteme – Wälder, Moore, Feuchtgebiete – renaturieren, sind unsere Klimaziele unerreichbar. Kurzum: Natur schützen heißt Klima retten.

Doch statt einer Renaturierungsoffensive werden vielerorts weiter wertvolle Naturräume zerstört und versiegelt. Stück für Stück vernichten wir mit der Natur unsere Freiheit und die kommender Generationen. Mit jeder Art, die stirbt, wird das sensible Netz des Lebens, das uns Menschen trägt, löchriger und brüchiger.

Folglich müssen wir die Arten und unsere Ökosysteme schützen. Doch Schutz allein reicht nicht mehr. Seit weit über 100 Jahren stellen wir Gebiete unter Naturschutz und müssen uns eingestehen, dass der Schutz der verbliebenen Natur das Artenaussterben nicht stoppen kann. Wir müssen dem Naturschutz ein umfassendes, verbindliches Renaturierungsprogramm an die Seite stellen – gesetzlich abgesichert. Aus eintönigen Forsten müssen wieder lebendige Wälder, aus Agrarsteppen vielfältige Felder werden. Moore und Feuchtgebiete müssen ausreichend Wasser bekommen, Hecken, Ackerrandstreifen und gesunde Bäche als Lebensräume vernetzt werden. In städtischen Betonwüsten müssen grüne Oasen wachsen. Kurz: Wir müssen an vielen Standorten die Natur wiederherstellen – sie wieder gesund machen.

In Deutschland heißt das aktuell, dass die Bundesregierung endlich ein umfassendes „Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz“ auf den Weg gebracht hat. Moore, Flussauen, Seegraswiesen, Wälder und städtisches Grün sollen renaturiert werden. Konkret müssen dazu jetzt die Förderrichtlinien vorgelegt werden, so dass Kommunen, Landwirt*innen, Waldbesitzer*innen, Bundesländer und Naturschutzorganisationen für mehr Natur sorgen können.

Eine wichtige Hilfestellung wäre das von Umweltministerin Steffi Lemke angekündigte Naturflächengesetz. Es würde die nötigen Flächen für Renaturierung und naturnähere Land- und Waldbewirtschaftung sichern. Wir brauchen darüber hinaus schleunigst ein Renaturierungsgesetz für Deutschland. Vorbild könnte das „Nature Restoration Law“ der Europäischen Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen sein. Sie hat damit einen Entwurf für ein Renaturierungsgesetz vorgelegt, das ambitionierte und gangbare Ziele für mehr Natur definiert. Es würde unsere Glaubwürdigkeit auf internationalem Parkett stärken, wo wir von anderen Nationen regelmäßig Zusagen beim Natur- und Artenschutz einfordern, und das Montrealer Naturschutzabkommen umsetzen.

Aber das Renaturierungsgesetz droht zu scheitern. Ausgerechnet von der Leyens eigene Fraktion im Europaparlament, die EVP, hat es zum Abschuss freigegeben. Dabei schreckt der CSU-Mann Manfred Weber, EVP-Fraktionsvorsitzender, nicht mal vor einem Pakt mit den Rechtsextremen zurück, um diesen wichtigen Fortschritt für Klima- und Naturschutz zu blockieren. Ganz entgegen der Beschwichtigungen von Söder und Merz in Deutschland zur Zusammenarbeit mit der AfD. Damit schadet die Parteienfamilie von CDU/CSU massiv unseren Lebensgrundlagen und unserer Demokratie.

Wir fordern die Union auf, die Brandmauer nach rechts wieder hochzuziehen und das Nature Restoration Law zu unterstützen – wie es im Übrigen eine breite Allianz von Umweltverbänden über Unternehmen bis hin zum Europäischen Jagdverband tun. Es liegt in der Verantwortung der Europaabgeordneten, das Gesetz zur Rettung der Natur am 11. Juli anzunehmen und nicht dem europäischen Vorwahlkampf zu opfern.

Die Verantwortung ist groß, die Herausforderung riesig. Aber wir haben keine andere Wahl. Nur mit einer Doppelstrategie – Schutz und umfassende Renaturierung – sichern wir unsere Lebensgrundlagen, das Klima, die Grundlagen einer produktiven Landwirtschaft und so die Zukunft kommender Generationen.

Anton Hofreiter ist Mitglied des Deutschen Bundestags und dort Vorsitzender des Europaausschusses.

Jan-Niclas Gesenhues ist Mitglied des Bundestags und umweltpolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.