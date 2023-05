Scholz muss begreifen, was auf dem Spiel steht

Von: Luisa Neubauer

Man kann die Protestform der „Letzten Generation“ kritisieren. Umso mehr braucht es jetzt Bewegung auf den Straßen, schreibt Luisa Neubauer von „Fridays for future“.

das ging schnell: Die Ampel hat sich in nur zwei Jahren an einen Punkt manövriert, an dem via Fragenkataloge und „Bild“-Leaks der Stillstand verhandelt wird. Während die FDP ungestört die Klimaziele malträtiert, arbeiten sich diverse Staatsorgane bemerkenswert unprofessionell daran ab, die Klimabewegung und vor allem die „Letzte Generation“ auf ihre Demokratietreue hin zu überprüfen. Dabei erlebt man in Deutschland seit Jahren verlässlich, dass die Klimabewegung auf die Einhaltung geltenden Rechts (Klimaschutzgesetz) verweist. Demokratischer geht es praktisch nicht.

Mit ihrer Entscheidung, den politischen Druck der Klimabewegung nicht als Rückenwind für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu verstehen macht die Regierung einen gravierenden Fehler. Im März 2023 haben Forscher:innen aus Hamburg wieder gezeigt: Ob Klimaziele eingehalten werden, steht und fällt mit dem sozialen Wandel. Entscheidend ist, ob man die Gesellschaft für eine schnelle Transformation an Bord kriegt. In diesem Sinne müsste die Regierung – die ja selbst weiß, dass sie Wege finden muss, ihre Klimaziele einzuhalten – eine aktive Zivilgesellschaft schützen und stärken, statt sie zu demoralisieren.

Große Fragen stehen nun im Raum. Erstens: Wann gesteht der Kanzler, dass er offensichtlich die Kontrolle über seinen Laden verloren hat? Zweitens: Was muss passieren, damit er handelt – als hätte man nicht nur eine Klimakrise zu bekämpfen, sondern auch das Vertrauen in die Bundesregierung zu verteidigen? Und drittens: Wie schnell kommen wir als politische Öffentlichkeit wieder in die Offensive?

Man kann die Protestform der „Letzten Generation“ kritisieren, ich tue das auch. Umso mehr braucht es jetzt Bewegung auf den Straßen. Völlig egal, unter welchem Logo man läuft – wir haben kein Interesse daran, stumm zuzugucken, wenn unsere aller Chance auf geschützte Lebensgrundlagen, gerechte Transformationen und gesicherte Zukünfte verspielt werden.

Ob der Kanzler in diesem Moment begreift, was auf dem Spiel steht, weiß man nicht.

Glücklicherweise ist der Rest von uns nicht machtlos. Entsprechend ist dieser Brief an Sie und Euch adressiert, liebe Leserinnen und Leser. Ich werde nächsten Freitag in Hamburg mit Fridays for Future auf die Straßen gehen. Jetzt erst recht. Fühlen Sie sich eingeladen – und aufgerufen.