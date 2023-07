Scholz, die Ampel und der Schein der Stabilität

Viele zeigen sich unzufrieden mit der Regierung, doch die Ampel setzt in diesen Krisenzeiten trotzdem auf Ruhe, allen voran Olaf Scholz. Das Image trügt - und ist nicht gerade zukunftsweisend.

1Im Internet gibt es bekanntlich alles, also auch Klamotten mit dem Aufdruck „Scholz muss weg“. Wahlweise als T-Shirt oder als Unisex-Hoodie für neununddreißigneunzig. Praktischerweise ist die politische Richtung, aus der das textile Rücktrittsgesuch kommt, gleich mit aufgedruckt: „Zögern tötet Menschen!“ Ein Angebot also für Leute, die meinen, der Bundeskanzler unterstütze die Ukraine nicht ausreichend mit Waffen. Aber auch manche, die das Gegenteil meinen, wollen Scholz nicht mehr: „Kriegstreiber“, riefen sie ihm im Frühjahr bei einem Besuch in Cottbus entgegen, und: „Scholz muss weg!“

Aber wenn der Berliner Parlamentsbetrieb im September aus den Sommerferien kommt, dürfte Olaf Scholz immer noch da sein, und hat dann auch die Mitte der Legislaturperiode erreicht. Im Herbst 2025 wird wieder gewählt, es sei denn, die Ampelkoalition bricht schon vorher auseinander. Aber wer will das schon? Die radikale „Scholz-muss-weg“ Fraktion dürfte immer noch eine Minderheit sein, womöglich kleiner als diejenige, die in der letzten Amtszeit der ewigen Kanzlerin „Merkel muss weg“ skandierte.

Die Mehrheit zeigt sich zwar in Umfragen unzufrieden mit der Regierung, und den beteiligten Parteien selbst geht es wahrscheinlich nicht anders. Aber eine Koalition platzen zu lassen, gilt in Deutschland als direkte Vorstufe zum Weltuntergang. Schließlich herrscht hier das eherne Gesetz der Stabilität, und „stabil“ heißt laut Wörterbuch: „fest, dauerhaft, beständig, im gleichen Zustand verharrend“. Dass es „instabiler“ kaum werden kann als bei einer Fortsetzung der Ampel, egal. Hauptsache, „stabil verharren“ im „Zustand“ einer durch und durch instabilen Regierung.

„Im gleichen Zustand verharrend“: Wenn der Kanzler schon in Gesichtsausdruck und Körperhaltung eine Botschaft vermittelt, dann ist es genau diese. Was er damit ausstrahlen will, liegt auf der Hand: Die Grünen und die FDP mögen streiten, aber ich, der Kanzler, stehe fest im Sturm. Und sorge dafür, ganz unideologisch, dass am Ende immer ein sehr schönes Gesetz herauskommt oder wenigstens irgendeins, mit dem alle (jedenfalls alle in der Regierung) leben können.

Es wirkt wie eine Variante der Selbstinszenierung von Angela Merkel, der ja erstaunlich lange die Erzählung abgenommen wurde, sie sei eine unideologische Kunsthandwerkerin des Regierens. Eine Mutter der Nation, die am Ende immer für das „Notwendige“ sorge. Dass sie als Anhängerin der marktkonformen Demokratie unter anderem die Energiewende hintertrieben hat, fiel manchen erst auf, nachdem sie unter Lobeshymnen abgetreten war.

Auch Olaf Scholz scheint immer noch zu glauben, dass sich sogar oder gerade in Zeiten multipler Krisen Stabilität pantomimisch simulieren lässt. Dabei sollte sich doch herumgesprochen haben, dass sich die wenig stabile Gegenwart nicht mit überpragmatischem Abarbeiten an faulen Kompromissen verwalten lässt. Die provokante Ruhe des Chefs steht in einem unübersehbaren Gegensatz nicht nur zur Lage im Land und der Welt, sondern auch zum realen Zustand der eigenen Regierung. Der nämlich ist so instabil, dass ein Platzen der Koalition die politische Lage auch nicht instabiler machen würde als ihr Fortbestand.

Die Serie FR-Autor Stephan Hebel kommentiert an dieser Stelle alle 14 Tage aktuelle politische Ereignisse.

Dass die Ampel der krisenhaften Wirklichkeit offensichtlich nicht gewachsen ist, liegt natürlich nicht nur an irgendwelchen Eitelkeiten der beteiligten Personen. Es liegt daran, dass sie schon von der strukturellen Zusammensetzung her keine „Fortschrittskoalition“ darstellt, sondern eine Transformationsbremse, die sich aus mehreren Gründen nicht lösen lässt.

Einer der Gründe ist, natürlich, die FDP. Es ist bekanntlich ihr Daseinsgrund, die Interessen der Kapitalbesitzenden gegen grundlegende Reformen im Wirtschafts- und Sozialbereich zu verteidigen. Dass diese Partei es mit Hilfe von „Bild“ und anderen schafft, die Verhinderung echten Klimaschutzes im Heizungsbereich als Verteidigung der normalen Leute mit kleinen Häuschen zu verkaufen, zeigt ihre durchaus vorhandenen PR-Qualitäten. Dass sie es ist, die mit Schuldenbremse und Verweigerung eines gerechteren Steuersystems eine großzügige Hilfe für die „kleinen Leute“ beim Umbau ihrer Heizungen unmöglich macht, scheint kaum jemanden zu interessieren.

Auch der Anteil der Grünen an der notorischen Instabilität der Regierung liegt eigentlich auf der Hand: Ihre Regierungsmitglieder schrecken immer genau an der Stelle zurück, an der sie mal die Koalitionsfrage stellen müssten, ob bei den Heizungen, bei der Verkehrswende oder beim Abbau des Rechts auf Asyl. Sie werden wohl glauben, dass das alles ohne sie noch schlimmer käme. Dass die Partei ihre Erfolge einst aus der Opposition heraus erreichte, oft im Bündnis mit außerparlamentarischen Bewegungen, haben sie offensichtlich vergessen.

Was aber den Kanzler betrifft, hat sich in der Öffentlichkeit ein ziemlicher Irrtum durchgesetzt: Er verharre in Plattitüden, weil er keine eigene Agenda habe. Klar, er müsse vermitteln zwischen der FDP und den Grünen, um den Laden zusammenzuhalten. Aber warum haue er nicht mal auf den Tisch und nutze entschlossen seine Richtlinienkompetenz?

Da wird leider oft die Selbstinszenierung des Kanzlers mit seiner realen Politik verwechselt. In Wahrheit hat Olaf Scholz, wenn nicht alles täuscht, sehr wohl eine Agenda, auch wenn er sie wie seinerzeit Merkel nicht offen benennt. Auf dem zentralen Feld der Haushaltspolitik steht er fest an der Seite der FDP: Dass die SPD im Wahlkampf für die Wiedereinführung der Vermögensteuer warb, wer weiß das schon noch? Und dass Klimaschutz im Zweifel an den von „Bild“ und FDP gesetzten Grenzen endet, ist ihm offensichtlich ganz recht, Hauptsache man erzählt den „kleinen Leuten“, es sei in ihrem Sinne.

Das ist das Material einer Koalition, aus der die seltsame Abfolge von Hickhack und Hektik entsteht, wie wir sie beim Heizungsgesetz erlebt haben. Und niemand weit und breit, der oder die im öffentlichen Raum für eine positive, zukunftsgerichtete Gegenerzählung zu den dumpf-nationalistischen und rassistischen Lügengebilden der AfD kämpfen würde. Ja, die AfD könnte stark werden, gäbe es jetzt Neuwahlen. Aber wenn es so weitergeht, wird sie womöglich noch stärker.