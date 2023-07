Rotstift auf Kosten der Kinder

Entwicklungspolitik ist eine Investition in die Zukunft. Nicht nur in Somalia. Das sollte Deutschland beim Haushalt beachten, schreibt Mohamud Mohamed Hassan . Er leitet das Länderbüro von Save the Children in Somalia.

Haushaltsverhandlungen in Deutschland? In Somalia haben wir andere Probleme. Vertreibungen durch Konflikte, eine historische Dürre, saisonale Überschwemmungen und die anhaltende Hungerkrise bestimmen unseren Alltag, ob als Einheimische oder als Mitarbeitende einer humanitären Organisation.

Doch was unsere Kolleg:innen in Berlin uns berichten, lässt uns sehr besorgt aufhorchen. Berlin ist zwar viele tausend Kilometer entfernt, aber die dort beschlossenen Kürzungen in den Etats für Entwicklungszusammenarbeit und für humanitäre Hilfe werden verheerende Folgen für unsere Projekte haben. Und damit für die Zukunft der Kinder in Somalia.

Save the Children ist seit 1951 in Somalia im Einsatz und ich kann mit Stolz sagen: Wir haben schon viel erreicht. Mit humanitärer Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit haben wir im ganzen Land Millionen von Kindern und deren Familien unterstützt, die von Krisen, Konflikten und Naturkatastrophen betroffen sind.

Allein mit dem Geld aus Berlin erhielten im vergangenen Jahr rund 437 000 Kinder in Somalia Zugang zu lebensrettenden Gesundheitsleistungen von Save the Children, zu Ernährungsmaßnahmen und zu Wasser. Auch längerfristig angelegte Projekte wurden von Deutschland mitfinanziert, etwa der Aufbau von Infrastruktur für die Bewässerung von Feldern. Hirten wurden zu Bauern umgeschult, indem sie klimasensible Anbaumethoden erlernten. Eine Sauerstoffanlage wurde installiert, um Krankenhäuser in der Region zuverlässig mit Sauerstoff zu versorgen – eine wichtige Maßnahme, die Leben rettet.

Die größten Erfolgserlebnisse sehen wir im Kleinen: Wenn die Anzeige der Maßbänder, mit denen wir bei Kleinkindern den Armumfang messen, vom roten in den grünen Bereich wandert, wissen wir, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt. Grün heißt: die lebensbedrohliche Unterernährung ist überstanden. In den vergangenen zwölf Monaten haben die aus Deutschland finanzierten Ernährungsprogramme in Somalia 22 783 Kinder unter fünf Jahren erreicht. 29 007 Kinder unter zwei Jahren erhielten eine Dreifachimpfung gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten. 23 694 weitere Kinder konnten gegen gängige Kinderkrankheiten behandelt werden. Aber trotz unserer vielen Erfolge bleibt der Bedarf an Unterstützung riesig. Schätzungen zufolge sind 8,25 Millionen Menschen in Somalia auf humanitäre Hilfe angewiesen, darunter 1,8 Millionen Kinder unter fünf Jahren. Etwa die Hälfte der Kinder sind von Mangelernährung betroffen. Und Somalia ist nur eines von vielen Ländern, in denen der Hunger auf dem Vormarsch ist.

Dabei sollten wir längst an einem anderen Punkt sein. 2015 hatten sich die Vereinten Nationen vorgenommen, die Welt bis 2030 zu einem gerechteren, nachhaltigeren und sozialeren Ort zu machen. Die 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG, Sustainable Development Goals) sollten unter anderem dazu führen, dass kein Mensch mehr hungern muss. Aber die Staatengemeinschaft hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht: Nur zwölf Prozent der Nachhaltigkeitsziele sind auf einem guten Weg, bei 30 Prozent gab es keine Fortschritte oder sogar Rückschritte. Beim SDG 2, der Beendigung des weltweiten Hungers, steht die Welt so schlecht da wie seit Jahrzehnten nicht.

Im Jahr 2015 waren 589 Millionen Menschen weltweit von Hunger betroffen, bis 2021 stieg diese Zahl auf 768 Millionen. Laut Prognosen werden bis 2030 immer noch etwa 670 Millionen Menschen von Hunger betroffen sein – acht Prozent der Weltbevölkerung. Der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise und die Covid-19-Pandemie dürfen keine Entschuldigung dafür sein, dass wir noch nicht weiter sind. Vielmehr müssen die multiplen Krisen dazu anspornen, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Bislang bleiben die Hilfsgelder der internationalen Geber regelmäßig hinter den Zusagen zurück.

Deutschland kann und muss seine Ausgaben für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe steigern. Wir brauchen innovative Projekte mit Weitsicht, wenn wir den Hunger effektiv bekämpfen wollen. Ernährungssysteme müssen umgestaltet werden und es muss langfristig in nachhaltige Landwirtschaft investiert werden. Gleichzeitig muss aber auch der Kampf gegen den akuten Hunger weitergehen, damit nicht Millionen Menschen sterben.

Bei ihrem Gipfel in Hiroshima im Mai haben die G-7-Staaten 19 Milliarden Euro angekündigt, um die weltweite Hungerkrise zu bekämpfen. Doch angesichts des immensen Bedarfs allein am Horn von Afrika ist dies nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der Rotstift in Berlin – er wurde auf Kosten der Kinder angesetzt.

