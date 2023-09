Rechtsextremer Kanal „Auf 1“: Keinen Raum lassen

Von: Daniel Roßbach

Das verschwörungsideologische Medium „Auf1“ bei einer rechten Demonstration in Aschaffenburg. © Daniel Roßbach

Der rechtsextreme Kanal „Auf 1“ ist per Satellit in Deutschland empfangbar. Regulierungsbehörden sollten die Lücke schließen - und die Gesellschaft Kante zeigen. Der Kommentar.

Frankfurt am Main – Man muss einem Medium wie dem österreichischen Kanal „Auf 1“ nicht lange zuhören, um festzustellen, dass dessen namensgebende „alternative“ Haltung so viel mit der Wirklichkeit zu tun hat wie die „alternativen Fakten“ von Donald Trump und dass sie so rechtsradikal durchsetzt ist wie die „Alternative für Deutschland“. Gelegenheit dazu hat man jetzt auch im Satellitenfernsehen. Wenn es dabei eine ‚Regulierungslücke‘ oder ein Versagen der Aufsichtsbehörden gibt, dann zeigt sich das aber schon darin, dass „Auf 1“ über Internetplattformen Hunderttausende Personen erreicht.

Auch das ist aber nur ein Symptom des Problems, das darin besteht, dass es ein Publikum für die rassistischen und von der Realität losgelösten Botschaften gibt. Dieses Publikum sucht und findet solche Angebote, weil es sie hören will. Wenn Akteure des verschwörungsideologischen Spektrums Gesetze und Regulierungen verletzen, sollten staatliche Stellen das sanktionieren.

Private Eigentümer von Medien und Foren stehen in der Verantwortung und haben das Recht, ihnen keinen Raum zu geben. Es ist aber naiv zu glauben, man könnte damit verhindern, dass ihre kruden Thesen auf irgendeine Weise ausgestrahlt werden. Dass sie im gesellschaftlichen Diskurs keine Rolle spielen, ist eine Aufgabe für dessen tatsächlich aufgeklärte Teilnehmende. (Daniel Roßbach)