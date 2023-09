Raus aus der Wirtschaftslogik

Von: Stephan Hebel

Teilen

Eine gerechtere Zukunft muss eine Veränderung unserer Lebensweise mit sich bringen. Oft dreht sich dieser Wandel um „Verzicht“ - ein Begriff, der nicht gerade dazu motiviert. Stephan Hebel macht sich mithilfe von Leserinnen und Lesern auf die Suche nach einem passenderen Wort und einem besseren Verständnis.

Es ist Zeit, ein Versprechen einzulösen. Vor der Sommerpause von „Hebel meint“ hatte ich Sie, die Leserinnen und Leser, gefragt, was Sie vom Gebrauch des Wortes „Verzicht“ im Zusammenhang mit ökologisch-sozialer Reformpolitik halten. Und ich hatte angekündigt, auf Ihre Zuschriften (beziehungsweise einige davon) zu antworten. Das soll, verbunden mit großem Dank für Ihre anregenden Beiträge, an dieser Stelle geschehen. Vielleicht zeichnen sich dabei die Grundzüge eines individuellen und gesellschaftlichen Handelns ab, bei dem sich ein „Weniger“ an gegenwartsfixiertem Konsum mit einem „Mehr“ an ökologisch-sozial verträglicher und zugleich genussvoller Lebensweise verbindet.

Margit Schlesinger aus Oberursel bezieht sich auf die jährliche Fastenaktion der evangelischen Kirche, „Sieben Wochen ohne“, und schreibt: „War anfangs tatsächlich der Verzicht auf bestimmte Lebens- und Genussmittel gemeint, später auch die Nutzung von Medien, versteht sich die Aktion heute so, dass in dieser Zeit etwas freigelegt, in Bewegung gebracht und unter Umständen neu geordnet wird. (…) Es geht also längst nicht nur um Verzicht, sondern auch um Haltung, um das Sichdurchringen zu etwas Besserem.“ Und das keineswegs im Zustand angestrengter und schlechtgelaunter Askese, im Gegenteil: In diesem Jahr lautete das Motto der Aktion „Sieben Wochen ohne Verzagtheit“.

In diesen Hinweisen steckt etwas sehr Wertvolles: Auf der einen Seite steht die Erkenntnis, dass wir die Krisen der Gegenwart mit einer Verlängerung unserer gegenwärtigen Lebensweise nicht bewältigen werden. Das ist die Seite, die wehtut: Wir lernen, dass wir mit liebgewordenen Gewohnheiten brechen sollten, ob beim Essen, beim Kleidungskauf oder beim Reisen. Das bedeutet, genau: Verzicht.

Das andere aber ist etwas, das bei den Verzichtsdebatten immer wieder verlorenzugehen droht: Wenn wir aufhören, unsere Zukunft immer nur als Verlängerung unserer Gegenwart zu denken, öffnet sich der Denkraum für einen Wandel, der uns nicht nur von Liebgewordenem befreit, sondern auch von Abhängigkeiten, die uns bei genauerem Hinsehen gar nicht guttun. Denn der äußerliche und innere Optimierungszwang, der uns in das Hamsterrad der Konkurrenz um Schönheit und materiellen Erfolg, in entgrenzte Arbeit und immer neue Konsumschlachten treibt – soweit wir uns all das „leisten können“ –, kann doch wirklich nicht das Modell für die Zukunft sein. Und schon gar nicht der „Verzicht“, den ein neoliberal zerzauster Sozialstaat noch immer Millionen von Menschen, etwa vielen Alleinerziehenden, aufzwingt.

Ja, wir werden uns zu manchem „durchringen“ müssen, wie Frau Schlesinger so richtig schreibt, und es wird zu unserem Schaden nicht sein. Und doch gibt es auch Stimmen, die meine ursprüngliche Skepsis gegenüber dem Wort „Verzicht“ bestärken. Annette Brandenfels aus Albersloh schreibt: „Wenn wir uns weiterhin der Begriffe ,Gewinn‘ und ,Verzicht‘ bedienen, bleiben wir im Modus der Wirtschafts-Terminologie. Damit tritt bei den Adressaten – ich merke das auch selbst – sofort Wachsamkeit auf: (…) Ich fange an zu bilanzieren: Ist das, was mir als ,Gewinn‘ verkauft werden soll, tatsächlich ein Gewinn für mich? Ist das, worauf ich verzichten soll, etwas, dessen Preisgabe ich vielleicht – wenn nicht jetzt, so doch später einmal – bereue?“ Frau Brandenfels schlägt stattdessen vor, in Anlehnung an die Gestaltung einer angenehmen Lebensumgebung eine Geschichte vom „neu Einrichten“ zu erzählen.

Auch das trifft es ziemlich gut. Vielleicht sollten wir vom „genüsslichen Verzicht“ reden, wenn es um den Umbau unserer zukunftsfeindlichen Lebens- und Wirtschaftsweise geht. Um einen dritten Leser zu zitieren: Thomas Lutz hat sich, wie er schreibt, „die Brille“ des wahren Genusses aufgesetzt. Die Brille, durch die er den Wert von Dingen erkennt wie dem Biss in eine frische Erdbeere oder der stärkenden Bewegung in sauberer Luft oder sauberem Wasser. „Mit dieser Brille (vielleicht ist es ja auch nur die Abwesenheit meiner gewohnten Brille) bekomme ich eine Ahnung, auf wie viel Reichtum wir in unserer Lebensweise verzichten, weil … äußere und innere Natur dem effizienten Funktionieren und dem Bestehen im Wettbewerb des Jeder-gegen-jeden zum Opfer fällt. Dann ist jeder Schritt, diese Lebensweise loszulassen, beileibe kein Verzicht, sondern lässt mich reicher werden.“

FR-Leser Lutz verdanke ich auch den Hinweis auf Christa Wolf, die sich bereits 1981 Gedanken über einen „allgemeinen Bewusstseinswandel“ gemacht hat: „Was wäre der Inhalt eines solchen Wandels? Vielleicht ein Verzicht? Ein Verzicht auf die Beherrschung und Unterwerfung der Natur, Verzicht auf die Kolonialisierung anderer Völker und Erdteile, aber auch auf die Kolonialisierung der Frau durch den Mann? Es ist eine Lust zu leben – vorausgesetzt man ist nicht Herr der Welt und strebt auch nicht an, es zu sein?“

Eines allerdings sollte nie vergessen werden, wenn der „Bewusstseinswandel“ gelingen soll: Die Forderung nach genüsslichem Verzicht wäre zynisch, würde er denjenigen zu viel abverlangen, die mit Arbeitslohn oder staatlichen Transferleistungen kaum über die Runden kommen. Ihr klimaschädlicher Fußabdruck ist ohnehin relativ klein, weil sie schlicht weniger konsumieren und sich beispielsweise Flugreisen kaum leisten können.

Für sie hätte die Gesellschaft eher ein „Mehr“ anzubieten – nicht nur an Geld, sondern beispielsweise an gesunden Lebensmitteln zu erschwinglichen Preisen. Mehr verzichten müssen diejenigen, die der Umwelt und der Zukunft mit ihrer Lebensweise am meisten Schaden zufügen: Die (nach Einkommen) reichsten zehn Prozent sind im globalen Rahmen für etwa die Hälfte des CO2-Ausstoßes verantwortlich, das oberste Hundertstel allein für 15 Prozent. Auch in Deutschland stoßen die obersten zehn Prozent mehr aus als die ganze untere Hälfte der Einkommensskala.

Das aber heißt, dass es mit dem Verzicht gerade umgekehrt ist wie mit Einkommen und Vermögen: So wie der Reichtum umverteilt werden muss von oben nach unten, so muss der Verzicht umverteilt werden von unten nach oben. Und so wichtig es ist, dass Menschen aus den Mittel- und Oberschichten sich individuell üben im genüsslichen Verzicht, so klar ist auch: Mit Freiwilligkeit allein wird es nicht gehen, politisches Handeln ist dringend geboten. Längst haben sich kluge Menschen Gedanken gemacht, wie das gehen könnte. Dazu mehr in einer der nächsten Folgen von „Hebel meint“.