Putins System: Was Prigoschins Tod jetzt offenbart

Leitartikel

Von Andreas Schwarzkopf schließen

Den Tod von Prigoschin hält niemand für einen Zufall. Vielmehr gehen alle davon aus, dass Putin dafür verantwortlich ist, der seine Macht sichern will. Der Leitartikel.

Das wahrscheinlich gewaltsame Ende von Jewgenij Prigoschin passt nicht nur in gewisser Weise zu dessen Werdegang von einem Kriminellen zu einem der mächtigsten Männer Russlands durch Putins Gnaden. Doch genau die hat der Anführer der Söldnertruppe Wagner mit seiner Meuterei vor zwei Monaten verspielt. Es folgte eine systematische Demontage Prigoschins.

Und nun scheint die Frage beantwortet, wann ihn das Schicksal all jener ereilt, die sich gegen den Alleinherrscher Wladimir Putin stellen, der ihn als Verräter bezeichnete, was einem Todesurteil gleichkam. Und niemand im In- und Ausland ist erstaunt oder nimmt an, Putin hätte mit dem Absturz des Flugzeugs nichts zu tun.

Tod von Prigoschin und Utkin: Wagner-Gruppe dürfte am Ende sein

Neu ist vielleicht, dass diesmal der Versuch fehlt, etwas zu verschleiern. Bei den zahlreichen vorangegangenen Todesfällen unter dubiosen Umständen wie Fensterstürze, Vergiftungen und vermeintliche Suizide war das noch so. Diesmal schweigt der Kreml so laut, damit jeder versteht, was passiert, wenn man sich Widerworte erlaubt. Das gehört zum brutalen Handwerkszeug von Diktatoren.

In dieses Arsenal des Schreckens gehört auch die sogenannte Säuberung. Es wäre nicht überraschend, wenn demnächst weitere Prigoschin-Anhänger verschwinden. Zu viele von ihnen sitzen an einflussreichen Positionen – etwa in der russischen Armee.

Auch die Wagner-Gruppe dürfte damit am Ende sein. Sie hat nicht nur mit Prigoschin und Dmitri Utkin mit dem Kampfnamen „Wagner“ die Führungsspitze verloren. Vielmehr hat der Kreml ihren Einfluss bereits eingeschränkt. Doch das heißt nicht, dass das System Putin auf die Arbeit dieser Einheiten bei Einsätzen in Mali und anderswo verzichten wird. Der Name ist dabei nebensächlich.

Es ist müßig, darüber zu streiten, ob Putins Machtsystem durch das blutige Ereignis Risse bekommen hat. Viel wichtiger ist, dass Opponenten entweder tot sind, im Gefängnis sitzen oder ausgewandert sind. Der Rest steht zu Putin oder wagt es kaum noch, offen dessen Taten anzuzweifeln. Derzeit ist Putins Herrschaft also ungefährdet.

Putin hat keine Eile

Für die Ukraine und deren westliche Verbündeten bedeutet der Fall Prigoschin nichts Gutes. Putin hält weiter daran fest, seine Macht zu festigen. Zudem verfolgt er weiter sein imperiales Ziel, das Nachbarland mit allen militärischen Mitteln und koste es, was es wolle, seinem Reich einzuverleiben. Zeit spielt für ihn eine untergeordnete Rolle. Und die nötigen Ressourcen gehen ihm so schnell nicht aus.

Der völkerrechtswidrige Ukraine-Krieg wird also länger dauern, als viele hoffen, denn auch die Ukrainerinnen und Ukrainer wollen ihr freiheitliches Leben und ihr Land verteidigen. Eine überwältigende Mehrheit von ihnen ist zudem dagegen, russisch besetzte Gebiete wie die Krim in Friedensverhandlungen aufzugeben.

Deutschland und die anderen US-geführten Alliierten Kiews haben sich auch schon auf einen längeren Krieg eingerichtet. Das zeigt unter anderem die Debatte über F-16-Kampfjets, die die Niederlande und Dänemark an die Ukraine liefern wollen, die aber erst in einem halben Jahr einsatzfähig sind. Ähnliches gilt für die Diskussion hierzulande über den Marschflugkörper Taurus. Dies wäre längst kein Thema mehr, wenn die Ampel-Regierung mit einem baldigen Ende des militärischen Konflikts rechnen würde.

Das zeigt auch, dass Putin sich seine Gegner selbst geschaffen hat. Nicht nur in der Ukraine ist seit Kriegsbeginn der Wille gewachsen, sich für das eigene Land einzusetzen – auch in der bislang russisch orientierten Bevölkerung.

Und im Westen wird es für die Verantwortlichen immer schwieriger, vom eingeschlagenen unterstützenden Kurs für Kiew abzuweichen. Zudem wird es nach derart gewaltsamen Taten wie im Fall Prigoschin immer unmöglicher, diesen Kurs infrage zu stellen.