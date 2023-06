Privatsphäre in Gefahr

Von: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Sabine Leutheusser- Schnarrenberger ist stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung. Zuvor war die Juristin Bundestagsabgeordnete, Bundesjustizministerin und Vizevorsitzende der FDP. Sie sagt: Es gibt ein Recht auf Verschlüsselung. © David Young/dpa (Archivbild)

Wir müssen das Recht auf Verschlüsselung verteidigen. Auch in der digitalen Welt braucht es das Briefgeheimnis. Ein Gastbeitrag von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Crypto Wars, das klingt nach heutiger Weltlage fast zynisch. Damit ist kein Streit über Finanzprodukte gemeint und auch kein echter Kriegsschauplatz. Der Begriff Crypto Wars lehnt sich an das englische Wort cryptography (deutsch: Kryptographie) an und steht für das ewige Ringen um die Vorherrschaft über die digitale Kommunikation.

Damals, im Ausgangspunkt der Crypto Wars, unternahm die US-Regierung den Versuch, sich Zugriff auf die digitale Kommunikation von jedermann zu verschaffen. Mit diesem Versuch scheiterte sie nicht nur. Sie brachte die „Nerds“ und technologisch bewanderte Bevölkerung dermaßen gegen sich auf, dass diese einen Weg erfanden, wie jedermann ganz einfach seine Nachrichten verschlüsseln kann. Seitdem liegen Nerds und Regierung in den Schützengräben.

Heute ist Verschlüsselung Standard. Alle Messengerdienste, von Whats-App bis Telegram, bieten die Möglichkeit, die eigenen Nachrichten in einen digitalen Briefumschlag zu verpacken, damit niemand anderes als die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Unterhaltung den Inhalt lesen können.

Die Möglichkeiten zur Verschlüsselung nutzen aber nicht nur rechtschaffene Bürgerinnen und Bürger im Familienchat, sondern auch Kriminelle, um sich zur nächsten Straftat zu verabreden. Darunter sind auch abscheuliche Taten, wie die Verbreitung von Missbrauchsdarstellungen von Kindern. Das hat im letzten Jahr die EU-Kommission auf den Plan gerufen. Zum Schutz der Kinder will sie sich Zugriff auf digitale Kommunikation verschaffen. Auch wenn diese verschlüsselt ist. Das Vorhaben ist unter dem Begriff „Chatkontrolle“ bekannt. Manche Länder, wie Spanien, gehen sogar noch weiter und fordern ein komplettes Verbot von Verschlüsselung.

Auch wenn solche Vorhaben ein hehres Ziel verfolgen, sie gehen deutlich zu weit. Viele Menschen – wie Journalisten oder Aktivistinnen – sind für eine sichere Kommunikation auf funktionierende Verschlüsselung angewiesen. Vor allem aber hat in einem Rechtsstaat der Staat seine Nase aus privaten Nachrichten herauszuhalten. Niemand will schließlich, dass Liebesschwüre, Lebenspläne oder auch bloß private Verabredungen wie offene Postkarten durchs Netz geschickt werden müssen.

Dieser berechtigte Wunsch ist nicht nur eine private Angelegenheit, sondern auch in unserer Verfassung garantiert. Professor Dennis-Kenji Kipker aus Bremen kommt in einem Gutachten für die Friedrich-Naumann-Stiftung zu dem klaren Ergebnis, dass ein sogenanntes Recht auf Verschlüsselung existiert. Es lässt sich sowohl aus dem Grundgesetz als auch aus europäischem Verfassungsrecht ableiten.

Als die Mütter und Väter des Grundgesetzes den Verfassungstext schrieben, dachte natürlich niemand von ihnen an Whats-App-Chats. Doch was damals unter dem Thema Briefgeheimnis verhandelt wurde, ist auch für die verschlüsselte Kommunikation im Internet entscheidend. Das Recht auf Verschlüsselung ist das digitale Briefgeheimnis.

Wichtig ist, was das digitale Briefgeheimnis ermöglicht. Es schützt alle private Kommunikation und gesteht jedermann das Recht zu, das Mitlesen von Nachrichten effektiv zu verhindern. Außerdem ist es die Grundvoraussetzung, um die eigene Privatsphäre zu schützen und andere Grundrechte wie beispielsweise die Meinungsfreiheit ausüben zu können. Wie jedes andere Grundrecht, kann es auch beim Recht auf Verschlüsselung Fälle geben, in denen man abwägen muss. Zum Beispiel, ob der Schutz von Kindern schwerer wiegt als der Schutz der eigenen Kommunikation. Wer nun Hurra schreit, sollte jedoch eines bedenken: Nur weil es im Einzelfall schwierige Abwägungen geben kann, bedeutet das noch lange keinen Blankoscheck zur Generalüberwachung aller unbescholtenen Bürgerinnen und Bürger.

Es steht fest, und das arbeitet auch das neue Gutachten der Naumann-Stiftung von Herrn Kipker heraus, dass Gesetzesvorhaben gegen das digitale Briefgeheimnis an den höchsten Standards der Verhältnismäßigkeit zu messen sind. Was gar nicht geht, ist zum Beispiel ein Verbot von Verschlüsselung oder auch die Möglichkeit, alle Nachrichten bei Bedarf zu durchleuchten. Auch die Chatkontrolle der EU-Kommission, die im Umkehrschluss das Recht auf Verschlüsselung beschneiden will, scheitert an den hohen Standards der Verhältnismäßigkeit. Die Schnüffelpläne der EU-Kommission sind so offensichtlich nicht vereinbar mit einem Recht auf Verschlüsselung, dass die EU-Kommission ihre Pläne endlich beerdigen muss.

