Ob bei Bürgergeld oder Kindergrundsicherung: Kein Verlass auf Christian Lindner

Von: Stephan Hebel

FDP-Chef Lindner macht Stimmung gegen Arme anstatt Armut zu bekämpfen.

Da wir gerade vom Kampf gegen rechts gesprochen haben: Auf FDP-Mann Christian Lindner sollte sich dabei niemand verlassen. Er hat es geschafft, seine marktliberale Aversion gegen bessere Sozialleistungen mit einem unappetitlichen Schwenk zu verbinden, zugespitzt: Wer Armut bekämpfen will, muss Zuwanderung bekämpfen. Es ging um die Kindergrundsicherung, und Lindner sagte, die Kinderarmut bei „den ursprünglich deutschen Familien“ sei „deutlich“ zurückgegangen (das ist sie nicht, laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gibt es eine „ganz leicht sinkende“ Tendenz). Die Steigerung, so Lindner, liege „an den Familien, die seit 2015 zu uns gekommen sind“. Vor allem, das fügte der Finanzminister nicht hinzu, an den ukrainischen. Die Lindner ja wohl nicht zurück in den Krieg schicken will, oder?

Auch das beliebteste Argument gegen soziale Sicherung ist wieder unterwegs, seit bekannt wurde, dass das (grundsätzlich noch zu niedrige) Bürgergeld 2024 nennenswert steigen soll. Es dürfe nicht passieren, so CDU-Chef Friedrich Merz, dass Menschen, die arbeiten, fast so wenig bekommen wie Familien mit Transferleistungen. Es gäbe da eine gute Idee: den Mindestlohn angemessen anzuheben statt um Centbeträge, wie es die Unternehmensseite unter Beifall der Union durchgesetzt hat. Aber es ist natürlich leichter, Arme zu diffamieren, als Armut zu bekämpfen.