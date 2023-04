Normale Rekorde

Von: Friederike Meier

Hitze und Trockenheit könnten im Zug der Klimakrise zum neuen Normal werden. © Sebastien Salom-Gomis/dpa

Der vergangene Sommer war der heißeste aller Zeiten, stellt der jüngste Klimabericht fest. An solche Rekorde werden die Menschen sich gewöhnen müssen. Der Kommentar.

Für viele Menschen dürfte diese Erkenntnis der eigenen Wahrnehmung entsprechen: Der vergangene Sommer war in Europa der heißeste seit Beginn der Aufzeichnungen.

In einigen Dörfern in den französischen Pyrenäen wird schon jetzt, nicht erst im Sommer, wegen des niedrigen Grundwasserspiegels der Konsum von Leitungswasser untersagt, Landwirt:innen auf der ganzen Welt befürchten geringere Ernten, Tourist:innen am austrocknenden Garda-See kommen nicht umhin zu merken, dass sich da gerade etwas verändert.

Die einzige Hoffnung in dieser aussichtslos scheinenden Lage: Verluste bei der Ernte und Einbußen im Tourismus haben wirtschaftliche Folgen. Und wo das Wirtschaftswachstum in Gefahr ist, könnten auch Politiker:innen von der Wichtigkeit des Klimaschutzes überzeugt werden, die ihn bisher als rein „grüne“ Politik abgetan haben.

Denn das Traurige ist, dass solche Meldungen bald der Vergangenheit angehören dürften. Wenn die Menschen weiterhin an ihrer fossilen Lebensweise festhalten, dürften von nun an in den meisten Jahren neue Rekorde aufgestellt werden. Laut Forschenden könnten schon dieses oder nächstes Jahr noch heißer werden. Rekorde werden zum neuen Normal.