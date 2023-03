Noch ein weiter Weg

Von: Andreas Schwarzkopf

Die viel zitierte Zeitenwende kommt bei der Bundeswehr zu langsam voran und wird mehr brauchen, als ein paar zusätzlicher Waffen und einen Wechsel an der Spitze des Beschaffungsamtes.

Wie langsam hierzulande eine Zeitenwende umgesetzt wird, zeigen gleich zwei Beschlüsse der Bundesregierung. Zum einen will die Ampel zehn Panzerhaubitzen 2000 nachbestellen und eine Kaufoption auf 18 weitere dieser Waffe sichern. Damit sollen die Modelle ersetzt werden, die Mitte vergangen Jahres an die Ukraine geliefert wurden. Unklar bleibt, warum erst jetzt.

Zum anderen tauscht Verteidigungsminister Boris Pistorius einen Teil der Spitze des Bundeswehr-Beschaffungsamtes aus. Man muss daran zweifeln, dass nur deshalb die Behörde unbürokratischer, schneller und effizienter wird. Sicher müssen noch Verfahren und Vorgaben geändert werden für die nicht die Führungsspitze in Koblenz verantwortlich war. So gesehen sind sie ein Bauernopfer.

Dabei würde es sich lohnen der Frage nachzugehen, welche Politik und welche Verantwortlichen es zugelassen haben, dass das Beschaffungsamt so lange so langsam war. Mit welchem Konzept will Pistorius das ändern? Wie will Kanzler Olaf Scholz die Zeitenwende umsetzen?