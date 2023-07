Neues Normal annehmen

Von: Andreas Schwarzkopf

Die Regierungen in Athen und anderen europäischen Hauptstädten dürfen nicht mehr nur auf Brände und Überschwemmungen in Folge des Klimawandels reagieren, sie müssen auch mehr für die Prävention tun.

Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis überzieht verbal, wenn er im Kampf gegen die Brände in seinem Land sagt: „Wir befinden uns im Krieg.“ Die martialische Metapher mag emotional nachvollziebar sein. Schließlich befinden sich Teile Griechenlands im Ausnahmezustand.

Wichtiger als mit starken Worten auf die Katastrophe zu reagieren, wäre es allerdings, wenn die Politik in Athen und den anderen europäischen Hauptstädten endlich die Lehren aus diesen Ereignissen ziehen würden. Ein wesentlicher Grund dafür sind die extremen Wetterlagen mit Dürren und Überschwemmungen nicht nur in Europa in Folge des Klimawandels.

Trotz dieser Erkenntnis wird weder der Klimaschutz noch die Anpassung an den Klimawandel engagiert genug angepackt. An Vorschlägen und Ideen mangelt es nicht. In Griechenland beispielsweise hat eine Kommission bereits 2019 viele davon nach den tödlichen Bränden von Mati erarbeitet. Doch weder die linke Vorgängerregierung noch das aktuelle konservative Kabinett haben all zu viel davon umgesetzt.

Es ist nicht einfach, gegen Brandstifter vorzugehen, Wälder und Äcker anders zu bewirtschaften oder den Tourismus auf die Herausforderungen umzustellen. Doch noch ist Zeit, noch liegt es in unseren Händen. Berichte S. 22/23