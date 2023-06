Nancy Faeser auf Irrwegen: Die offenen Fragen im Asylkompromiss

Von: Stephan Hebel

Bundesinnenministerin Nancy Faeser. (Archivbild) © David Young/dpa

Was genau war die Motivation hinter dem Asylkompromiss? Irrtümer und vermeintliche Werte der EU?

Viel Treffendes ist gesagt und geschrieben worden zum „Asylkompromiss“ der EU-Staaten, auch hier in der FR. Zu Recht angesichts dieses migrationspolitischen Kotaus vor der rassistisch grundierten Abschottungsstrategie der populistischen Rechten und ihrer konservativen Nachahmer, in Deutschland angeführt von den Spitzen der SPD und der Grünen. Zweierlei soll hier ergänzend angemerkt werden.

EU-Asylkompromiss: Was steckt hinter Faesers Unterstützung?

Erstens: Zu fragen ist, warum zum Beispiel Innenministerin Nancy Faeser von der SPD so etwas mitmacht. Eine Frau, die bisher engagiert für die Rechte aller Menschen in der Einwanderungsgesellschaft eingetreten ist. Eine Vermutung: Sie dürfte ernsthaft glauben, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt in Europa nur geht, wenn er nicht durch weitere Zuwanderung „gestört“ wird. Das würde heißen, dass sie subjektiv aus ehrenwerten Motiven handelt, aber dem schrecklichen Irrtum erliegt, dass Abschottung je funktionieren könnte. Irrtum ja, böser Wille nein? Besser macht es das nicht, eher schwieriger, dagegen anzugehen.

Zweitens: EU-Europa sieht sich als Verteidiger freiheitlicher Werte, gegen Wladimir Putin und gegen den illiberalen, autoritären Nationalismus insgesamt. Hat mal jemand überlegt, wie Putin, aber auch Erdogan, Trump oder Orban sich ins Fäustchen lachen, wenn ebendiese Verteidiger der Freiheit zentrale freiheitliche Werte wie das Asylrecht preisgeben?