Strategie der Ampel: Misstrauensvotum gegen China

Von: Martin Benninghoff

Die Bundesregierung geht mit ihrer China-Strategie auf Konfrontationskurs – zumindest rhetorisch.

Nicht erst seit dem Gebäudeenergiegesetz ist klar, dass die Ampel in zentralen Politikfeldern Schwierigkeiten hat, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. In der China-Politik ist das besonders augenfällig. Während die Grünen mit Außenministerin Annalena Baerbock für eine harte Gangart gegenüber der Volksrepublik plädieren, ist die SPD mit Kanzler Olaf Scholz wesentlich zurückhaltender. Die FDP sucht hingegen – nicht erst seit dem Besuch von Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in Taiwan – die Konfrontation mit Peking, ohne die Wirtschaftsbeziehungen zu gefährden.

Vor diesem Hintergrund gleicht es nahezu einem Wunder, dass die Bundesregierung dreier ungleicher Partner am Donnerstag doch noch die lange erwartete China-Strategie veröffentlicht hat, allerdings Wochen nach der Nationalen Sicherheitsstrategie.

Und man muss sagen: Wie ein Papier mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner liest es sich wahrlich nicht, im Gegenteil: Die 64 Seiten sind ein deutliches Misstrauensvotum Berlins gegenüber Peking, das es so seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1972 – zu Zeiten Mao Tse-tungs und Willy Brandts – noch nicht gegeben hat.

Obwohl die Sozialdemokratie bekanntermaßen den Bundeskanzler stellt, haben sich die grün geführten Ministerien von Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck im Wortgebrauch durchgesetzt. Dieses Mal flankiert von den chinaskeptischen Freidemokraten in der Ampel-Koalition.

Zwar bleibt die Anerkennung für den enormen wirtschaftlichen Aufstieg Chinas Teil der deutschen Sprachregelung, wenn etwa die Armutsreduzierung in der chinesischen Gesellschaft seit der Öffnung des Landes unter Maos faktischem Nach-Nachfolger Deng Xiaoping lobend erwähnt wird. Doch auf die schaumige Seife folgt sofort die Kur mit der Drahtbürste.

Peking trete „deutlich offensiver“ auf, es herrsche Zensur, China erschwere den „Kontakt zu seiner Zivilgesellschaft“, versuche, „die regelbasierte internationale Ordnung umzugestalten“ – die Liste der kritischen Punkte ist lang und reicht von kritischer Infrastruktur bis zu Pekings Schulterschluss mit dem russischen Aggressor im Moskauer Kreml.

All das stimmt zwar, nur in einem Punkt irrt die Bundesregierung gewaltig: Solche Differenzen offen anzusprechen, das sei in „beiderseitigem Interesse“, schreiben die Autorinnen und Autoren des Strategiepapiers in – vermutlich – gespielter Naivität.

Nein, das will die Volksrepublik China, Deutschlands wichtigster Handelspartner, mit Sicherheit nicht hören. Das Papier ist vielmehr eine im Ton unmissverständliche Kampfansage, und genau so liest man sie auch in Peking und den europäischen Auslandsbotschaften. Die Beziehung Deutschlands und Chinas dürfte sich damit verdüstern.

Dabei ist nicht das Problem, dass die Bundesregierung (wie auch schon die EU) China als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen definiert, also versucht, den disharmonischen Dreiklang zum spielbaren Akkord zu erklären. Solche Balanceakte sind realpolitische Normalität.

Problematisch ist vielmehr, dass nicht geklärt ist, was unter solchen Begriffen konkret zu verstehen ist – und was daraus zum Beispiel für investierende Unternehmen folgt. Konsens ist nur, dass eine wirtschaftliche Entkopplung angesichts des Handelsvolumens nicht im Interesse Deutschlands sein kann. Im Interesse Chinas natürlich auch nicht, was sich alleine schon daran zeigt, dass sich die Volksrepublik derzeit um harmonischere Töne mit Berlin bemüht.

Was allerdings unter „De-Risking“, also des gezielten Reduzierens von Risiken im Verhältnis mit China zu verstehen ist, darüber wird es auch mit diesem Strategiepapier noch Gesprächsbedarf geben. Denn der kritischen Rhetorik folgt erstaunlich wenig Handfestes – im Wesentlichen sollen Unternehmen sensibilisiert werden, dass sie besondere Risiken eingehen, wenn sie in China investieren. Solche Ratschläge braucht aber kein Unternehmen, das - wie Bosch beispielsweise – seit Jahren Milliardenbeträge in China einsetzt, über eigene Risikoanalysen verfügt und dort rund ein Fünftel des Umsatzes generiert.

Insofern dürfte dieser Aspekt doch im Sinne des Kanzlers sein, der die wirtschaftlichen Aktivitäten zwischen Deutschland und China nicht unnötig belasten will. Am Ende führt das Papier die Pendelstrategie zwischen Kooperation und Abgrenzung fort, wenn auch restriktiver im Ton und dort, wo man es sich leisten will.

Allerdings hätte dem Papier auch im Tone mehr Wohlwollen gutgetan. Angesichts des Klimawandels sind manche Lösungen nur gemeinsam zu haben – dieser Gedanke kommt vor lauter Rivalität kaum zur Geltung.