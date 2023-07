Merz und Linnemann: Politische Zwillinge

Von: Pitt von Bebenburg

Teilen

CDU-Chef Friedrich Merz hat seinen engsten politischen Vertrauten Carsten Linnemann (links) zum neuen Generalsekretär küren lassen. © Chris Emil Janssen/Imago

Die CDU wird mit Generalsekretär Linnemann vollends zur Merz-Partei. Doch um Volkspartei zu bleiben, muss sie sich wandeln. Der Leitartikel.

Berlin – Friedrich Merz hat am Mittwoch einen Satz gesagt, den man von Konservativen häufiger hören möchte. Er lautet: „Herkunft spielt für mich keine Rolle.“

Der CDU-Vorsitzende korrigierte damit keineswegs frühere Aussagen, in denen er über den „Zustrom irregulärer Migranten“ geklagt oder arabischstämmige Jungen als „kleine Paschas“ verunglimpft hatte. Merz bezog sich auf eine andere Herkunftsdebatte, die seine Partei umtreibt – und an der er großen Anteil hat.

Merz lässt Czaja gehen: Linnemann wird neuer CDU-Generalsekretär

Am Mittwoch hat Merz seinen engsten politischen Vertrauten Carsten Linnemann zum neuen Generalsekretär küren lassen. Beide sind nicht nur eng mit dem Wirtschaftsflügel verbunden. Merz und Linnemann haben auch die gleiche Herkunft. Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen und leben keine 50 Kilometer voneinander entfernt.

Diese gemeinsame Herkunft soll nun also „keine Rolle“ spielen. Es ist wichtig für Merz, dass seine Partei das akzeptiert. Doch das wird sie nur tun, wenn die politischen Zwillinge Merz/Linnemann Erfolge abliefern. Nur dann wird Merz auch Kanzlerkandidat werden können.

NRW dominiert die CDU. Dabei stehen im nächsten Jahr drei brisante Landtagswahlen im Osten Deutschlands an. Der Umgang mit der erstarkten AfD stellt die CDU dort, aber auch in der gesamten Bundespolitik vor eine enorme Herausforderung. Ausgerechnet in dieser Situation trennt sich Merz vom sichtbarsten Ostdeutschen in der Parteiführung, vom bisherigen Generalsekretär Mario Czaja. Damit verlässt zudem noch ein Vertreter des Sozialflügels die vordere Reihe.

Erhofft sich Merz durch Linnemann einen neuen CDU-Kurs?

So macht Friedrich Merz die CDU vollständig zur Friedrich-Merz-Partei: westdeutsch und wirtschaftsliberal. Gegen die Ampel-Parteien will die neue Merz-CDU zu jener alten CDU werden, wie sie in der Bundesrepublik war. Oder zumindest das Gefühl herstellen.

Das kann im Westen der Republik funktionieren und muss vor allen Dingen die FDP alarmieren, der Merz mit der Personalie Linnemann die Klientel abspenstig machen könnte. Im Osten allerdings dürfte es eher als Zeichen der Vernachlässigung ankommen, wenn wieder mal ein Ostdeutscher geschasst wird.

Die CDU hat 16 Jahre hinter sich, in denen sie sich zeitweise als einzig verbliebene Volkspartei fühlen konnte. Dafür akzeptierte sie Angela Merkel als Bundeskanzlerin, obwohl die das Herz vieler Mitglieder nie erreichte. Lange hat die Partei gezögert, mit Friedrich Merz zurückzugehen in die Zeit vor Merkel. Das Ergebnis: Die Union ist klar stärkste Partei in Umfragen. Sie liegt aber dauerhaft unter der 30-Prozent-Marke.

Es ist kaum anzunehmen, dass sie mehr Menschen erreicht, wenn Linnemann ihr Profil noch stärker auf die Wirtschaftspolitik verengt. Der Parteichef und sein General müssen beweisen, dass sie wirklich zu sozialer und moderner Politik bereit sind. Sie sollten darauf verzichten, Kulturkampf von rechts zu betreiben.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Welche Aufgaben auf Linnemann zukommen werden

Das ist keineswegs sicher. Jüngst hat Merz in Hessen Lob für Roland Kochs einstige Unterschriftenkampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft gefunden und gepriesen, wie „kampagnenfähig“ die Partei damals gewesen sei. Dabei ist die Aktion schon ein Vierteljahrhundert her, und etliche Christdemokratinnen und Christdemokraten sind froh, dass die Zeiten vorbei sind, in der ihre Partei rassistische Vorurteile anstachelte.

Angela Merkel und Volker Bouffier hatten verstanden, dass eine vorsätzliche Spaltung der Gesellschaft höchstens kurzfristig parteipolitisch hilft, langfristig aber dramatische Folgen für die politische Kultur hat. In Zeiten des AfD-Aufschwungs kann das auch einem Friedrich Merz nicht verborgen geblieben sein.

Ausgerechnet in dieser Lage hat Merz die Grünen als „Hauptgegner“ ausgemacht. Doch Grünen-Bashing wird nicht verfangen in Ländern wie Hessen, wo die CDU seit Jahren so geräuschlos mit der Ökopartei koaliert, dass sich beide im Wahlkampf Mühe geben müssen, die Unterschiede hervorzuheben.

Wer wirklich Zusammenhalt schaffen will, der muss die ganze Gesellschaft abbilden. Erst recht, wenn er beansprucht, eine Volkspartei zu vertreten. Weiblicher und migrantischer wollte die CDU mal werden. Seit Merkels Abgang aber sind keine mächtigen Frauen in der Partei zu sehen, trotz der inzwischen eingeführten Frauenquote.

Linnemann wird sich daran messen lassen müssen, ob er nur die innerparteiliche Macht des Parteichefs absichert. Oder ob er wirklich in der Lage ist, diese verstaubte Friedrich-Merz-CDU mit neuen Ideen aufzufrischen. Damit auch für diese Partei Herkunft tatsächlich keine Rolle spielt.