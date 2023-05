Mehr Geld für Bildung

Schulen müssen auch in Zukunft der Ort zum Erlernen von Kompetenzen und Sozialraum bleiben. © Moritz Frankenberg

Deutschland muss Kinder und Jugendliche besser fördern - mit Grundsicherung über Schule bis Uni.

Die Bildungsstudien sprechen eine klare Sprache: Die finanzielle Lage von Studierenden ohne familiäre Unterstützung ist weiter schwierig. Die Basiskompetenzen von Grundschüler:innen reichen nicht mehr aus. Und rund 2,5 Millionen junge Menschen unter 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Das deutsche Bildungssystem leidet dabei vor allem an einem Gerechtigkeitsproblem, und die Ursachen finden sich viel zu häufig in sozialen Schieflagen.

So unterscheiden sich die Startbedingungen eines Kindes bereits mit der Geburt. Ein Kind, das in Armut aufwächst, verfügt über signifikant schlechtere Bildungschancen. So zeigt uns die Bildungsforschung alarmierend deutlich, wie sich die Bildungsungleichheit hierzulande vererbt. Wir leisten uns ein System, das die Potenziale junger Menschen verschwendet, statt sie zu heben, während die Wirtschaft unter einem großen Fachkräftemangel leidet – das passt nicht zusammen.

Deshalb werden wir ein Absicherungssystem für Kinder schaffen, statt sie als „kleine Erwachsene“ im Sicherungssystem der Eltern zu behandeln. Es geht uns um die materielle Grundsicherung, es geht uns aber auch um gute Bildung und soziale Teilhabe.

Unser Modell für eine Kindergrundsicherung sieht deshalb eine Geldleistung ebenso wie eine gute Infrastruktur vor Ort vor. Der Schule kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Sie ist der Ort, an dem aufgrund der Schulpflicht alle Kinder und Jugendliche erreicht und die Basiskompetenzen vermittelt werden.

Wer Kinder hat oder sich mit Eltern unterhält, der weiß, dass Schulen häufig nicht die Lernorte sind, die sie in einem so reichen Land sein sollten. Nun sind die Herausforderungen für Schulen, Lehrerschaft und Gesellschaft in den letzten Jahren stets gestiegen und Ressourcen knapper geworden.

Die Integration derart vieler Schüler:innen, die vor Krieg und Vertreibung geflohen sind, ringt größten Respekt ab. Allerdings setzt dies Schulen in angespannten Sozialräumen ungleich mehr unter Druck als anderswo. Deshalb werden wir mit den Ländern durch das Startchancen-Programm 4000 Schulen in besonders benachteiligten Quartieren unterstützen, und das nicht per Gießkanne, sondern solidarisch und zielgerichtet.

Dabei werden wir einen Schwerpunkt auf Grundschulen setzen. So können wir die Basiskompetenzen wie Lesen, Schreiben und Mathematik früh verbessern und so ein gefestigtes Fundament bei den Schüler:innen legen. Aber auch in den Hochschulen gibt es ein Gerechtigkeitsproblem. Die Studienfinanzierung stellt eine seit Jahren gleichbleibend große Gruppe Studierender vor hohe Hürden.

Das einst von einer sozialliberalen Koalition eingeführte Bafög öffnete für viele den Weg zu den Hochschulen. Allerdings ist das Bafög in die Jahre gekommen. Mittlerweile bewerten 25 Prozent der Studierenden die eigene finanzielle Lage als schwierig. Fast 40 Prozent sind armutsgefährdet.

Die Ampelkoalition will daher das Bafög modernisieren. Ziel ist, mehr Studierende in die Bafög-Förderung zu nehmen und die Lebensrealitäten junger Menschen in Ausbildung besser abzubilden. Hierfür haben wir vereinbart, die Bedarfssätze mit Hilfe ei-nes neuen Mechanismus regelmäßiger anzupassen, die Förderhöchstdauer zu verlängern, Studienfachwechsel zu ermöglichen und eine schrittweise Absenkung des Darlehensanteils zu prüfen. Dies ist besonders für Erstakademiker:innen bedeutsam, um Verschuldungsängste abzubauen.

Wir setzen uns auch für die Einführung einer Studienstarthilfe ein, um insbesondere Kindern aus Bedarfsgemeinschaften beim Start eines Studiums unter die Arme zu greifen. Ebenso stellt eine bundeseinheitliche Wohnkostenpauschale Studierende in teureren Städten vor große Probleme. Ein Zimmer in München ist teurer als eins in Greifswald – das wird nicht ausreichend berücksichtigt. Zudem wollen wir die Bedarfssätze mindestens an den Grundbedarf des Bürgergelds koppeln. Das liegt derzeit 50 Euro oberhalb des Bafögs.

Bei der Studienfinanzierung müssen wir uns den KfW-Studienkredit anschauen. Derzeit orientiert sich der Zinssatz am europäischen Zinsmarkt sowie den Ausfallmöglichkeiten und berücksichtigt somit auch globale Risiken. Deshalb kann ein Konsumkredit billiger sein als ein Bildungskredit.

Bildung ist nicht nur eine der zentralen sozialen Fragen, sondern auch volkswirtschaftlich notwenig. Deshalb halten wir nichts von Spardebatten bei Investitionen in Kinder, Jugendliche und in Bildung. Dies mag kurzfristig Kosten sparen, langfristig wird es unsere Gesellschaft teuer zu stehen kommen.

Sönke Rix ist SPD-Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender.

Lina Seitzl ist SPD-Bundestagsabgeordnete und Berichterstatterin für Studierende.