Nach Wahlschlappe in Berlin: FDP muss mehr wagen

Von: Daniela Vates

Die Freien Demokraten müssen sich wandeln, das zeigen jüngst die Landtagswahlen. Im Bund überzeugen sie nicht, wenn sie in der Ampelkoalition als Opposition agieren.

Berlin – Es läuft nicht für die FDP, das ist klar. Zum fünften Mal in Folge ist eine Landtagswahl schiefgegangen für die Liberalen. Nach Niedersachsen flogen sie nun auch in Berlin aus dem Landesparlament. Im Saarland ist die FPD seit zehn Jahren nur noch in den Kommunen vertreten und bleibt es weiter. In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen halbierte sie die Zahl ihrer Landtagssitze und sitzt dort nun in der Opposition, statt zu regieren.

Es mag unterschiedliche Vor-Ort-Effekte geben, aber zusammengenommen ergibt sich eine Rutschbahn, die die Partei in Alarmstimmung versetzen müsste. Schließlich droht ihr das Schicksal, im durch mehr Konkurrenz enger gewordenen politischen Wettbewerb irgendwann komplett den Anschluss zu verlieren.

Erneute Wahlpleite: FDP-Führung sucht Heil in Offensive – „Die Zeit des Appeasements ist vorbei“

Eine Wahlperiode hat die FDP auch im Bund bereits dem Bundestag von außen zusehen müssen. Die Rolle des Königsmachers hat die Partei seit langem abgegeben. Je seltener sie in politische Entscheidungsprozesse eingebunden wird, umso mehr wird sie verblassen. Es ist ein sich selbst verstärkender Effekt.

Die Reaktion der FDP-Spitze ist: Attacke. Am deutlichsten wird das wie so oft bei Vize-Parteichef Wolfgang Kubicki. „Die Zeit des Appeasements ist vorbei“, poltert der Richtung Ampel-Koalitionspartner und empfiehlt dem Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen vorsorglich, der könne sich in Auseinandersetzungen mit der FDP „gehackt legen“. Einmal mehr entgleitet der sich sonst so gerne als gepflegt gebenden FDP der Ton.

FDP-Chef Lindner rückt Einwanderungspolitik in den Vordergrund

Klüger geht es da FDP-Chef Christian Lindner an, der zumindest nach außen ruhig bleibt. Die gleiche Strategie verfolgt er offenbar dennoch: Hauptkonkurrent der FDP seien die Unionsparteien, stellt er fest. In der Tat: In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ließen sich die Liberalen vom Regierungspartner CDU zur Seite drängen.

In Berlin wanderten FDP-Wähler und -Wählerinnen zur CDU ab. Mehr CDU wagen, ist jetzt also das Erfolgsrezept der FDP. Lindner hat prompt die Gewichtung beim Thema Einwanderungspolitik verändert und die Beschränkung illegaler Zuwanderung in den Vordergrund gerückt.

Wollen die FDP wieder nach vorne bringen: Volker Wissing, Christian Lindner und Wolfgang Kubicki. © Michael Kappeler/dpa

Eingeständnis statt Ermutigung: Welche Rolle will die FDP künftig in der Ampelkoalition einnehmen?

Die Frage nach dem eigenen Profil der Partei ist damit nicht geklärt. Das brauchen die Liberalen, um gewählt zu werden, genauso wie die Machtoption (die in Berlin fehlte). Sie müssen vermeiden, als billige Kopie wahrgenommen zu werden. Auch die Hoffnung auf Anpassung der Umstände an die eigene Programmatik reicht nicht aus: Wenn Lindner also betont, nach der Krisenbewältigung im Jahr 2022 könne die FDP ab sofort mit ihren Themen besser durchdringen, weil es nun um die Modernisierung des Landes gehe, ist das mehr Eingeständnis von Lücken als Ermutigung.

Ohnehin ist es eine seltsame Wahrnehmung, dass die FDP auf der Bühne der Ampelkoalition in eine Nebenrolle gezwängt worden sei. Die Liberalen waren schließlich bei fast jedem großen Koalitionsstreit lautstark zeternd und unversöhnlich ganz vorne mit dabei – mit ihrem Nein zur Impfpflicht, dem Drängen auf Laufzeit-Verlängerung für Atomkraftwerke, auf Panzer für die Ukraine und auf den Ausbau von Autobahnen. Verfangen hat das ganz offenkundig nicht. Das hehre Wort „Freiheit“ eignet sich nur dann als Unterscheidungsmerkmal, wenn es nicht als Synonym für Egoismus und Regellosigkeit zum Einsatz kommt.

Mittlerweile hat sich die FDP immerhin darauf verlegt, über die Koalition nicht mehr als selbstgewählte Peinlichkeit zu sprechen. Das ist ein erster Schritt – wer Regieren als Martyrium darstellt, muss sich nicht wundern, wenn die Wählenden versuchen, ihm das Leiden künftig zu ersparen. Dazu gehört auch, sich nicht als Opposition innerhalb der Regierung zu begreifen. (Daniela Vaters)