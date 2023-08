Linkspartei: Die Prügel der Flügel

Von: Stephan Hebel

Teilen

Wohin steuert die Linkspartei ohne Sahra Wagenknecht? © IMAGO/Political-Moments

Es braucht eine starke Linke - auch ohne Wagenknecht

3Wenn Vögel mit den Flügeln schlagen, heben sie entweder ab oder setzen zur Paarung an. In der Menschenwelt hat die Linkspartei dem „Flügelschlagen“ eine ganz neue Bedeutung gegeben: Mindestens zwei Flügel schlagen so lange aufeinander ein, bis das ganze Gebilde zerbricht. Die Prognose ist inzwischen Allgemeingut: Die Linke als Partei wird so, wie sie jetzt ist, nicht mehr lange leben. Schon gar nicht, nachdem ihr jetzt schon die Fraktionsspitze abhandengekommen ist. Das muss kein Schaden sein. Der Ansatz von Sahra Wagenknecht – eine nationale Sozialpolitik, die ihre Ressourcen im Zweifel durch klimaschädliches Wirtschaften und Abschottung gegen Zuwandernde sichert – hat in einer Partei, die sich links nennt, wenig verloren. Sie mag der AfD ein paar Wählende abspenstig machen, immerhin. Aber eine moderne, im umfassenden Sinn emanzipatorische Linke wird sie nicht sein.

Und der verbleibende Rest? Das ist die spannende Frage, die im Wagenknecht- Hype oft untergeht. Eine Linke ohne national-sozialen Flügel hätte die große Aufgabe, der weitgehend neoliberalen Ampel Paroli zu bieten und zugleich zu zeigen, dass Gerechtigkeit auch buchstabiert werden kann, ohne die Emanzipation der materiell Benachteiligten gegen die Emanzipation gesellschaftlich und global diskriminierter Gruppen auszuspielen. Bis das gelingt, ist noch einiges aufzuräumen – auch wenn Wagenknecht weg ist.